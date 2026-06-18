Video khoảnh khắc ông Trump kí thoả thuận Mỹ-Iran: 'Thật không dễ dàng'

(VTC News) -

Khoảnh khắc ông Trump kí thoả thuận Mỹ-Iran: 'Thật không dễ dàng'

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết bản ghi nhớ (Memorandum of Understanding – MOU) giữa Mỹ và Iran có hiệu lực ngay lập tức sau khi được nguyên thủ hai nước ký kết. Pakistan được cho là đã đóng vai trò trung gian hỗ trợ tiến trình đàm phán giữa Washington và Tehran.

Trong thông điệp đăng trên nền tảng X, ông Sharif tuyên bố rằng bước đi đầu tiên của thỏa thuận sẽ là việc Cộng hòa Hồi giáo Iran lập tức mở lại Eo biển Hormuz, trong khi Mỹ ngay lập tức chấm dứt phong tỏa hải quân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Ông nhấn mạnh:“Việc ký kết thỏa thuận này ở cấp cao nhất của chính phủ hai nước thể hiện cam kết của cả hai bên đối với giải pháp ngoại giao nhằm giải quyết xung đột".

Theo một quan chức Mỹ trao đổi với CBS News, Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ký bản ghi nhớ vào ngày thứ Tư. Sau đó, ông Trump nói với báo giới rằng ông ký văn kiện tại Versailles, trong khuôn khổ buổi tiếp đón do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tổ chức sau hội nghị thượng đỉnh G7.

Bản ghi nhớ vừa được ký được mô tả như một khuôn khổ mở đường cho các cuộc đàm phán kéo dài 60 ngày, hướng tới một thỏa thuận dài hạn về chương trình hạt nhân Iran. Động thái này diễn ra tám năm sau khi ông Trump rút Mỹ khỏi Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) – thỏa thuận hạt nhân được ký dưới thời Tổng thống Barack Obama và từng bị ông Trump chỉ trích là “thảm họa” và “thiên lệch”.

Theo chính quyền Trump, MOU hiện tại vượt trội đáng kể so với JCPOA và được thiết kế nhằm ngăn chặn hiệu quả hơn khả năng Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

Dù vậy, giới chức Mỹ cũng lưu ý rằng đây chưa phải thỏa thuận cuối cùng như JCPOA trước đây. Nếu JCPOA là một văn kiện dài hàng trăm trang với các điều khoản kỹ thuật chi tiết, thì bản ghi nhớ mới hiện chỉ đóng vai trò như lộ trình và nền tảng cho các vòng đàm phán tiếp theo.

Một quan chức Nhà Trắng cũng xác nhận với CBS News rằng Mỹ và Iran đã ký từ xa bản ghi nhớ vào ngày thứ Tư và văn kiện hiện đã chính thức có hiệu lực. Theo quan chức này, bản ghi nhớ đồng thời triển khai lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày trong cuộc chiến giữa Iran và Mỹ.

Một quan chức Mỹ khác cho biết văn kiện được ký bởi Tổng thống Trump – khi ông đang tham dự hội nghị G7 tại Pháp – cùng Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Trước đó, vào Chủ nhật, thỏa thuận đã được Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf ký điện tử.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cũng xác nhận với hãng thông tấn nhà nước IRNA rằng bản ghi nhớ đã được ký. Trang Axios là đơn vị đầu tiên đưa tin về việc ký kết từ xa hôm thứ Tư.

Hiện chưa rõ việc ký lần này khác gì so với lễ ký chính thức trực tiếp mà giới chức hai nước trước đó cho biết sẽ diễn ra vào thứ Sáu tại Thụy Sĩ.