Tuyển thủ Việt Nam tập huấn với đội tuyển Nga trước SEA Games 33

Theo lời mời của Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, Đội tuyển Bóng bàn Liên bang Nga đã có mặt tại Hà Nội vào sáng 3/12/2025, chính thức bắt đầu chuyến thăm, giao lưu và tập luyện cùng đội tuyển bóng bàn Việt Nam. Chuyến thăm lần này không chỉ là hoạt động giao hữu thông thường, mà còn mang ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với công tác chuẩn bị của Đội tuyển Việt Nam hướng tới SEA Games 33.

Ngay trong sáng nay, 03/12/2025, hai đội đã có buổi gặp gỡ, trao đổi chuyên môn và làm quen với không gian tập luyện. Những giờ tập đầu tiên diễn ra trong không khí cởi mở nhưng giàu tính chuyên môn, giúp các vận động viên Việt Nam có cơ hội tiếp cận phong cách thi đấu hiện đại, kỷ luật và tốc độ từ một nền bóng bàn có truyền thống mạnh của châu Âu.

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam và Nga tập luyện chung ngay trước SEA Games 33.

Ngày mai (4/12/2025), hai đội sẽ chính thức bước vào các trận đấu giao hữu ở nhiều nội dung. Đây sẽ là dịp cực kỳ giá trị để các vận động viên Việt Nam cọ xát thực tế, rèn luyện bản lĩnh thi đấu, hoàn thiện chiến thuật, từ đó đánh giá chính xác năng lực hiện tại và những điểm cần hoàn thiện trước giải đấu lớn trong khu vực.

Hoạt động giao lưu quốc tế lần này được xem như một bước chạy đà quan trọng, giúp Đội tuyển Bóng bàn Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời tăng cường tinh thần gắn kết và quyết tâm trước khi bước vào SEA Games 33 – nơi đội tuyển đang đặt nhiều kỳ vọng.

SEA Games 33 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan từ 3/12 đến 20/12. Tại kỳ đại hội năm 2023, đội tuyển bóng bàn Việt Nam giành được 1 huy chương vàng ở nội dung đôi nam nữ, khi Đinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc đánh bại bộ đôi của Singapore trong trận chung kết.