Ubion - kết nối tri thức, kiến tạo tương lai giáo dục số Việt Nam

(VTC News) -

Hơn hai thập kỷ tiên phong trong giáo dục số

Thành lập năm 2000, Ubion Co., Ltd. là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực công nghệ giáo dục (EdTech) tại Hàn Quốc. Với triết lý “Learning Anytime, Anywhere”, Ubion xây dựng hệ sinh thái học trực tuyến đa lĩnh vực, từ đại học, doanh nghiệp đến các tổ chức đào tạo chuyên sâu.

Đội ngũ Videa EdTech và đối tác tại sự kiện công bố Báo cáo ngành EdTech Việt Nam.

Trải qua hơn 20 năm phát triển, Ubion hiện là đối tác chiến lược của hàng trăm cơ sở đào tạo tại châu Á, đồng thời được xem là đơn vị đã “đưa mô hình học trực tuyến Moodle trở nên phổ biến tại Hàn Quốc”. Từ nền tảng này, công ty tiếp tục phát triển hệ thống LMS tích hợp AI, giúp tối ưu hóa trải nghiệm học tập và quản trị giáo dục trên quy mô lớn.

AI - nền tảng cho giáo dục tương lai

Giải pháp chủ lực của Ubion là nền tảng học tập tích hợp AI, cho phép quản lý đồng bộ việc giảng dạy, đánh giá, và theo dõi tiến trình học của người học trên cùng một hệ thống. Công nghệ AI được áp dụng để phân tích dữ liệu học tập, đưa ra gợi ý cá nhân hóa và đánh giá năng lực thực tế của từng học viên - giúp nâng cao hiệu quả đào tạo và tiết kiệm chi phí vận hành cho các tổ chức giáo dục.

Nền tảng của Ubion có thể được tùy chỉnh linh hoạt cho các trường đại học, doanh nghiệp hoặc trung tâm đào tạo, hỗ trợ song ngữ và tích hợp tốt với hệ thống quản lý nhân sự hay dữ liệu sinh viên. Chính sự kết hợp giữa công nghệ toàn cầu và bản địa hóa mạnh mẽ là yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh của Ubion so với nhiều nền tảng EdTech khác trên thị trường.

Đại diện Công ty Videa EdTech giới thiệu giải pháp chuyển đổi số trong giáo dục tại Diễn đàn Số Việt Nam – Hàn Quốc 2025.

Từ Hàn Quốc đến Việt Nam - hợp tác vì tương lai học tập thông minh

Sau thành công tại Hàn Quốc, Ubion mở rộng hoạt động sang nhiều quốc gia, bao gồm Indonesia, Saudi Arabia, Colombia và gần đây là Việt Nam - nơi công ty xác định là trung tâm chiến lược của khu vực Đông Nam Á.

Theo đại diện Ubion, Việt Nam có tốc độ chuyển đổi số trong giáo dục nhanh bậc nhất khu vực, cùng lực lượng dân số trẻ, ham học hỏi và có khả năng thích ứng công nghệ cao. “Việt Nam là một trong những thị trường năng động nhất châu Á. Chúng tôi không chỉ mang công nghệ đến đây, mà muốn cùng Việt Nam xây dựng một hệ sinh thái giáo dục số toàn diện, hiện đại và mang tính bền vững”, đại diện Ubion chia sẻ.

Tham gia Diễn đàn Số Việt Nam - Hàn Quốc 2025, Ubion mong muốn kết nối với các trường đại học, doanh nghiệp đào tạo và cơ quan quản lý giáo dục, cùng nghiên cứu, triển khai các dự án chuyển đổi số trong lĩnh vực học tập trực tuyến, đào tạo nhân sự và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hệ sinh thái sản phẩm Vloom của Videa EdTech – giải pháp LMS toàn diện cho giáo dục và doanh nghiệp.

Chiến lược 5 năm: Việt Nam - trung tâm phát triển khu vực

Giai đoạn 2025-2030, Ubion đặt mục tiêu xây dựng văn phòng đại diện khu vực tại Việt Nam, tập trung vào phát triển công nghệ AI cho giáo dục và triển khai các nền tảng học tập đám mây bản địa hóa. Song song đó, công ty sẽ mở rộng hợp tác với các tổ chức giáo dục Việt Nam để chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực kỹ thuật, đồng thời đưa các công cụ học tập tiên tiến như AR/VR và AI định hướng nghề nghiệp vào chương trình học.

Đại diện Ubion nhấn mạnh: “Sự kết hợp giữa công nghệ AI tiên tiến của Hàn Quốc và tinh thần học tập sáng tạo của người Việt Nam sẽ tạo nên sức mạnh mới cho giáo dục khu vực.”

Hợp tác vì một nền giáo dục nhân văn và bền vững

Không chỉ là một công ty công nghệ, Ubion hướng tới sứ mệnh kết nối tri thức toàn cầu và xây dựng nền giáo dục nhân văn, lấy con người làm trung tâm. Công ty tin rằng sự hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam trong kỷ nguyên AI sẽ mở ra một thời đại mới - nơi công nghệ phục vụ con người, tạo cơ hội học tập bình đẳng và thúc đẩy phát triển bền vững.

“Chúng tôi tin tưởng rằng mỗi bước tiến trong giáo dục số tại Việt Nam hôm nay sẽ là nền tảng cho tương lai của toàn khu vực Đông Nam Á”, đại diện Ubion khẳng định.