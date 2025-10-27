UNIQLO giới thiệu hai dòng trang phục mùa Đông cải tiến mới

(VTC News) -

UNIQLO chính thức giới thiệu dòng sản phẩm HEATTECH Extra Warm pha Cashmere dành cho cả nam và nữ - chiếc áo giữ nhiệt kết hợp tính năng của sợi tổng hợp và sự mềm mịn của len cashmere.

Với dòng sản phẩm này, sợi polyester trong vải HEATTECH thông thường được thay thế bằng cashmere và pha trộn với sợi acrylic, rayon và polyurethane với tỷ lệ 9% cashmere, giúp sản phẩm vừa mềm mại, vừa đảm bảo hiệu quả giữ nhiệt. HEATTECH Extra Warm pha Cashmere ấm hơn gấp 1,5 lần so với HEATTECH thông thường, và nhẹ hơn khoảng 30% so với HEATTECH Extra Warm Cotton.

Bên cạnh nâng cấp về chất liệu, dòng sản phẩm HEATTECH pha Cashmere cũng ra mắt hai thiết kế cổ tròn và cổ lọ dành cho Nam, đồng thời cập nhật thêm hai màu sắc mới trên phiên bản dành cho Nữ.

PUFFTECH là loại sợi nhân tạo mô phỏng cấu trúc của lông vũ tự nhiên, chứa đựng lượng không khí dồi dào, đạt đến mức độ nhẹ và ấm chưa từng có. Đây tiếp tục là thành quả hợp tác giữa UNIQLO và Toray Industries, hiện thực hóa ý tưởng tái tạo sự ấm áp của lông vũ, đồng thời bổ sung nhiều tính năng mới để phù hợp với cuộc sống hiện đại.

PUFFTECH ứng dụng công nghệ sợi Nhật Bản với các sợi vải có kích thước siêu mảnh, chỉ bằng 1/5 độ dày sợi tóc người, có kết cấu xoắn 3D rỗng ruột giúp tích trữ được lượng không khí tối đa bên trong mỗi sợi. Các sợi PUFFTECH đan xen với nhau tạo thành từng cuộn bông tròn và được chần trực tiếp vào áo, tạo nên chiếc áo khoác chần bông ấm áp mà vẫn linh hoạt, chắc chắn.

Điển hình là PUFFTECH Áo Gile chần bông gọn nhẹ với thiết kế trẻ trung, hay PUFFTECH áo khoác chần bông với phom dáng gọn gàng, linh hoạt ngay cả khi cử động.