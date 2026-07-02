Tuyên phong Chân phước linh mục Trương Bửu Diệp

Trong bài giảng, Đức Hồng y Tagle nhấn mạnh Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp là chứng nhân của đức tin, đã sống yêu thương và hy sinh đến cùng vì Thiên Chúa và tha nhân. Từ tấm gương của ngài, Đức Hồng y kêu gọi mọi người biết chọn sự thật, sống bác ái, xây dựng hòa bình, tránh bạo lực, chia rẽ và đặt niềm hy vọng nơi Thiên Chúa.