Vàng miếng SJC tăng mạnh, vượt mốc 151 triệu đồng/lượng

(VTC News) -

Lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Tại Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng SJC ở mức 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với cuối ngày hôm qua, mức giá này tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn tại SJC cũng được điều chỉnh tăng 3 triệu đồng/lượng, lên mức 148,4 - 151,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Chênh lệch giữa giá mua vào - bán ra của vàng miếng SJC và vàng nhẫn được duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tăng dựng đứng ngay đầu giờ sáng nay 3/7. (Nguồn: SJC)

Giá vàng trong nước tăng mạnh cùng chiều với đà tăng thế giới. Lúc 9h sáng nay 3/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới trên Kitco giao dịch ở mức 4.178,60 USD/ounce, tăng 56.60 USD mỗi ounce, tương đương mức tăng 1,38% so với hôm trước.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới tăng mạnh và duy trì trên mức 4.100 USD/ounce sau khi báo cáo việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến. Thông tin này khiến các nhà giao dịch giảm bớt kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (FED) tăng lãi suất trong năm nay.

Nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 57.000 việc làm trong tháng 6, mức thấp nhất trong bốn tháng và thấp hơn nhiều so với dự báo 110.000 việc làm, trong khi tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,2%. Hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang hiện cho thấy, khoảng 50% khả năng tăng lãi suất vào tháng 9, giảm từ 67% trước khi có dữ liệu việc làm mới nhất.

Chủ tịch FED Kevin Warsh cũng cho biết trong tuần này rằng, kỳ vọng lạm phát đang giảm bớt đồng thời tái khẳng định cam kết của ngân hàng trung ương trong việc duy trì ổn định giá cả.

Trong khi đó, giá vàng nhận được thêm sự hỗ trợ từ giá dầu giảm và những lo ngại về lạm phát giảm bớt khi vận tải thương mại qua eo biển Hormuz tiếp tục phục hồi trong bối cảnh tiến triển trong các cuộc đàm phán Mỹ - Iran. Theo thông cáo, các bên nhất trí tiếp tục thảo luận trong thời gian tới. Cuộc họp tiếp theo sẽ được ấn định sau lễ tang cố lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, dự kiến diễn ra ngày 9/7, theo AFP.