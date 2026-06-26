Vì sao cầu thủ World Cup 2026 đua nhau dùng tất rách?

(VTC News) -

Tại World Cup 2026, người hâm mộ dễ dàng bắt gặp hình ảnh nhiều cầu thủ ra sân với những đôi tất thi đấu xuất hiện hàng loạt vết cắt phía sau bắp chân. Từ Leroy Sane của Đức đến Bukayo Saka của Anh hay nhiều tuyển thủ Australia, xu hướng này đang ngày càng phổ biến và trở thành một trong những chi tiết khó hiểu trên sân cỏ.

Thoạt nhìn, những đôi tất bị cắt rách có thể khiến nhiều người nghĩ rằng cầu thủ đang sử dụng trang phục hỏng hoặc không đúng quy cách. Tuy nhiên, đây thực chất là một thói quen có chủ đích nhằm mang lại cảm giác thoải mái hơn trong thi đấu.

Các loại tất bóng đá hiện đại thường được làm từ polyester để giữ form tốt và hạn chế thấm nước. Dù vậy, nhiều cầu thủ cho rằng chất liệu này khiến tất ôm quá chặt vào bắp chân, đặc biệt khi thi đấu cường độ cao trong thời gian dài. Vì thế, họ dùng kéo cắt các lỗ nhỏ ở phía sau tất nhằm giảm cảm giác bó sát.

Leroy Sane là một trong số nhiều cầu thủ World Cup thường xuyên cắt lỗ trên tất.

Nhiều cầu thủ tin rằng việc cắt lỗ trên tất giúp giảm áp lực lên cơ bắp chân, cải thiện lưu thông máu và hạn chế nguy cơ chuột rút dẫn đến chấn thương. Cảm giác thoải mái hơn cũng giúp họ di chuyển linh hoạt hơn trong các tình huống tăng tốc hoặc đổi hướng.

Tuy nhiên, các chuyên gia y học thể thao lại chưa tìm thấy bằng chứng khoa học rõ ràng cho thấy phương pháp này thực sự mang lại hiệu quả như những gì cầu thủ tin tưởng.

Tiến sĩ Raj Brar, chuyên gia tại trung tâm 3CB Performance, từng cho biết không có nghiên cứu y khoa nào chứng minh việc cắt lỗ trên tất giúp ngăn ngừa chấn thương hay cải thiện tuần hoàn máu. Theo ông, nếu muốn giảm áp lực lên bắp chân và hỗ trợ phục hồi, các vận động viên nên sử dụng tất nén chuyên dụng thay vì cắt rách tất thi đấu.

“Điều đó sẽ giúp tăng cường lưu thông máu và giảm sưng tấy ở các mức độ khác nhau tùy thuộc vào độ bó sát của tất. Hơn nữa, các cầu thủ bóng đá vận động rất nhiều ở bắp chân nên không cần lo lắng về việc lưu thông máu và sưng tấy", ông nói.

Bên cạnh đó, các thương hiệu thể thao đã liên tục cải tiến công nghệ làm tất trong những năm gần đây. Nhiều mẫu tất hiện đại được thiết kế với vùng đệm ở mắt cá chân, các khu vực hỗ trợ lưu thông máu và lớp lưới thông khí, giúp bàn chân luôn khô thoáng. Tuy nhiên, không phải cầu thủ nào cũng cảm thấy phù hợp với thiết kế tiêu chuẩn, khiến xu hướng "tự chế" bằng cách cắt tất vẫn tồn tại.

Không phải ai cũng đồng tình với trào lưu này. Cựu hậu vệ Gary Neville từng đặt câu hỏi vì sao các cầu thủ chuyên nghiệp với trang phục được thiết kế riêng vẫn phải tự cắt tất để cảm thấy thoải mái hơn. Theo ông, các nhà tài trợ hoàn toàn có thể sản xuất những đôi tất phù hợp với từng cầu thủ nếu thực sự cần thiết.

Đối với các câu lạc bộ thi đấu ở cấp độ thấp hơn, những đôi tất trở thành vấn đề gây tranh cãi và tốn kém. Thư ký CLB Northwood, Alan Evans, cho biết vì các cầu thủ hay tự cắt tất, ông đã yêu cầu họ phải tự chi trả tiền mua tất thi đấu của mình.