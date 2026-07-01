Hồng y Luis Antonio Tagle đến Cà Mau, sẵn sàng cho đại lễ Tuyên phong Chân phước

(VTC News) -

15h ngày 1/7, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle - Tổng trưởng Phân bộ Khởi đầu Loan báo Tin Mừng, Đặc sứ của Đức Thánh cha Leo XIV (Giáo hoàng Leo XIV) cùng phái đoàn Giáo hội Công giáo Việt Nam đáp Sân bay quốc tế Cần Thơ, bắt đầu chương trình mục vụ tại khu vực Tây Nam Bộ trước Đại lễ Tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

Đức Hồng y Luis Antonio Tagle - Tổng trưởng Phân bộ Khởi đầu Loan báo Tin Mừng, Đặc sứ của Đức Giáo hoàng Leo XIV.

Cùng đi trong phái đoàn có Đức Hồng y Nguyễn Văn Nhơn, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski - Đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, và Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên - Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội.

Ngay sau khi đáp Sân bay quốc tế Cần Thơ, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle và các thành viên trong phái đoàn di chuyển về Cà Mau để tiếp tục chương trình mục vụ theo lịch trình.

Cùng đi trong phái đoàn có Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam (trái), và Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên - Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội (phải).

Trước đó, chiều 30/6, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle từ Vatican đến Hà Nội. Đón ông tại sân bay có các vị đại diện Giáo hội Công giáo Việt Nam và Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo).

Trong Đại lễ Tuyên phong Chân phước cho linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle không chỉ tham dự với cương vị Tổng trưởng Phân bộ Khởi đầu Loan báo Tin Mừng, mà còn được Đức Thánh Cha Lêô XIV bổ nhiệm làm Đặc sứ của Đức Thánh Cha tại sự kiện.

Ngay sau khi đáp Sân bay quốc tế Cần Thơ, phái đoàn di chuyển về Cà Mau để chuẩn bị cho Đại lễ Tuyên phong Chân phước linh mục Trương Bửu Diệp vào sáng mai (2/7).

Theo chương trình, lúc 8h ngày 2/7, Đức Hồng y Tagle sẽ thay mặt Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự Thánh lễ Tuyên phong Chân phước tại Trung tâm Hành hương Tắc Sậy (Cà Mau).

Đây là lần đầu tiên một vị Chân phước của Giáo hội Việt Nam được tuyên phong ngay trên quê hương mình. Đại lễ dự kiến quy tụ hơn 70.000 tín hữu, cùng đông đảo giám mục, linh mục, tu sĩ và khách hành hương trong và ngoài nước.