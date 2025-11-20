Ưu điểm tháo túi ngực và thay túi ngực, mê mask thanh quản

(VTC News) -

Tháo túi ngực và thay túi ngực mê mask thanh quản là gì?

Tháo túi ngực và thay túi ngực sử dụng phương pháp mê mask thanh quản là phương pháp gây mê nhẹ nhàng giúp bệnh nhân khỏe hơn, tỉnh nhanh, giảm các triệu chứng buồn nôn, ói sau thoát mê, ít gây tổn thương thanh quản và tránh được các biến chứng của gây mê bằng ống nội khí quản, thuốc mê được đưa vào và duy trì qua một chiếc mask chuyên dụng gọi là mask thanh quản.

Phương pháp phù hợp với những loại phẫu thuật ít xâm lấn, ít gây tổn thương, thời gian ngắn, không sử dụng thuốc giãn cơ nên giảm các tác dụng phụ như: Suy hô hấp sau mổ do tồn dư thuốc giãn cơ, dị ứng hoặc phản ứng phản vệ, giảm nguy cơ liệt cơ kéo dài, yếu cơ sau mổ, nhất là ở người lớn tuổi hoặc bệnh lý thần kinh – cơ.

Ưu điểm của mê mask thanh quản trong tháo và thay túi ngực

Ưu điểm không sử dụng thuốc giãn cơ của phương pháp mê mask thanh quản trong phẫu thuật tháo túi ngực hoặc tháo túi đặt lại túi ngực mới, giúp phẫu thuật viên đánh giá lại được tình trạng khoang đặt túi hiện tại, áp lực trong khoang (thừa - thiếu), tình trạng cơ ngực như: vị trí cơ và mức độ siết (co - giãn), độ xơ hóa (cứng - mềm).

Dưới đây là chia sẻ của Ths.Bs Hồ Cao Vũ đã thực hiện hơn 200 ca phẫu thuật tháo và thay túi ngực về ưu điểm của mê mask thanh quản trong quá trình phẫu tích bằng dao mổ siêu âm thế hệ mới.

Đánh giá chính xác áp lực trong khoang

Bác sĩ cho biết vị trí đặt túi ngực phổ biến hiện nay là dưới cơ, hoặc lý thuyết theo hai mặt phẳng (dual plane), chính vì thế cơ ngực đóng vai trò rất quan trọng trong việc quyết định dáng ngực, áp lực trong khoang, thời gian sử dụng túi ngực, một số trường hợp ảnh hưởng đến sự mềm mại của vòng 1.

Mỗi người có cấu trúc giải phẫu khác nhau (cơ ngực cũng tương tự) với các trường hợp đã từng đặt túi ngực pocket đã hình thành xung quanh túi ngực, bác sĩ bóc tách vào bên trong khoang và đánh giá áp lực, vị trí khoang thừa hoặc thiếu cho túi ngực nằm trải đều, tình trạng cơ xơ hóa, túi ngực cũ (có đang bị gấp, vỡ túi, thương hiệu, đường kính, độ nhô), cấu trúc xương lồng ngực (lồi, lõm).

Dựa vào tình trạng hiện tại cùng với mong muốn của khách bác sĩ Vũ dùng dao siêu âm tạo hình lại khoang đặt túi phù hợp với túi ngực mới (tăng size, hạ size hoặc giữ nguyên size túi, tăng độ nhô, hạ độ nhô).

Với phương pháp mê nội khí quản sử dụng thuốc giãn cơ trong phẫu thuật bác sĩ sẽ khó đánh giá được độ siết cơ, co giãn sau khi thoát mê tình trạng cơ sẽ về bình thường, chính vì thế mê mask thanh quản sẽ giúp phẫu thuật viên đánh giá chính xác áp lực trong khoang và tạo hình chuẩn xác khoang đặt túi mới, hạn chế tình trạng biến chứng muộn sau phẫu thuật như cơ siết gây gấp túi, chèn ép lên túi ngực, giảm tuổi thọ của túi gây vỡ túi sớm và tăng tỉ lệ bao xơ co thắt.

Quá trình bóc tách chỉnh khoang mới nhanh chóng

Thời gian phẫu thuật kéo dài ảnh hưởng đến tâm lý của khách hàng đặc biệt trường hợp lớn tuổi trải qua nâng ngực đau đớn trước, sợ phải phẫu thuật tháo túi ngực. Hiểu được tâm lý và mong muốn của khách nên Ths.Bs Hồ Cao Vũ luôn nâng cao chuyên môn trong phẫu tích, giúp tối ưu thời gian phẫu thuật.

Phương pháp mê mask thanh quản trong phẫu thuật tháo túi ngực kết hợp với phẫu tích điểm bằng dao siêu âm giúp ca mổ tháo túi ngực chỉ còn 15 phút đến 30 phút.

Các trường hợp bóc tách, điều chỉnh áp lực trong khoang với độ chính xác cao khi không sử dụng thuốc giãn cơ, khách hàng hồi phục nhanh xuất viện trong 4 đến 6 tiếng và không dùng thêm thuốc giảm đau hay kháng sinh sau mổ. Rất nhiều khách hàng trên 50 tuổi, 60 tuổi đã lựa chọn phương pháp này đảm bảo được an toàn sức khỏe.

Vì sao bác sĩ Vũ chọn phương pháp tháo và thay túi ngực với mê mask thanh quản

Bác sĩ Vũ cho biết, trước đây nhiều năm đã từng sử dụng phương pháp gây mê nội khí quản trong các phẫu thuật tháo túi ngực hoặc một số trường hợp tê tại chỗ kết hợp tiền mê.

Nhưng sau một thời gian thì bác sĩ nhận thấy các nhược điểm của phương pháp này và đã chuyển qua 100% sử dụng mê mask thanh quản cho các phẫu thuật tháo và thay túi ngực không có bất thường cần can thiệp nhiều và thời gian mổ kéo dài quá, ngoại trừ các trường hợp (bao xơ độ 4).

Để ekip các bác sĩ gây mê của bệnh viện đa khoa, đồng ý chuyển từ hình thức gây mê nội khí quản sang mask thanh quản trong phẫu thuật tháo và thay túi ngực, phẫu thuật viên phải đạt được các yếu tố như: Ca phẫu thuật diễn ra nhanh chóng, ít tổn thương, ít xâm lấn, không tác động quá nhiều lên cơ ngực (do mê mask thanh quản thường không sử dụng thuốc giãn cơ).

Ths.Bs Hồ Cao Vũ đã ứng dụng dao siêu âm trong kỹ thuật phẫu tích điểm thường quy giúp ca phẫu thuật tháo túi ngực thông thường chỉ từ 15 phút đến 30 phút (tính từ lúc rạch da đến đến đóng vết thương), ca phẫu thuật kèm chỉnh sửa khoang, thay túi 30-60 phút - ít tổn thương, không chảy máu, không chảy dịch, sau phẫu thuật hoàn toàn không dẫn lưu, không cần dùng thêm thuốc giảm đau hay kháng sinh sau mổ. Chính vì thế hiện nay các ca phẫu thuật tháo và thay túi ngực thông thường của bác sĩ đều thực hiện phương pháp gây mê mask thanh quản.