Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 29/10: Thiên Bình thuận lợi, Bọ Cạp thận trọng

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 29/10 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên: Thiên Bình nên giữ hòa khí trong các mối quan hệ; Bọ Cạp bình tĩnh trước mọi quyết định.

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 29/10/2025 cho thấy Bạch Dương có vận trình hung cát đan xen. Công việc không được thuận lợi khi mối quan hệ với đồng nghiệp có những bất đồng và mâu thuẫn, khiến kế hoạch dự tính từ trước dễ bị gián đoạn. Bạch Dương cần suy tính kỹ trước khi hành động, tránh để sai sót làm hỏng công việc.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Tư 29/10/2025 dành lời khuyên cho Bạch Dương nên giữ bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc trong các tình huống căng thẳng, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Hãy tránh những lời nói vội vàng có thể làm tổn thương nửa kia.

Sự nghiệp: Cần thận trọng trong công việc, hạn chế xung đột với đồng nghiệp, không nên quyết định vội vàng.

Tài lộc: Tình hình tài chính ổn định, tiền bạc vẫn đủ để chi tiêu, là điểm sáng trong ngày giúp Bạch Dương phần nào quên đi muộn phiền tình cảm.

Tình duyên: Có chút muộn phiền, dễ nóng giận và nói ra lời làm tổn thương đối phương. Hãy kiềm chế cảm xúc và chia sẻ thẳng thắn để tránh rạn nứt tình cảm.

Sức khỏe: Tinh thần chưa thực sự ổn định do ảnh hưởng từ cảm xúc tình cảm, nên nghỉ ngơi hợp lý, giữ cho tâm trạng thoải mái.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 29/10/2025 cho thấy Kim Ngưu có xu hướng tự tạo áp lực cho bản thân, dẫn đến việc hạn chế sự phát triển và tiến bộ. Bạn dễ bị cuốn vào những khuôn khổ cứng nhắc, khiến tinh thần đôi lúc căng thẳng và khó đạt hiệu quả tối đa trong công việc.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Tư 29/10/2025 dành lời khuyên cho Kim Ngưu nên thoải mái hơn, không gượng ép bản thân. Hãy lập kế hoạch từ những việc nhỏ đến việc lớn và tập trung hoàn thiện từng mục tiêu. Tận dụng những khoảnh khắc truyền cảm hứng để tiến bước, đồng thời bỏ qua những tác động tiêu cực xung quanh để giữ tinh thần lạc quan.

Sự nghiệp: Công việc diễn ra ổn định, nhưng cần tránh áp lực quá mức và tự giới hạn bản thân. Lập kế hoạch tuần tự và tận dụng năng lượng tích cực sẽ giúp đạt hiệu quả cao hơn.

Tài lộc: Tình hình tài chính ổn định, đủ chi tiêu. Đây là thời điểm tốt để cân nhắc các kế hoạch dài hạn hoặc quản lý chi tiêu một cách thông minh.

Tình duyên: Đang cần sự linh hoạt và nhẹ nhàng hơn trong các mối quan hệ. Tránh căng thẳng, gượng ép sẽ giúp tình cảm hài hòa hơn.

Sức khỏe: Cơ thể có dấu hiệu nóng trong, mẩn ngứa. Nên uống nhiều nước, đặc biệt là nước Atiso để thanh nhiệt, giải độc, mát gan và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 29/10/2025 cho thấy Song Tử gặp phải cục diện tương hại, vận trình giảm sút đáng kể. Công việc tuy tiến triển nhưng vẫn có nhiều trở ngại do thị phi và những tác động từ kẻ tiểu nhân, khiến kế hoạch của bạn bị chậm trễ và tiêu tốn nhiều thời gian, công sức hơn dự tính. Lời ăn tiếng nói của Song Tử hôm nay cần thận trọng, tránh phát ngôn bộc phát, dễ dẫn đến hiểu lầm và ảnh hưởng uy tín.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Tư 29/10/2025 dành lời khuyên cho Song Tử nên bình tĩnh trước mọi tình huống, giữ đầu óc tỉnh táo để xử lý các vấn đề phát sinh. Trong giao tiếp và quan hệ công việc, hãy khéo léo và kiềm chế cảm xúc, đồng thời học hỏi từ những trở ngại để rút kinh nghiệm cho tương lai.

Sự nghiệp: Công việc gặp đôi chút trở ngại do thị phi và sự cố ngoài ý muốn. Song Tử cần tập trung và thận trọng trong từng quyết định, tránh vội vàng gây tổn thất.

Tài lộc: Tài chính ổn định, tuy nhiên không nên đầu tư mạo hiểm hoặc tin tưởng lời hứa hẹn hấp dẫn từ người khác. Quản lý chi tiêu hợp lý giúp giữ tiền bạc trong tầm kiểm soát.

Tình duyên: Mối quan hệ tình cảm có đôi chút hiểu lầm, cần kiên nhẫn và dùng lời nói ân cần để hóa giải xung đột. Sự quan tâm chân thành sẽ giúp Song Tử cân bằng cảm xúc và duy trì hòa khí với nửa kia.

Sức khỏe: Tinh thần cần được giữ vững, tránh căng thẳng quá mức. Dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý, cân bằng giữa làm việc và thư giãn để duy trì năng lượng.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 29/10/2025 cho thấy Cự Giải có nhiều tin vui về tiền bạc, tài lộc. Công việc tiến triển thuận lợi, tuy nhiên đồng thời cũng đòi hỏi bản mệnh phải đảm nhận thêm nhiều nhiệm vụ, trọng trách mới. May mắn và nỗ lực song hành giúp Cự Giải gặt hái thành quả xứng đáng, nhưng cần thận trọng và tỉ mỉ trong từng quyết định để tránh sai sót.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Tư 29/10/2025 dành lời khuyên cho Cự Giải nên cân bằng giữa công việc và chuyện tình cảm. Dù vận trình tài lộc khởi sắc, Cự Giải vẫn cần kiên nhẫn, tránh vội vàng trong các quyết định, đồng thời chú ý lắng nghe và thấu hiểu nửa kia để giữ gìn hòa khí trong các mối quan hệ.

Sự nghiệp: Công việc phát triển thuận lợi nhưng đi kèm với nhiều trọng trách mới. Cự Giải cần tập trung, làm việc cẩn thận và phân bổ thời gian hợp lý để hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Tài lộc: Tiền bạc dồi dào, có tin vui về tài chính. Đây là thời điểm tốt để lên kế hoạch chi tiêu, đầu tư hoặc thực hiện những dự định liên quan đến tài chính.

Tình duyên: Người độc thân có nhiều mối quan hệ nhưng chưa gặp đúng người, còn người đang yêu cần chú ý tránh hiểu lầm, cãi vã không đáng có với nửa kia.

Sức khỏe: Tinh thần và thể chất ổn định, tuy nhiên, Cự Giải cần nghỉ ngơi hợp lý, tránh làm việc quá sức để duy trì năng lượng cho cả ngày.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 29/10/2025 cho thấy Sư Tử có sự nghiệp phát triển như diều gặp gió. Bạn tràn đầy năng lượng, tích cực chủ động và đạt được nhiều thành tích cao trong công việc. Vận trình tình cảm thuận lợi, mang lại nguồn động lực lớn giúp Sư Tử nỗ lực hơn trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Tuy nhiên, sức khỏe có dấu hiệu giảm sút, cần chú ý nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân.

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Tư 29/10/2025 dành lời khuyên cho Sư Tử nên thận trọng trong vấn đề tài chính, hạn chế cho người khác vay mượn dù là người thân thiết. Đồng thời, hãy quan tâm đến sức khỏe, đảm bảo cân bằng giữa công việc, tình cảm và nghỉ ngơi để duy trì năng lượng ổn định.

Sự nghiệp: Công việc thuận lợi, đạt nhiều thành tích nổi bật. Sư Tử nên tiếp tục duy trì thái độ chủ động, sáng tạo và tận dụng tối đa cơ hội để thăng tiến.

Tài lộc: Tài chính ổn định nhưng cần thận trọng trong việc cho vay hay chi tiêu lớn, tránh rủi ro không đáng có.

Tình duyên: Chuyện tình cảm như ý, mang lại nguồn động lực và niềm vui. Đây là thời điểm tốt để vun đắp mối quan hệ, trao yêu thương và sự quan tâm đến nửa kia.

Sức khỏe: Sức khỏe Sư Tử giảm sút, dễ mệt mỏi. Bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi, kiểm tra sức khỏe nếu có biểu hiện bất thường và tránh làm việc quá sức.

Xử Nữ (23/8 – 29/10)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 29/10/2025 cho thấy Xử Nữ làm việc siêng năng và chăm chỉ, nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và cấp trên. Tuy nhiên, vẫn có một vài rắc rối không đáng có xuất hiện, có thể đến từ những người ganh ghét hoặc hiểu lầm. Vận trình tình duyên lại rất khả quan, mang đến niềm vui và cơ hội để bày tỏ tình cảm với người thương. Sức khỏe ở mức ổn định, cần giữ nhịp sinh hoạt đều đặn.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Tư 29/10/2025 dành lời khuyên cho Xử Nữ nên giữ bình tĩnh trước những chuyện thị phi và không để cảm xúc chi phối quyết định. Hãy tập trung hoàn thành nhiệm vụ của mình, đồng thời tận hưởng niềm vui tình cảm, vun đắp mối quan hệ yêu thương.

Sự nghiệp: Làm việc chăm chỉ, nhận được sự hỗ trợ từ người xung quanh nhưng vẫn cần đề phòng rắc rối không đáng có và giữ uy tín cá nhân.

Tài lộc: Tài chính ổn định nhưng không có nhiều biến động, nên quản lý chi tiêu hợp lý.

Tình duyên: Chuyện tình cảm rất tốt, có cơ hội bày tỏ tình cảm với người bạn thích hoặc tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn bên nửa kia.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, nên duy trì thói quen sinh hoạt đều đặn và nghỉ ngơi hợp lý để duy trì năng lượng cho cả ngày.

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 29/10: Thiên Bình thuận lợi, Bọ Cạp thận trọng

Thiên Bình (29/10 – 23/10)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 29/10/2025 cho thấy Thiên Bình đón nhận nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Chuyện tình cảm thuận lợi, các cặp đôi có cơ hội thắt chặt tình cảm, còn người độc thân dễ gặp gỡ những mối quan hệ tiềm năng. Công việc suôn sẻ, nhiều cơ hội tốt xuất hiện, giúp Thiên Bình đạt được kết quả khả quan mà không tốn quá nhiều sức lực. Tài chính dồi dào, thu nhập ổn định, mang đến cảm giác an tâm và hài lòng.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Tư 29/10/2025 dành lời khuyên cho Thiên Bình hãy tận dụng vận may để tiến hành các kế hoạch quan trọng, đồng thời vun đắp tình cảm và duy trì mối quan hệ hài hòa với mọi người xung quanh. Hãy cẩn trọng một chút trong chi tiêu để tránh lãng phí, mặc dù tài lộc thuận lợi.

Sự nghiệp: Công việc thuận lợi, cơ hội tốt xuất hiện, giúp bạn đạt được kết quả khả quan mà không tốn quá nhiều công sức.

Tài lộc: Tài chính dư dả, thu nhập ổn định, có cơ hội gia tăng lợi nhuận từ các nguồn đầu tư hoặc công việc kinh doanh.

Tình duyên: Chuyện tình cảm tiến triển thuận lợi, cặp đôi gắn kết, người độc thân dễ gặp mối quan hệ tiềm năng.

Sức khỏe: Sức khỏe tốt, cơ thể tràn đầy năng lượng, phù hợp để thực hiện các kế hoạch cá nhân và công việc.

Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 29/10/2025 cho thấy Bọ Cạp gặp phải vận trình không khả quan. Trong công việc, Bọ Cạp dễ hành động vội vàng, thiếu suy tính, dẫn đến sai sót và kết quả không như ý muốn. Dù đã cố gắng nỗ lực, bản mệnh vẫn có thể cảm thấy thất vọng khi mọi việc không theo đúng kế hoạch.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Tư 29/10/2025 dành lời khuyên cho Bọ Cạp nên giữ bình tĩnh, suy xét kỹ trước khi đưa ra quyết định quan trọng. Đừng để lo lắng hay cảm xúc chi phối hành động, bởi việc này sẽ chỉ làm tình hình thêm phức tạp.

Sự nghiệp: Công việc gặp khó khăn, dễ mắc sai sót do vội vàng, Bọ Cạp cần thận trọng và kiên nhẫn.

Tài lộc: Tài chính ổn định nhưng không có biến động lớn; nên hạn chế các khoản đầu tư mạo hiểm trong hôm nay.

Tình duyên: Hãy trò chuyện thẳng thắn với nửa kia để tránh hiểu lầm và nuôi dưỡng mối quan hệ. Chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là xương khớp, và bổ sung vitamin D là điều cần thiết.

Sức khỏe: Cẩn thận các vấn đề về xương khớp, bổ sung vitamin D và duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 29/10/2025 cho thấy Nhân Mã có tinh thần tham vọng, tràn đầy năng lượng và sẵn sàng thử thách bản thân trong công việc. Đây là ngày phù hợp để Nhân Mã đặt mục tiêu cao hơn, phát triển kỹ năng và tìm kiếm cơ hội thăng tiến. Kiến thức và sự chuẩn bị kỹ càng sẽ là yếu tố giúp bạn gặt hái thành công, không chỉ dựa vào nỗ lực chăm chỉ mà còn cần chiến lược thông minh.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Tư 29/10/2025 dành lời khuyên cho Nhân Mã nên tập trung vào kế hoạch dài hạn, đừng quá mải mê chạy theo những việc vụn vặt.

Sự nghiệp: Có cơ hội thăng tiến, nên dồn sức vào các dự án quan trọng, tích lũy kiến thức và kỹ năng mới.

Tài lộc: Tài chính ổn định, hạn chế các khoản chi tiêu không cần thiết, tập trung đầu tư hợp lý.

Tình duyên: Hãy trân trọng mối quan hệ hiện tại, dành thời gian chia sẻ và tạo bất ngờ nho nhỏ cho người thương để củng cố tình cảm.

Sức khỏe: Chú ý chế độ ăn uống, Nhân Mã không cần rửa tất cả các loại thực phẩm như thịt, thay vào đó sơ chế ở nhiệt độ cao như nướng hoặc luộc sẽ đảm bảo an toàn vệ sinh.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 29/10/2025 cho thấy Ma Kết cần thận trọng hơn trong lời nói và hành động. Mặc dù bạn luôn nỗ lực và chu đáo, nhưng những hành vi vô tình hay lời nói thiếu tế nhị có thể làm tổn thương người xung quanh mà bạn không hay biết.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Tư 29/10/2025 dành lời khuyên cho Ma Kết nên chăm sóc sức khỏe nhiều hơn, bởi đây là nền tảng quan trọng để duy trì sự nghiệp và đời sống tình cảm.

Sự nghiệp: Ma Kết vẫn duy trì hiệu quả ổn định, nhưng nên tập trung vào thế mạnh của mình thay vì ôm đồm quá nhiều việc để tránh căng thẳng.

Tài lộc: Thu nhập ổn định, tập trung vào lĩnh vực quen thuộc để cải thiện tài vận và nắm bắt cơ hội mới.

Tình duyên: Hãy quan tâm đến cảm xúc của nửa kia và tránh những lời nói vô ý, điều này sẽ giúp tình cảm thêm bền vững.

Sức khỏe: Ma Kết cần chú trọng hơn việc nghỉ ngơi, ăn uống hợp lý và tránh làm việc quá sức.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 29/10/2025 cho thấy Bảo Bình có một ngày thuận lợi trong công việc kinh doanh và các mối quan hệ xã giao. Khả năng ngoại giao của bạn được phát huy tối đa, mang lại nhiều cơ hội hợp tác và gặp gỡ đối tác quan trọng.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Tư 29/10/2025 dành lời khuyên cho Bảo Bình nên tập trung toàn lực cho sự nghiệp, tận dụng tối đa các cơ hội hiện có để xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai.

Sự nghiệp: Công việc tiến triển thuận lợi, dự án hay kế hoạch mới đều được hỗ trợ tốt từ đồng nghiệp và những người xung quanh.

Tài lộc: Thu nhập ổn định, có thêm lợi nhuận từ các mối quan hệ và giao dịch quan trọng.

Tình duyên: Nếu bạn đang độc thân, bạn không cần quá lo lắng; một khi sự nghiệp ổn định, tình duyên sẽ tự khởi sắc.

Sức khỏe: Bảo Bình nên duy trì chế độ ăn uống cân đối, tập luyện đều đặn và ngủ đủ giấc để giữ năng lượng cho công việc bận rộn.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 29/10/2025 cho thấy Song Ngư trải qua một ngày không được như ý. Công việc phát sinh nhiều rắc rối, khó khăn xuất hiện bất ngờ khiến kết quả không như mong đợi. Trong ngày này, cần đặc biệt cảnh giác với những kẻ tiểu nhân hoặc những tình huống có thể làm bạn mất thời gian và công sức.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Tư 29/10/2025 dành lời khuyên cho Song Ngư nên bình tĩnh, tập trung giải quyết từng vấn đề một, tránh nóng vội dẫn đến sai sót.

Sự nghiệp: Công việc gặp một vài trở ngại, cần bình tĩnh xử lý từng việc một để hạn chế sai sót.

Tài lộc: Tài chính cần được quản lý hợp lý, chỉ chi tiêu cho những nhu cầu thực sự cần thiết.

Tình duyên: Gia đình chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc; dành thời gian bên người thân sẽ giúp Song Ngư quên đi căng thẳng và lấy lại năng lượng tích cực.

Sức khỏe: Song Ngư cần duy trì chế độ nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống đầy đủ và tránh căng thẳng kéo dài.

Trên đây là tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 29/10/2025 của 12 cung hoàng đạo, hãy lên cho mình kế hoạch tốt nhất cho ngày mới nhé.

(*) Thông tin về bài viết tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.