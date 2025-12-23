Ung thư giai đoạn cuối sẽ có 4 dấu hiệu lạ, đi bệnh viện khám càng sớm càng tốt

(VTC News) -

Theo số liệu Globocan 2022 (Tổ chức Ung thư toàn cầu), toàn thế giới có khoảng 19,9 triệu ca ung thư mới và 9,7 triệu ca tử vong. Riêng tại Việt Nam, mỗi năm khoảng 180.400 ca mắc mới và hơn 120.000 ca tử vong do ung thư. Tổng số ca ung thư hiện mắc trong 5 năm gần nhất ước tính hơn 409.000 trường hợp.

Ho kéo dài

Ho không chỉ là triệu chứng cảnh báo bệnh lý mà nó còn được xem là cách để đường hô hấp tự làm sạch.

Trong trường hợp bình thường, cơn ho sẽ thuyên giảm dần và khỏi hẳn khi sử dụng thuốc đặc trị.

Bị ho kéo dài cần đi khám tầm soát ung thư phổi càng sớm càng tốt.

Nếu cơn ho kéo dài, ho khan kèm máu lẫn trong đờm kết hợp thêm một triệu chứng khác dù dùng thuốc vẫn không khỏi thì tuyệt đối không thể chủ quan, đây rất có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư phổi.

Đối với những người hút thuốc lâu năm, thường xuyên tiếp xúc với hóa chất hoặc người mắc bệnh phổi mãn tính... khi ho kéo dài cần đi khám tầm soát ung thư phổi càng sớm càng tốt.

Mắt bị vàng và đục

Thông thường, lòng trắng của mắt người khỏe mạnh sẽ có màu trắng, theo thời gian, màng này có thể trở nên đục và có màu sẫm hơn.

Nếu đột ngột thấy mắt có biểu hiện vàng bất thường kèm theo da bắt đầu vàng dần thì đây là dấu hiệu của một số bệnh lý về gan như viêm gan siêu vi trùng, xơ gan...

Bên cạnh đó, mắt đổi màu còn có thể do chức năng ở túi mật, tuyến tụy bị suy giảm.

Trên thực tế, rất nhiều bệnh nhân ung thư tụy được chuẩn đoán mắc bệnh sau khi xuất hiện triệu chứng vàng da.

Bụng to

Nếu chế độ ăn uống bình thường nhưng vòng bụng của bạn vẫn tăng lên bất thường, bụng to như trống thì có thể là dấu hiệu sắp bị tràn dịch ổ bụng.

Dưới góc độ lâm sàng, khi tế bào ung thư xâm lấn người bệnh sẽ gặp phải triệu chứng cổ trướng, đây là dấu hiệu của các bệnh ung thư giai đoạn cuối như ung thư gan, ung thư tụy và dạ dày.

Tuy nhiên, việc xuất hiện triệu chứng cổ trướng không hẳn là dấu hiệu của ung thư, nhiều bệnh lý khác cũng có biểu hiện này như suy gan thận, xơ gan.

Nổi u cục bất thường

Khi tế bào ung thư bắt đầu di căn theo hệ thống bạch huyết trong cơ thể sẽ sưng hình thành các u hạch.

Theo các chuyên gia, khi thấy hạch ở nách và cổ không đau thì đó là dấu hiệu cho thấy ung thư đã di căn hoặc ung thư hạch.