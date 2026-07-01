Nghìn người đổ về Tắc Sậy trước lễ tuyên phong Chân phước linh mục Trương Bửu Diệp

Đây là thánh lễ đầu tiên trong ngày 1/7 - ngày được xem là bước chuẩn bị cuối cùng trước lễ tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, sự kiện lịch sử của Giáo hội Công giáo Việt Nam dự kiến thu hút khoảng 70.000 tín hữu tham dự sẽ diễn ra vào sáng 2/7.