Vì sao ca sĩ Tăng Nhật Tuệ bị bắt?

(VTC News) -

Ca sĩ, nhạc sĩ Lê Duy Linh (nghệ danh Tăng Nhật Tuệ) bị cơ quan công an xác định có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và xác định có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy trong vụ án vừa được Công an phường Chánh Hưng (TP.HCM) triệt phá.

Ngày 3/7, thông tin từ Công an phường Chánh Hưng (TP.HCM), qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện Trần Nhật Quang (SN 1999) có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy tại khách sạn A.K. Quá trình xác minh, công an xác định Nguyễn Bảo Ân (SN 1995) là người nghi cung cấp ma túy cho Quang để phân phối lại.

Ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ bị xác định có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. (Ảnh: Công an phường Chánh Hưng)

Từ đầu mối này, Công an phường Chánh Hưng phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM mở rộng điều tra, làm rõ nhiều nhóm người hoạt động tại các khách sạn, căn hộ, nhà thuê và nơi ở riêng.

Theo cơ quan công an, những người liên quan thường lợi dụng các địa điểm lưu trú kín đáo để hoạt động, liên lạc thông qua các mối quan hệ cá nhân, chuẩn bị dụng cụ sử dụng ma túy tự chế và tổ chức sử dụng theo từng nhóm nhỏ nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Cuối tháng 6, Công an phường Chánh Hưng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt kiểm tra, triệt phá đường dây, bắt giữ và xử lý 48 người có liên quan.

Tang vật thu giữ gồm các loại ma túy như Methamphetamine, Ketamine và MDMA; nhiều dụng cụ sử dụng ma túy; 49 điện thoại di động, 4 máy tính bảng, một máy tính xách tay cùng 14 xe gắn máy.

Đáng chú ý, trong số những người bị phát hiện có Lê Duy Linh (nghệ danh Tăng Nhật Tuệ), nghề nghiệp ca sĩ, nhạc sĩ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định Lê Duy Linh và Trần Khánh Duy có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng Lê Duy Linh còn bị xác định có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Kết quả xét nghiệm cho thấy nhiều người trong vụ việc dương tính với các chất ma túy gồm Methamphetamine, Amphetamine và MDMA.

Các đối tượng trong đường dây liên quan ma túy vừa bị triệt phá. (Ảnh: Công an phường Chánh Hưng)

Sau khi phân loại, Công an phường Chánh Hưng chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để khởi tố 39 bị can về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối với 9 người còn lại, cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục đưa đi cai nghiện bắt buộc theo quy định.

Tăng Nhật Tuệ tên thật là Lê Duy Linh, sinh năm 1986 tại Hà Nội - được biết đến với nhiều vai trò khác nhau như ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên và từng là VJ của các kênh truyền hình dành cho giới trẻ.