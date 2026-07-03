Đời tư đầy ồn ào của Tăng Nhật Tuệ: Bị học trò nam tố gạ tình, phát ngôn gây sốc

(VTC News) -

Trước khi bị bắt vì ma tuý, Tăng Nhật Tuệ từng được xem là nghệ sĩ đa tài. Chàng trai sinh năm 1986 đảm nhận nhiều vai trò khác nhau như ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, MC và thậm chí cả bầu show. Tuy nhiên, song song với hoạt động nghệ thuật, Tăng Nhật Tuệ cũng nhiều lần trở thành tâm điểm tranh cãi.

Tăng Nhật Tuệ bị bắt vì liên quan đến ma túy. Ảnh: Công an phường Chánh Hưng

Bị tố gạ tình học trò nam

Năm 2019, cựu thành viên của nhóm nhạc Zero 9 do Tăng Nhật Tuệ làm quản lý tiết lộ trong chương trình truyền hình chuyện anh từng bị ông bầu gạ tình. Vì từ chối nên anh bị đánh đập và bị ép rời nhóm ngay sau đó.

Dù không tiết lộ tên của cựu thành viên nhóm nhạc cũng như ông bầu bị tố gạ tình nhưng rất nhanh chóng ngay sau đó, Tăng Nhật Tuệ có phản hồi về sự việc. Anh khẳng định, những việc làm này của học trò là đang tạo chiêu trò gây chú ý. Nam nghệ sĩ lên tiếng phủ nhận các cáo buộc, cho rằng học trò cũ đang "cay cú" và cố tình làm ảnh hưởng đến danh tiếng của anh. Đồng thời, anh khẳng định bản thân không có những hành vi như những gì được phản ánh.

Tăng Nhật Tuệ từng vướng nhiều ồn ào với các học trò.

Khi sự việc chưa được lắng xuống, một người mẫu tự do cũng bất ngờ chia sẻ trên truyền thông việc anh từng bị ông bầu này gạ tình.

Những tranh luận xoay quanh vụ việc vẫn kéo dài trong một thời gian dài trên các diễn đàn mạng xã hội. Không ít ý kiến cho rằng phần giải thích của Tăng Nhật Tuệ chưa thực sự làm rõ toàn bộ những vấn đề được dư luận quan tâm.

Nhiều lần vướng ồn ào bản quyền

Năm 2015, Tăng Nhật Tuệ từng công khai phản bác tuyên bố của ca sĩ Nguyễn Hải Yến liên quan đến quyền tác giả ca khúc Đã hơn một lần. Vụ việc từng tạo nên cuộc tranh luận lớn trong giới âm nhạc về vấn đề sáng tác và ghi nhận tác quyền.

Đến năm 2021, Tăng Nhật Tuệ một lần nữa vướng ồn ào tranh chấp bản quyền với ca sĩ Erik trong ca khúc Đừng xin lỗi nữa. Cụ thể, bài hát này trên kênh YouTube bị “đánh gậy” từ công ty giải trí mà Tăng Nhật Tuệ từng làm việc. Công ty này cho rằng dù là nhạc Hàn nhưng phần lời do nhạc sĩ họ đại diện nắm bản quyền.

Trước vụ việc, Tăng Nhật Tuệ lên tiếng trên trang cá nhân. Anh cho biết từ năm 2020, do tình hình tình huống sức khỏe không ổn, anh rút vào bên trong phòng thu cũng như không can thiệp tới thế giới bên ngoài. Anh cũng cho biết đến bản thân mình nắm rõ vấn đề luật lệ và những điều khoản kí kết. Tuy nhiên anh luôn đặt tình cảm lên cũng như rất dễ chịu với việc để những nghệ sĩ hát những sáng tác của mình.

Tăng Nhật Tuệ cũng khẳng định ở cuối bài viết rằng anh sẽ không để vì vài triệu đồng tiền bản quyền mà đến đi một quyết định sai lầm. Tăng Nhật Tuệ cũng mong quản lý Erik có thể hiểu và thông cảm cho những quyết định của anh.

Tranh cãi "ứng xử thiếu văn hoá"

Năm 2022, một doanh nghiệp cà phê tố cáo hành vi ứng xử thiếu văn hóa của Tăng Nhật Tuệ trong việc bôi nhọ hình ảnh, uy tín công ty, đồng thời vi phạm quy định bảo mật thông tin trong hợp đồng.

Theo thông tin được phía doanh nghiệp công bố khi đó, hai bên từng ký hợp đồng sản xuất một ca khúc độc quyền với tổng giá trị 165 triệu đồng, chia thành ba đợt thanh toán. Doanh nghiệp cho biết đã thanh toán 110 triệu đồng nhưng giữ lại khoản tiền còn lại vì cho rằng sản phẩm chưa đạt yêu cầu và cần chỉnh sửa thêm.

Mâu thuẫn trở nên căng thẳng khi phía doanh nghiệp tố Tăng Nhật Tuệ nhiều lần đăng tải các nội dung liên quan đến việc chậm thanh toán trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín công ty, đồng thời vi phạm quy định bảo mật thông tin trong hợp đồng.

Tăng Nhật Tuệ bị gọi là nghệ sĩ "lắm tài, nhiều tật".

Không chỉ vậy, công ty cà phê này còn tố cáo Tăng Nhật Tuệ "liên tục gửi tin nhắn hù dọa nhân viên của công ty rằng sẽ tiếp tục bôi nhọ, nói xấu để làm mất hình ảnh, uy tín" của công ty này. Công ty cho rằng các bài đăng là "sai trái, mang tính bôi nhọ, nói xấu công ty".

Đáp lại, nam nhạc sĩ cho biết anh nhiều lần liên hệ để giải quyết vấn đề công nợ nhưng không nhận được phản hồi từ phía đối tác.

Bị tố ăn quỵt tiền

Năm 2023, nhạc sĩ Liêu Hưng gây chú ý khi đăng tải bài viết bày tỏ sự bức xúc, cho biết Tăng Nhật Tuệ cùng cộng sự đã chậm thanh toán tiền thu âm liên quan đến dự án phim Hoa Vương.

Theo chia sẻ của Liêu Hưng, số tiền còn nợ không quá lớn nhưng là công sức của cả ê-kíp tham gia thực hiện sản phẩm. Nam nhạc sĩ cho biết bản thân rơi vào tình thế buộc phải hợp tác bởi phía Tăng Nhật Tuệ đã đứng ra liên hệ và đặt lịch phòng thu thông qua đơn vị sản xuất phim.

Nhạc sĩ này cho biết quyết định công khai sự việc vì không muốn những người làm nghề khác rơi vào hoàn cảnh tương tự. Theo anh, đây không chỉ là câu chuyện tiền bạc mà còn là sự tôn trọng đối với công sức lao động của những người tham gia sản xuất.

Trước những tranh cãi, Tăng Nhật Tuệ chọn cách im lặng. Thời điểm đó, nam nhạc sĩ và phía cộng sự không đưa ra phản hồi chính thức về những nội dung mà Liêu Hưng đề cập.

Phát ngôn gây sốc, tạo chiêu trò

Ngoài những tranh cãi nghề nghiệp, Tăng Nhật Tuệ còn nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội bởi phong cách phát ngôn gây sốc.

Thời điểm giới thiệu nhóm Zero 9 vào năm 2018, anh từng gây chú ý khi bày tỏ quan điểm rằng việc sản phẩm nhận nhiều ý kiến trái chiều đồng nghĩa với việc công chúng vẫn đang quan tâm.

“Sợ nhất là ca khúc thứ ba này mọi người không chửi nữa, chắc lúc ấy rất buồn. Tôi mong lần này mọi người không những khen nhiều hơn mà chửi cũng nhiều hơn, miễn làm sao là có xem”, nam ca sĩ chia sẻ.

Phát ngôn này nhanh chóng tạo ra nhiều tranh luận, khiến hình ảnh "ông bầu chiêu trò" gắn liền với Tăng Nhật Tuệ trong mắt một bộ phận khán giả.