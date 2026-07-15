Vé chợ đen xem chung kết World Cup 2026 đủ mua 350 cây vàng

(VTC News) -

Giá vé xem trận chung kết World Cup 2026 đang tăng lên mức chưa từng có trong lịch sử giải đấu. Một số vé đặc biệt được rao bán với giá 2 triệu USD, tương đương khoảng 52,5 tỷ đồng và đủ mua 350 cây vàng tại Việt Nam. Tình trạng này xuất hiện khi giải đấu chỉ còn một trận bán kết, trận tranh hạng ba và chung kết.

Ban đầu, FIFA phân phối 4 hạng vé chính thức dành cho công chúng, với mức giá lần lượt là 11.000 USD, 5.500 USD, 3.600 USD và 800 USD. Giá vé phụ thuộc vào vị trí chỗ ngồi cũng như các dịch vụ đi kèm.

Ngay từ thời điểm được công bố, mức giá trên đã bị nhiều người hâm mộ phản đối vì quá đắt đỏ. Tuy nhiên, số tiền mà cổ động viên phải bỏ ra trên thị trường thứ cấp còn cao hơn nhiều.

Người hâm mộ trả giá đắt đỏ cho tấm vé xem World Cup. (Ảnh: Reuters)

Theo ABC News, giá vé chung kết World Cup 2026 đã tăng gấp ba lần so với mức ban đầu. Một vé thuộc hạng cao nhất có thể được giao dịch với giá 32.970 USD.

Trước những tranh luận liên quan đến chính sách bán vé, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino phát biểu tại một hội nghị kinh tế toàn cầu rằng: "Thị trường giải trí Mỹ lớn nhất thế giới, giá vé cần được áp dụng theo giá trị thường".

Trên một số nền tảng phân phối khác, vé VVIP hoặc những chỗ ngồi gần khu vực dành cho quan chức và khách mời được rao bán với giá lên tới 2 triệu USD, tương đương khoảng 52,5 tỷ đồng.

Với số tiền này, người mua tại Việt Nam có thể sở hữu khoảng 350 cây vàng. FIFA thu phí 15% đối với những giao dịch vé World Cup được thực hiện trên hệ thống bán lại của tổ chức này.

Tờ L'Equipe dẫn lại phát biểu hài hước của Chủ tịch FIFA: "Nếu ai đó mua vé xem trận chung kết World Cup 2026 với mức giá hai triệu USD, tôi sẽ đích thân mang đến cho họ một chiếc xúc xích và một lon Coca-Cola để đảm bảo họ có một khoảng thời gian tuyệt vời".

Theo chuyên trang so sánh giá vé SeatPick, vé rẻ nhất để người hâm mộ vào sân xem trận chung kết World Cup 2026 có giá 5.089 USD. Trong khi đó, mức giá cao nhất được ghi nhận trên nền tảng này là 215.773 USD.

FIFA chưa công bố số lượng vé được phân phối cho hai đội tuyển góp mặt trong trận chung kết. Theo thông lệ, liên đoàn bóng đá của mỗi đội có thể được phân bổ khoảng 7.000 vé, tùy thuộc vào sức chứa sân vận động.

Ngoài số vé dành cho hai đội, FIFA còn phải phân phối vé cho các nhà tài trợ, đối tác, khách mời và người hâm mộ tự do. Trận chung kết World Cup 2026 được tổ chức tại sân MetLife, nơi có sức chứa khoảng 82.500 khán giả.

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận chung kết diễn ra lúc 2h ngày 21/7 (giờ Việt Nam).