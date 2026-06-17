Việt Nam giành 1 huy chương vàng, 4 huy chương bạc tại Olympic Vật lý Châu Âu

(VTC News) -

Sáng 17/6, PGS Nguyễn Cao Khang, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trưởng đoàn Việt Nam dự Olympic Vật lý châu Âu (EuPhO), cho biết cả 5 học sinh trong đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi năm nay đều giành huy chương.

Trong đó, em Nguyễn Nhật Anh, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng), xuất sắc giành huy chương vàng - thành tích cao nhất của đoàn Việt Nam tại kỳ thi.

Đội Việt Nam với 5 học sinh xuất sắc giành 1 huy chương Vàng và 4 huy chương Bạc, cùng thầy trưởng đoàn (áo hồng) và thầy phó đoàn (áo xanh). (Ảnh: Trưởng đoàn cung cấp)

4 học sinh đoạt huy chương bạc gồm: Lương Đức Gia Bảo (Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ), Nguyễn Thành Trung và Hoàng Văn Thái Sơn (Trường THPT chuyên Bắc Ninh), Nguyễn Vũ Mạnh Khang (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Gia Lai).

Năm 2025, đội tuyển Việt Nam từng đạt thành tích cao nhất sau 6 năm tham dự EuPhO với 2 huy chương vàng. Năm nay, dù số lượng huy chương vàng giảm, việc 100% thí sinh có giải tiếp tục khẳng định chất lượng của đội tuyển Việt Nam tại sân chơi vật lý quốc tế.

Đoàn Việt Nam năm nay do PGS Nguyễn Cao Khang làm trưởng đoàn, TS Lưu Mạnh Quỳnh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, làm phó đoàn.

Trao đổi với PV Báo điện tử VTC News, PGS Nguyễn Cao Khang, trưởng đoàn Việt Nam, cho biết thành tích 1 huy chương vàng và 4 huy chương bạc rất đáng ghi nhận trong bối cảnh mức độ cạnh tranh của kỳ thi tăng cao.

Năm 2026, Olympic Vật lý Châu Âu lần thứ 10 được tổ chức tại thành phố Gothenburg, Thụy Điển từ ngày 12/6 đến 16/6. Giải quy tụ 195 học sinh đến từ 35 nước châu Âu và 6 nước khách mời, trong đó có Việt Nam.

Theo trưởng đoàn, em Lương Đức Gia Bảo, học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ), xếp thứ hai trong số các thí sinh đoạt huy chương bạc, tức chỉ cách nhóm huy chương vàng một khoảng nhỏ. Điều này cho thấy nhiều học sinh Việt Nam có năng lực tiệm cận nhóm đạt thành tích cao nhất tại kỳ thi.

Olympic Vật lý châu Âu được tổ chức từ năm 2017, dành cho học sinh trung học. Kỳ thi năm 2026 diễn ra tại Thụy Điển từ ngày 12 đến 16/6, thu hút gần 200 học sinh đến từ 35 quốc gia châu Âu và 6 đội khách mời.

Các thí sinh dự thi hai phần gồm bài thi lý thuyết và thực hành, mỗi phần kéo dài 5 giờ. Việt Nam tham gia EuPhO từ năm 2019, đội tuyển do Hội Vật lý Việt Nam tuyển chọn từ các học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.