Ukraine phá huỷ nguyên mẫu máy bay phản lực mang vũ khí laser của Nga

(VTC News) -

Cơ sở sản xuất máy bay của Nga phát sáng sau đòn tập kích của Ukraine. (Video: X)

Cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở sản xuất máy bay của hãng Beriev ở thành phố Taganrog hôm 25/11 đã vô hiệu hóa máy bay A-60 trang bị vũ khí laser cùng một trạm thử nghiệm radar quan trọng của Nga.

Video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy hậu quả tức thời của vụ tấn công với ngọn lửa lớn chiếu sáng bầu trời đêm và máy bay A-60 đang cháy. Hình ảnh vệ tinh sau đó cũng cho thấy khung máy bay khác bị phá hủy, dường như là bệ thử nghiệm liên quan đến nền tảng cảnh báo sớm và kiểm soát trên không (AEW&C) mới của Nga.

Tài khoản mạng xã hội Fighter Bomber, được cho là của phi công tiêm kích Nga tiết lộ thêm Ukraine sử dụng khoảng 50 máy bay không người lái (UAV) và ba tên lửa trong đòn tập kích sân bay. Tương tự, kênh tin tức Telegram Astra của Nga xác nhận cuộc tấn công UAV gây ra hỏa hoạn tại thành phố Taganrog, trong khi nhân chứng tại khu vực này cho biết ít nhất một máy bay bị cháy trên đường băng.

Ngoài chiếc A-60 được nhận diện rõ ràng bởi phần đuôi đặc trưng, ​​một máy bay khác cũng bị phá hủy. Đây có thể là máy bay AEW&C A-100 hoặc nhiều khả năng là máy bay thử nghiệm A-100LL. Đồng thời, thiệt hại có thể nhìn thấy rõ ràng tại những tòa nhà liên quan đến cơ sở sản xuất máy bay của hãng Beriev.

Máy bay A-60 trang bị vũ khí laser của Nga. (Ảnh: Beriev)

Máy bay A-60 do Phòng thiết kế Beriev phát triển từ thập niên 1970, được hoán cải từ vận tải cơ Il-76MD và mang theo tổ hợp vũ khí laser chuyên đối phó khí cầu tầm cao.

Cuộc tấn công vào Taganrog là một phần nằm trong chiến dịch tấn công lớn hơn của Ukraine nhằm vào mục tiêu của Nga ở Krasnodar Krai và vùng Rostov. Quan chức địa phương và nhiều kênh tin tức Telegram đưa tin cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng nằm trong số mục tiêu của Ukraine.

Chương trình A-60 tái khởi động cuối năm 2002, nhằm mục đích phát triển vũ khí laser trên không để "chọc mù" cảm biến quang học và hồng ngoại trên vệ tinh do thám của đối thủ.Trong đó, nguyên mẫu A-60 thực hiện chuyến bay cuối cùng vào năm 2016 và nằm tại bãi đỗ sân bay suốt gần 10 năm qua.