Tỷ phú công nghệ từng nhận Giải thưởng VinFuture

Tại lễ trao giải VinFuture 2024, CEO NVIDIA, Jensen Huang, cùng với bốn nhà khoa học khác được vinh danh là những chủ nhân của Giải thưởng Chính trị giá 3 triệu USD.

Giải thưởng này nhằm tôn vinh những đóng góp đột phá trong lĩnh vực Học sâu, mở ra một kỷ nguyên mới cho các đổi mới sáng tạo công nghệ. Nhờ những tiến bộ này, máy móc có khả năng "học" từ lượng dữ liệu khổng lồ, đạt được độ chính xác ấn tượng trong các tác vụ như nhận diện hình ảnh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và đưa ra quyết định.

Ông Jensen Huang tại Lễ trao giải VinFuture 2024. (Ảnh: VinFuture)

Trong buổi lễ nhận giải thưởng đặc biệt, ông Jensen Huang phát biểu: "Tôi rất vinh dự khi nhận Giải thưởng Chính VinFuture, bên cạnh những người bạn và các nhà khoa học nổi tiếng như GS Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton và Yann LeCun.

Giải thưởng này là sự công nhận từ Quỹ VinFuture về khả năng đột phá của trí tuệ nhân tạo (AI) trong mọi lĩnh vực. Tôi tự hào đại diện cho các đồng nghiệp tại NVIDIA, những người đã cống hiến cả cuộc đời cho khoa học máy tính và các ngành nghề liên quan. Xin cảm ơn Quỹ VinFuture đã ghi nhận những nỗ lực của chúng tôi".

Jensen Huang là ai?

Ông Jensen Huang là một trong những nhà lãnh đạo công nghệ hàng đầu thế giới, được biết đến với vai trò đồng sáng lập và CEO của NVIDIA (công ty tiên phong trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và đồ họa máy tính). Ông thường xuất hiện trước công chúng trong chiếc áo khoác da mang tính biểu tượng, truyền cảm hứng về khát vọng sáng tạo không ngừng.

Dưới sự dẫn dắt của Huang, NVIDIA không chỉ đơn thuần là một doanh nghiệp mà còn trở thành một lực lượng thay đổi toàn cầu. Điều này mở ra những cánh cửa mới cho các lĩnh vực như y tế, tự động hóa, và thậm chí cả ngành công nghiệp game.

Jensen Huang, tên đầy đủ là Jen-Hsun Huang, sinh ngày 17/2/1963 tại Đài Loan (Trung Quốc). Tuổi thơ của ông gắn liền với sự chuyển mình giữa hai nền văn hóa khi gia đình di cư sang Hoa Kỳ. Lớn lên tại bang Oregon, niềm đam mê với khoa học của Huang dần được hình thành.

Ông bắt đầu hành trình học tập tại Đại học Bang Oregon, nơi đã mở ra cho ông những hiểu biết sâu sắc về máy tính. "Từ khi còn nhỏ, tôi đã yêu thích máy tính, nhưng Đại học Bang Oregon đã giúp tôi nhận ra điều kỳ diệu ẩn sau chúng", ông chia sẻ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Giải thưởng Chính VinFuture 2024 cho Giáo sư Yoshua Bengio, ông Jensen Huang và Giáo sư Yann LeCun trong Lễ trao giải VinFuture tại Hà Nội vào ngày 6/12/2024. (Ảnh: VinFuture)

Sau khi tốt nghiệp, ông Huang làm việc tại các công ty chip LSI Logic và AMD. Trước khi khởi nghiệp cùng hai người bạn, ông từng làm bồi bàn tại nhà hàng Danny's Restaurant.

Ông Jensen Huang từng chia sẻ rằng trải nghiệm này đã ảnh hưởng lớn đến quỹ đạo cuộc đời của ông. Ông nói rằng nếu không có kinh nghiệm làm bồi bàn trong nhà hàng này ông sẽ không trở thành người lãnh đạo như ngày nay.

Jensen Huang vốn là một chàng trai nhút nhát, nhưng việc nhận đơn đặt hàng bánh kếp đã dạy ông cách giao tiếp với người lạ và biết thỏa hiệp trong những tình huống căng thẳng ngoài tầm kiểm soát.

Theo hồ sơ của Đại học Bang Oregon năm 2017, Huang từng giành thứ hạng cao trong giải thi đấu bóng bàn dành cho thanh thiếu niên toàn quốc khi còn học trung học ở Beaverton. Ông cũng sở hữu bằng thạc sĩ kỹ thuật điện từ Đại học Stanford.

Ông Huang gặp vợ, bà Lori Mills, khi còn là sinh viên năm nhất tại Đại học Bang Oregon. 5 năm sau đó họ kết hôn và có 2 con.

Kể từ khi thành lập NVIDIA, trong hơn 30 năm qua, Jensen Huang đã thu hút sự chú ý toàn cầu khi doanh nghiệp của ông trở thành một trong những tên tuổi hàng đầu trong cơn sốt "đào coin", trò chơi điện tử và trí tuệ nhân tạo. Các công ty trên thế giới hiện nay tranh giành nhau để mua được những bộ vi xử lý mạnh mẽ từ NVIDIA.

Jensen Huang giàu cỡ nào?

Theo Bloomberg Billionaires Index, ông Jensen Huang đang sở hữu tài sản ròng lên tới 176 tỷ USD, đứng thứ 9 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Phần lớn tài sản khổng lồ này được tích lũy trong những năm gần đây, khi NVIDIA trở thành công ty công nghệ có giá trị nhất toàn cầu với vốn hóa thị trường vượt 5 nghìn tỷ USD.

Khoảng 96% tài sản của Huang đến từ 3,5% cổ phần của NVIDIA, trị giá hơn 170 tỷ USD. Khác với nhiều tỷ phú khác, ông không phân tán đầu tư mà đặt cược gần như toàn bộ tài sản vào công ty mà mình sáng lập. Khi cổ phiếu NVIDIA tăng giá, tài sản của ông cũng theo đó gia tăng, thể hiện niềm tin tuyệt đối vào tầm nhìn của bản thân.

Ông Jensen Huang là cái tên mới nhất trong danh sách 10 người giàu nhất thế giới và cũng là biểu tượng cho kỷ nguyên tỷ phú AI. (Ảnh: Reuters)

Theo Bloomberg, tài sản của Huang đã tăng gấp 60 lần kể từ năm 2016, trong đó 132 tỷ USD được tạo ra chỉ trong giai đoạn 2023 - 2025, khi trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành tâm điểm toàn cầu.

Chỉ 5 năm trước, ông chưa từng có mặt trong danh sách này. Ngày nay, ông đứng ngang hàng với những nhà sáng lập của các công ty lớn nhất thế giới như Meta, Google và Microsoft, tất cả đều sử dụng công nghệ của NVIDIA.

Nếu NVIDIA tiếp tục duy trì vị thế thống trị trong thị trường chip AI, tài sản của ông Huang hoàn toàn có khả năng vượt qua 200 tỷ USD, sánh ngang với những tỷ phú hàng đầu như Elon Musk hay Jeff Bezos.