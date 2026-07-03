(VTC News) -

Ở Nam bộ, bánh tiêu là một món ăn vặt vô cùng quen thuộc. Chiếc bánh tròn trịa, vỏ ngoài vàng ươm được điểm xuyết bởi những hạt vừng (mè) trắng, khi cắn vào có độ giòn nhẹ, ruột bên trong xốp rỗng, dẻo dai và mang vị ngọt thanh.

Nhiều người ngạc nhiên khi thưởng thức bánh tiêu, vì nguyên liệu chỉ gồm bột mì, đường, men nở, vừng..., tuyệt nhiên không có chút hạt tiêu nào. Vậy tại sao món ăn đậm vị ngọt này lại được định danh bằng tên của loại gia vị cay nồng? Để giải mã bí ẩn ngôn ngữ này, chúng ta cần lật lại những trang sử của làn sóng di dân và quá trình bản địa hóa ẩm thực.

Vì sao gọi là bánh tiêu?

Đứng ở góc độ lịch sử và dân tộc học, bánh tiêu không phải là món ăn có nguồn gốc bản địa của người Việt. Nó theo chân những cộng đồng người Hoa, đặc biệt là người Phúc Kiến và Triều Châu di cư vào Việt Nam từ nhiều thế kỷ trước, tập trung đông đảo ở khu vực Chợ Lớn.

Nguyên mẫu của món ăn này tại quê nhà Trung Quốc được gọi là "Hồ tiêu bính" (胡椒餅 - Hujiao bing), dịch sát nghĩa chính là "bánh hạt tiêu". Đúng như tên gọi, chiếc bánh nguyên bản là một món ăn mặn. Cấu trúc của nó gồm lớp vỏ bột mì bọc bên ngoài, nhân chứa đầy thịt lợn băm nhuyễn, hành lá và đặc biệt là được tẩm ướp một lượng rất lớn hạt tiêu đen để tạo ra vị cay nồng, ấm nóng.

Phương pháp chế biến ban đầu cũng không phải là chiên ngập dầu, mà được nướng dán vào vách của những chiếc lò đất nung hình trụ, tương tự như cách nướng bánh mì Naan của Ấn Độ.

Bánh tiêu Việt Nam. (Ảnh: BS)

Bánh tiêu được Việt hóa thế nào?

Khi những chiếc "Hồ tiêu bính" du nhập vào vùng đất Nam bộ của Việt Nam, chúng đã trải qua một quá trình biến đổi mạnh mẽ để thích nghi với điều kiện khí hậu, kinh tế và khẩu vị của cư dân bản địa. Quá trình Việt hóa này đã tước bỏ hoàn toàn phần nhân thịt và hạt tiêu bên trong, chỉ giữ lại phần vỏ bột bên ngoài. Sự thay đổi này xuất phát từ ba nguyên nhân thực tiễn:

Thứ nhất là tính kinh tế và tính cơ động: Bánh tiêu tại Việt Nam chủ yếu được bán trên các xe đẩy đường phố. Việc loại bỏ nhân thịt giúp giảm giá thành sản phẩm xuống mức tối đa, biến nó thành món ăn vặt bình dân mà ai cũng có thể mua được. Đồng thời, việc chuyển từ nướng lò đất sang chiên ngập dầu giúp người bán dễ dàng thao tác trên các xe đẩy lưu động.

Thứ hai là yếu tố khí hậu: Khí hậu Nam Bộ nóng ẩm quanh năm. Một chiếc bánh nhân thịt bán rong trên đường phố rất dễ bị ôi thiu. Việc làm bánh bột rỗng ruột giúp kéo dài thời gian bảo quản trong ngày mà không làm suy giảm chất lượng.

Thứ ba là sự thay đổi hệ sinh thái ẩm thực: Tại Việt Nam, bánh tiêu thường được bán kèm và ăn chung với bánh bò, xôi, hoặc quẩy. Để tạo ra sự kết hợp hài hòa, chiếc bánh buộc phải được chuyển đổi từ vị mặn cay sang vị ngọt thanh.

Tuy nguyên liệu cốt lõi (thịt và hạt tiêu) đã biến mất hoàn toàn, nhưng thói quen ngôn ngữ của người dân vẫn giữ lại gốc gác của món ăn. Cụm từ "Hồ tiêu bính" được gọi tắt và Việt hóa thành "Bánh tiêu", tạo ra một danh xưng thú vị trong từ điển ẩm thực Việt.

Một cách lý giải khác

Bên cạnh cách lý giải mang tính lịch sử, trong dân gian Việt Nam cũng tồn tại một giả thuyết thứ hai, xuất phát từ nghệ thuật mô phỏng thị giác. Đối với những người bình dân không rõ về nguồn gốc tiếng Hoa của món bánh, họ cố gắng tìm cách lý giải tên gọi dựa trên hình dáng bên ngoài. Bề mặt của chiếc bánh tiêu luôn được phủ một lớp hạt vừng (mè).

Khi chiên qua chảo dầu nóng, một số hạt vừng bị chuyển sang màu nâu sậm hoặc đen lấm tấm. Những chấm đen li ti trên nền bánh vàng ươm này khiến nhiều người liên tưởng đến những hạt tiêu sọ rắc trên mặt bánh. Sự ví von mang tính hình tượng này vô tình lại cực kỳ khớp với cái tên "bánh tiêu", khiến giả thuyết này được lan truyền rộng rãi trong đời sống.

Bánh tiêu Việt Nam là món ăn vặt dân dã với hương vị đặc trưng: lớp vỏ vàng rụm, giòn dai quyện cùng vị ngọt thanh của đường và vị bùi bùi, thơm nồng của mè trắng. Phần ruột bánh rỗng, mềm xốp, đôi khi thoảng hương thơm nhẹ từ bột nở. (Ảnh: BNC)

Nếu gạt bỏ những câu chuyện văn hóa, bản thân chiếc bánh tiêu cũng là một tuyệt tác của vật lý và hóa học ẩm thực. Điều khiến bánh tiêu hấp dẫn chính là cấu trúc phồng to như quả bóng nhưng bên trong lại rỗng.

Cơ chế này đạt được nhờ sự kết hợp giữa men nở và bột nở, cùng kỹ thuật kiểm soát nhiệt động lực học. Khi viên bột mỏng được thả vào chảo dầu nóng già (khoảng 170-180°C), nhiệt độ cao khiến lượng nước và khí CO2 (do men sinh ra) bên trong khối bột giãn nở đột ngột. Do lớp bề mặt ngoài cùng đã nhanh chóng bị chiên chín và niêm phong lại, lượng khí bên trong không thể thoát ra ngoài, sinh ra một áp suất cơ học đẩy hai lớp vỏ tách rời nhau, tạo nên khoang rỗng ở giữa. Cùng lúc đó, lớp vừng bên ngoài trải qua phản ứng Maillard, tạo ra mùi thơm nồng nàn và màu vàng cánh gián bắt mắt.