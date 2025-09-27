Đóng

Việt Nam nắm giữ kho đất hiếm khổng lồ: Cơ hội vàng hay thách thức mới?

(VTC News) -

Việt Nam nắm giữ kho đất hiếm khổng lồ với trữ lượng 3,5 triệu tấn, liệu đây là cơ hội vàng bước vào chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu hay những thức thách mới.

DUNG NHIÊN - THANH NGA - QUÝ TRUNG
