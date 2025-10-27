Ung thư phổi không còn là 'án tử' nếu được phát hiện sớm

(VTC News) -

Theo Tổ chức Ung thư Toàn cầu (GLOBOCAN) năm 2020, ung thư phổi là loại ung thư phổ biến nhất thế giới với khoảng 2,2 triệu ca mắc mới mỗi năm.

Ở Việt Nam, đây cũng là bệnh ung thư có tỷ lệ tử vong cao hàng đầu. Tuy nhiên, nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, người bệnh có thể điều trị hiệu quả bằng phẫu thuật, thậm chí không cần hóa trị hay xạ trị.

Riêng tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, mỗi năm tiếp nhận và điều trị khoảng 200 - 250 ca mắc ung thư phổi. Trong đó nhiều bệnh nhân được cứu sống nhờ tầm soát sớm và phẫu thuật bằng hệ thống robot nội soi hiện đại.

Ung thư phổi có thể chữa khỏi hoàn toàn nếu được phát hiện và điều trị sớm.

Bệnh nhân N.T.K.C. (50 tuổi, ngụ TP.HCM) phát hiện nốt mờ 11 mm ở phổi phải khi chụp CT ngực liều thấp trong lần tầm soát sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Kết quả PET/CT cho thấy dấu hiệu nghi ngờ ung thư giai đoạn sớm dù trước đó người bệnh không nhận thấy dấu hiệu nào bất thường về sức khoẻ.

Các bác sĩ đã phẫu thuật nội soi robot cắt thùy trên phổi phải và nạo hạch triệt để. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục nhanh, kết quả giải phẫu bệnh xác định ung thư biểu mô tuyến giai đoạn IA, không di căn, hiện sức khỏe ổn định sau 3 năm mà không cần hóa trị.

Bệnh nhân L.T.H. (55 tuổi, ngụ TP.HCM) cũng được phát hiện nốt mờ 9 mm ở phổi phải qua chụp CT ngực độ phân giải cao. Sau hội chẩn, bác sĩ chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn sớm và chỉ định phẫu thuật robot cắt thùy phổi, nạo hạch triệt để.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục nhanh, xuất viện sau 4 ngày. Kết quả theo dõi cho thấy không có dấu hiệu di căn hay tái phát, sức khỏe ổn định suốt 2 năm qua.

TS. BS CKII Nguyễn Hoàng Bình, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, nếu ung thư phổi được phát hiện ở giai đoạn sớm, người bệnh có thể được phẫu thuật cắt bỏ khối u triệt để, có tới 90% cơ hội sống khỏe trên 5 năm mà không cần hóa trị hay xạ trị.

“Nhờ áp dụng kỹ thuật phẫu thuật robot hiện đại, bác sĩ có thể cắt bỏ chính xác phần phổi bị tổn thương, giữ lại tối đa mô lành, giúp người bệnh ít đau, hồi phục nhanh và hạn chế biến chứng. Vì vậy, nếu phát hiện sớm, người bệnh có thể được chữa khỏi và sống khoẻ mạnh”, bác sĩ Bình thông tin.

Theo bác sĩ Nguyễn Hoàng Bình, các nốt mờ nhỏ ở phổi thường không gây triệu chứng, nên phần lớn chỉ được phát hiện tình cờ qua tầm soát sức khỏe.

Vì vậy, chụp CT ngực liều thấp là phương pháp phát hiện sớm ung thư phổi hiệu quả nhất hiện nay được Hiệp hội Lồng ngực Hoa Kỳ và Hiệp hội Ung thư Việt Nam khuyến nghị cho những người trên 50 tuổi, có tiền sử hút thuốc, làm việc trong môi trường ô nhiễm hoặc có người thân từng mắc ung thư phổi.

Việc chủ động tầm soát định kỳ giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, điều trị mang lại hiệu quả cao, mở ra “cơ hội vàng” để người bệnh chiến thắng ung thư phổi.