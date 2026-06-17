Kết quả Argentina vs Algeria, bảng J World Cup 2026 mới nhất

(VTC News) -

Argentina 2 0 Algeria Messi 18' Messi 60'

Cuộc đối đầu giữa Argentina và Algeria đánh dấu cột mốc 200 trận của Lionel Messi trong màu áo đội tuyển quốc gia. Siêu sao 38 tuổi cũng là nhân vật chính trên sân trong hiệp một khi Argentina dẫn trước 1-0.

Messi mất 5 phút để đưa bóng vào lưới Algeria nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Sau đó vài phút, đến lượt đội bóng châu Phi rơi vào tình thế mừng hụt. Fares Chaibi đón đường chuyền của Ibrahim Maza rồi dứt điểm vào góc gần đánh bại thủ môn Argentina, nhưng trọng tài báo lỗi.

Sự khác biệt giữa Argentina và Algeria trong hiệp một chính là Messi. (Ảnh: Reuters)

Nửa đầu trận đấu có rất ít cơ hội được 2 đội tạo ra. Argentina nhỉnh hơn không đáng kể về tỷ lệ kiểm soát bóng. Trong 30 phút đầu tiên, Argentina và Algeria chỉ tung ra một cú sút hợp lệ. Đó chính là bàn thắng mở tỷ số từ cái chân trái của Messi. Số 10 của đội tuyển Argentina có bàn thắng thứ 14 tại các kỳ World Cup, chỉ kém Ronaldo Nazario (15) và Miroslav Klose (16).

Algeria chơi không tồi trong hiệp một. Đại diện châu Phi chơi quyết liệt, tích cực áp sát và tranh chấp. Họ cũng có 3 cú sút, trong đó Chaibi là nhân tố nổi bật.

Tuy nhiên, chất lượng các pha xử lý quyết định của cầu thủ Algeria không đủ tốt. Họ dồn ép ở những phút cuối hiệp một nhưng không tạo ra khoảnh khắc đặc biệt nào.

Đội hình Argentina vs Algeria

Argentina: Emiliano Martinez (23), Gonzalo Montiel (4), Lisandro Martinez (6), Rodrigo De Paul (7), Lionel Messi (10), Cristian Romero (13), Thiago Almada (16), Alexis Mac Allister (20), Lautaro Martinez (22), Enzo Fernandez (24), Facundo Medina (25).

Algeria: Luca Zidane (23), Aissa Mandi (2), Amine Gouiri (9), Fares Chaibi (10), Anis Hadj Moussa (11), Hicham Boudaoui (14), Rayan Ait-Nouri (15), Rafik Belghali (17), Nabil Bentaleb (19), Ramy Bensebaini (21), Ibrahim Maza (22).