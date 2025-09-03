Va chạm với xe tải hai mẹ con tử vong thương tâm

(VTC News) -

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 3/9, nam tài xế lái xe tải biển số 89H-024.XX chạy trên đường Dương Thị Mười, hướng đi đường Đông Bắc. Khi đến giao lộ Dương Thị Mười - Trương Thị Hoa, phường Trung Mỹ Tây, phương tiện này đã va chạm với xe máy biển số 59G2-934.XX do người phụ nữ khoảng 40 tuổi (quê Tây Ninh) cầm lái, chở theo con gái 18 tuổi, lưu thông cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra ở TP.HCM khiến 2 mẹ con tử vong tại chỗ.

Cú va chạm mạnh khiến hai mẹ con ngã xuống đường và bị bánh xe tải cán qua, tử vong ngay tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, thi thể hai nạn nhân nằm gần đuôi xe.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Trung Mỹ Tây phối hợp với Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt, phong tỏa khu vực, tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện tại, vụ việc vẫn trong quá trình điều tra, làm rõ.