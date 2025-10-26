Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 26/10: Song Ngư gặp khó, Thiên Bình thận trọng

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 24/10 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên: Song Ngư giữ bình tĩnh, suy xét kỹ lưỡng; Thiên Bình duy trì khéo léo trong giao tiếp.

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 26/10/2025 cho thấy Bạch Dương có một ngày tràn đầy may mắn về mọi mặt. Mọi dự định, công việc và kế hoạch của bạn đều có khả năng đạt kết quả như ý. Đây là thời điểm thuận lợi để thực hiện các kế hoạch quan trọng, từ công việc đến các dự định cá nhân, bởi mọi sự sẽ diễn ra suôn sẻ nhờ vận phúc đức và nỗ lực của bản thân.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Chủ Nhật 26/10/2025 dành lời khuyên cho Bạch Dương nên tận dụng cơ hội thuận lợi để mở rộng các mối quan hệ, đi lại hoặc thay đổi nơi ăn chốn ở, đồng thời duy trì tâm thái điềm tĩnh trong các vấn đề tài chính và tình cảm. Hãy hành động một cách uyển chuyển, tránh nóng nảy, và đặt niềm tin vào thiện tâm, bạn sẽ nhận được kết quả như ý.

Sự nghiệp: Ngày hôm nay, mọi công việc Bạch Dương thực hiện đều thuận lợi, các dự án được triển khai nhanh chóng và hiệu quả. Đây là thời điểm thích hợp để quyết định hợp tác, ký kết hợp đồng hoặc tiến hành các kế hoạch quan trọng, vì kết quả sẽ vượt ngoài mong đợi.

Tài lộc: Tài chính có tin vui, tiền bạc kiếm được dễ dàng và thuận lợi. Nếu có cơ hội hợp tác làm ăn, hãy nhanh chóng nắm bắt, vì lợi nhuận sẽ đến một cách tự nhiên. Khi giải quyết các vấn đề về tiền bạc, bạn nên dùng sự uyển chuyển và tình cảm, tránh nóng nảy gây hiểu lầm.

Tình duyên: Ngày Chủ Nhật này mang đến những tin tức tốt đẹp trong chuyện tình cảm, có thể từ xa hoặc từ những mối quan hệ lâu dài. Hãy giữ liên hệ tốt đẹp với bạn bè, hàng xóm hoặc cộng đồng, những mối quan hệ này sẽ đem lại niềm vui và lợi ích bất ngờ.

Sức khỏe: Sức khỏe tổng thể ổn định, có thể dọn dẹp, sắp xếp lại không gian sống, hoặc thực hiện các thay đổi nhỏ để cải thiện tinh thần. Duy trì chế độ nghỉ ngơi hợp lý để giữ năng lượng tích cực cho cả tuần mới.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 26/10/2025 cho thấy Kim Ngưu có một ngày vận trình khá ổn định, mọi việc diễn ra bình thường nhưng không quá nổi bật. Thời vận của bạn tốt đẹp và thuận lợi ở mức trung bình, vì vậy nên duy trì công việc, kế hoạch hiện tại mà không nên tính chuyện quá lớn lao. Đây cũng là ngày phù hợp để di chuyển, tính toán hoặc thay đổi nơi ăn chốn ở một cách nhẹ nhàng.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Chủ Nhật 26/10/2025 dành lời khuyên cho Kim Ngưu nên hành động thận trọng trong mọi việc, đặc biệt là về tiền bạc và dự án lớn. Hãy giải quyết công việc một cách bình tĩnh, dùng sự thẳng thắn và tình cảm khi cần, tránh nóng nảy dẫn đến hiểu lầm. Trong tình cảm, đừng ngần ngại bày tỏ tâm tư nếu còn độc thân, cơ hội thuận lợi sẽ đến nếu bạn chủ động.

Sự nghiệp: Ngày hôm nay công việc diễn ra ổn định, phù hợp để duy trì tiến độ bình thường, tránh mưu tính quá lớn hoặc thay đổi quá nhiều. Các dự định nhỏ, di chuyển hoặc tính toán công việc sẽ thuận lợi nếu bạn thực hiện một cách cân nhắc.

Tài lộc: Tài chính ở mức trung bình, không nên kỳ vọng quá cao vào lợi nhuận lớn. Nếu có kế hoạch kiếm tiền lớn, nên cân nhắc kỹ và tránh rủi ro. Giải quyết các vấn đề tiền bạc bằng sự khéo léo và thẳng thắn sẽ mang lại kết quả tốt.

Tình duyên: Ngày Chủ Nhật này mang đến những cơ hội thuận lợi cho chuyện tình cảm, đặc biệt với những người chưa lập gia đình. Hãy chủ động bày tỏ tâm tư hoặc hẹn hò, tránh chần chừ vì dễ bị người khác xen vào. Trong gia đình, việc thu dọn, sắp xếp hoặc thay đổi nơi ăn chốn ở cũng sẽ đem lại hòa khí.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, phù hợp để dọn dẹp, sắp xếp nhà cửa hoặc tham gia các hoạt động nhẹ nhàng. Chú ý giữ nhịp nghỉ ngơi hợp lý, không nên kéo dài các hoạt động ngoài trời hoặc du lịch để tránh mệt mỏi.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 26/10/2025 cho thấy Song Tử sẽ có một ngày tràn đầy may mắn, đặc biệt là trong công việc và các mối quan hệ xã giao. Năng lực giao tiếp, thuyết phục và đàm phán của bạn được phát huy tối đa, giúp tạo ấn tượng tốt với đồng nghiệp, đối tác hoặc những người xung quanh. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, mang lại hiệu quả cao và cơ hội thành công lớn.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Chủ Nhật 26/10/2025 dành lời khuyên cho Song Tử nên cẩn trọng trước những tác động từ người xung quanh, đặc biệt là những đồng nghiệp có xu hướng ganh ghét, cạnh tranh. Tốt nhất hãy tập trung vào nhiệm vụ của mình, tránh tham gia vào các tranh chấp hoặc thị phi. Đồng thời, Song Tử cần chăm sóc sức khỏe, dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn để cân bằng tinh thần và thể lực.

Sự nghiệp: Ngày hôm nay, Song Tử dễ đạt được hiệu quả cao trong công việc nhờ khả năng giao tiếp và thuyết phục. Tuy nhiên cần cẩn trọng với những người có thái độ ganh ghét, tránh tranh cãi và tập trung hoàn thành nhiệm vụ cá nhân.

Tài lộc: Tài chính thuận lợi, có cơ hội nhận được lợi ích từ hợp tác, đầu tư hoặc các kế hoạch làm ăn. Sự may mắn về tiền bạc đi kèm với sự tỉnh táo và khéo léo trong quản lý, sẽ giúp Song Tử thu được kết quả tốt.

Tình duyên: Chuyện tình cảm thuận lợi, mối quan hệ tình cảm và gia đình đều nhận được tin vui hoặc cơ hội gần gũi. Đây là ngày thích hợp để bày tỏ tâm tư, hẹn hò hoặc chăm sóc người thân, tạo không khí vui vẻ và hài hòa.

Sức khỏe: Sức khỏe cần chú ý, đặc biệt tránh lao lực quá mức. Hãy dành thời gian buổi tối để thư giãn, nghỉ ngơi, giữ tinh thần thoải mái và cân bằng năng lượng.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 26/10/2025 cho thấy Cự Giải có một ngày vượng phát trên mọi phương diện. Công việc thuận lợi, mọi dự định dễ dàng đạt kết quả như mong muốn nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình từ bạn bè, đồng nghiệp và các mối quan hệ tốt đẹp mà Cự Giải đã xây dựng trước đó. Đây cũng là ngày thích hợp để phát triển các mối quan hệ xã giao, hợp tác hoặc triển khai dự án quan trọng.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Chủ Nhật 26/10/2025 dành lời khuyên cho Cự Giải nên duy trì thái độ tích cực, khéo léo trong các mối quan hệ và tận dụng cơ hội thuận lợi trong công việc lẫn tài chính. Trong tình cảm, hãy tận hưởng những phút giây ngọt ngào bên người thân yêu, đồng thời không quên giữ sự cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân.

Sự nghiệp: Ngày hôm nay, mọi dự định và kế hoạch công việc của Cự Giải đều tiến triển thuận lợi. Sự giúp đỡ từ bạn bè, đồng nghiệp và các mối quan hệ xã hội mang lại nhiều cơ hội và hỗ trợ quý giá. Đây là thời điểm tốt để triển khai các dự án quan trọng hoặc mở rộng phạm vi công việc.

Tài lộc: Đường tài lộc vượng sắc rõ ràng, cơ hội cải thiện thu nhập đến từ sự chăm chỉ, chủ động và khả năng nắm bắt thời cơ. Chi tiêu thoải mái, không phải lo lắng nhiều về vấn đề tài chính, đồng thời có khả năng thu về lợi ích xứng đáng với công sức bỏ ra.

Tình duyên: Cự Giải hãy tận hưởng khoảnh khắc bên người thương, duy trì sự quan tâm và chăm sóc lẫn nhau để tình yêu thêm bền chặt. Những người độc thân có cơ hội gặp gỡ, tạo ấn tượng tốt và phát triển mối quan hệ mới.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, tinh thần phấn chấn. Nên duy trì thói quen sinh hoạt hợp lý và dành thời gian nghỉ ngơi để giữ năng lượng dồi dào, chuẩn bị cho tuần làm việc sắp tới.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 26/10/2025 cho thấy Sư Tử sẽ có một ngày thuận lợi trong công việc nhưng gặp nhiều khó khăn trong chuyện tình cảm. Vận trình sự nghiệp của bạn phát triển tốt, đạt được thành công nhờ khả năng khai thác thế mạnh bản thân và tận dụng các cơ hội. Tuy nhiên, đường tình duyên lại gập ghềnh, căng thẳng, khiến niềm vui không trọn vẹn.

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Chủ Nhật 26/10/2025 dành lời khuyên cho Sư Tử nên kiên nhẫn trong chuyện tình cảm, tránh nóng vội hoặc đưa ra quyết định vội vàng. Trong gia đình, hãy lắng nghe và nhún nhường khi xảy ra mâu thuẫn để giữ hòa khí. Đồng thời, tiếp tục tập trung vào sự nghiệp và tận dụng cơ hội tốt để phát triển năng lực bản thân.

Sự nghiệp: Công việc thuận lợi, nhiều cơ hội đạt thành công. Sư Tử phát huy khả năng tiềm ẩn và tận dụng thế mạnh để hoàn thành nhiệm vụ và chinh phục thử thách. Đây là thời điểm thích hợp để triển khai dự án quan trọng hoặc thực hiện kế hoạch cá nhân.

Tài lộc: Tài chính ổn định, thu nhập đến từ năng lực cá nhân và những cơ hội nghề nghiệp thuận lợi. Tuy nhiên, nên cân nhắc chi tiêu hợp lý và tránh đầu tư rủi ro trong ngày hôm nay.

Tình duyên: Đường tình cảm gặp nhiều trắc trở, dễ xảy ra tranh cãi, bất đồng quan điểm. Các cặp đôi nên kiềm chế cảm xúc, lắng nghe và nhún nhường nhau để tránh căng thẳng gia đạo. Người độc thân cần kiên nhẫn chờ thời cơ, không nên nóng vội trong việc bày tỏ tình cảm.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định nhưng cần giữ tinh thần cân bằng, tránh căng thẳng quá mức do mâu thuẫn tình cảm. Nên dành thời gian thư giãn, nghỉ ngơi hợp lý.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 26/10/2025 cho thấy Xử Nữ sẽ cần thận trọng hơn trong công việc. Dù đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng hôm nay có thể phát sinh một số rắc rối bất ngờ khiến bạn lúng túng và khó xử lý. Xử Nữ nên giữ bình tĩnh, suy xét cẩn thận trước khi đưa ra quyết định và sẵn sàng nhờ đến sự hỗ trợ của người có kinh nghiệm để hạn chế tối đa thiệt hại.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày Chủ Nhật 26/10/2025 dành lời khuyên cho Xử Nữ nên tập trung duy trì bình tĩnh và xử lý mọi việc một cách khéo léo. Trong tình cảm, đây là ngày thuận lợi để bày tỏ tình cảm hoặc vun đắp các mối quan hệ, nhưng cần chú ý cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân. Sức khỏe cũng cần được quan tâm, nghỉ ngơi hợp lý và điều chỉnh chế độ ăn uống để tránh căng thẳng, mệt mỏi.

Sự nghiệp: Công việc gặp một số trắc trở bất ngờ. Xử Nữ nên giữ bình tĩnh, không nóng vội, tận dụng kinh nghiệm bản thân và nhờ sự hỗ trợ của người đáng tin cậy để giải quyết vấn đề hiệu quả.

Tài lộc: Tài chính ở mức ổn định, không có biến động lớn. Cơ hội kiếm tiền có thể xuất hiện, nhưng cần cân nhắc và tránh quyết định nóng vội, đặc biệt trong các dự án đầu tư hoặc hợp tác.

Tình duyên: Chuyện tình cảm thuận lợi, các mối quan hệ được vun đắp và phát triển tốt. Đây là ngày thích hợp để bày tỏ tình cảm, tạo sự gắn kết và hâm nóng tình yêu.

Sức khỏe: Tinh thần và thể chất dễ mệt mỏi do áp lực công việc. Cần dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, thả lỏng cơ thể và ăn uống thanh đạm để duy trì năng lượng.

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 26/10: Song Ngư gặp khó, Thiên Bình thận trọng

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 26/10/2025 cho thấy Thiên Bình cần thận trọng trong các mối quan hệ xã giao. Hôm nay có thể xuất hiện một số hiểu lầm, thị phi quanh bạn, vì vậy trước khi nói hay quyết định điều gì, Thiên Bình nên suy nghĩ kỹ, tránh gây mâu thuẫn không đáng có.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày Chủ Nhật 26/10/2025 dành lời khuyên cho Thiên Bình nên duy trì sự bình tĩnh và khéo léo trong giao tiếp. Trong công việc, hãy tập trung vào nhiệm vụ của mình, không vướng vào chuyện thị phi hay tranh chấp với đồng nghiệp. Tài chính ổn định, có thể tận hưởng một số thú vui nhỏ, chi tiêu hợp lý. Trong tình cảm, hãy quan sát và chú ý đến những biến đổi nhỏ trong mối quan hệ, đề phòng các tình huống phức tạp.

Sự nghiệp: Công việc ổn định, nhưng cần tránh vướng vào thị phi hay xung đột. Hãy tập trung vào nhiệm vụ cá nhân, duy trì thái độ điềm tĩnh, khéo léo để hoàn thành công việc hiệu quả.

Tài lộc: Tình hình tài chính thuận lợi, có thể chi tiêu thoải mái cho sở thích, mua sắm hoặc các hoạt động vui chơi. Đây cũng là cơ hội tốt để đầu tư nhỏ hoặc cân nhắc những lựa chọn hợp lý.

Tình duyên: Chuyện tình cảm cần cẩn trọng, chú ý những dấu hiệu thay đổi từ người yêu hoặc các mối quan hệ xung quanh. Đề phòng sự xen vào của người thứ ba hoặc hiểu lầm nhỏ gây bất hòa.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, nhưng cần duy trì lối sống cân bằng, nghỉ ngơi hợp lý để giữ tinh thần thoải mái. Tránh căng thẳng do công việc hoặc thị phi xã hội.

Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 26/10/2025 cho thấy Bọ Cạp đang đón nhận nhiều vận may tài lộc, đặc biệt là những cơ hội liên quan đến công việc và đầu tư. Tuy nhiên, Bọ Cạp cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định, tránh để lòng tham hay sự hấp tấp dẫn đến sai lầm.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày Chủ Nhật 26/10/2025 dành lời khuyên cho Bọ Cạp nên giữ thái độ tỉnh táo và thực tế trong chuyện tiền bạc. Dù thu nhập khá, bạn cũng cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, không nên phung phí. Trong tình cảm, hãy dành thời gian quan tâm và tạo sự mới mẻ cho mối quan hệ với nửa kia để tránh cảm giác nhàm chán, giúp tình yêu thêm bền vững.

Sự nghiệp: Công việc thuận lợi, có cơ hội thăng tiến hoặc nhận được sự tin tưởng từ cấp trên. Tuy nhiên, cần nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện, không vội vàng đưa ra quyết định quan trọng.

Tài lộc: Tài chính dồi dào, có khả năng thu về lợi nhuận từ các khoản đầu tư hoặc công việc phụ. Hãy duy trì sự cẩn trọng và lập kế hoạch chi tiêu hợp lý để nguồn thu ngày càng ổn định.

Tình duyên: Chuyện tình cảm có phần căng thẳng hoặc nhàm chán, cần chủ động tạo ra các hoạt động lãng mạn, hẹn hò, trò chuyện để hâm nóng tình cảm.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định nhưng không nên chủ quan. Dành thời gian thư giãn, nghỉ ngơi hợp lý để duy trì tinh thần và thể lực.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 26/10/2025 cho thấy Nhân Mã có thể đạt được những bước thăng tiến đáng kể trong sự nghiệp. Cung hoàng đạo này biết rút ra bài học từ những thử thách đã trải qua, nhờ vậy công việc diễn ra thuận lợi, tinh thần tự tin và quyết đoán hơn, sẵn sàng đối diện với những cơ hội và khó khăn mới.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày Chủ Nhật 26/10/2025 dành lời khuyên cho Nhân Mã nên tận dụng vận may trong công việc để ghi điểm với cấp trên và đồng nghiệp, đồng thời duy trì thái độ khiêm tốn, sáng suốt.

Sự nghiệp: Công việc thuận lợi, có cơ hội thăng tiến, học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý giá. Tinh thần quyết đoán và thái độ tích cực giúp Nhân Mã vượt qua thử thách dễ dàng hơn.

Tài lộc: Thu nhập ổn định, có thể chi tiêu thoải mái cho bản thân và bạn bè nhưng nên cân nhắc trước những khoản chi lớn, giữ tài chính cân bằng.

Tình duyên: Tình cảm ngọt ngào, thuận lợi để hâm nóng mối quan hệ, giải tỏa hiểu lầm và tăng cường gắn kết với nửa kia.

Sức khỏe: Tinh thần và thể chất đều ổn định. Nên dành thời gian thư giãn, nghỉ ngơi hợp lý để duy trì năng lượng cho cả ngày Chủ Nhật.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 26/10/2025 cho thấy Ma Kết sẽ có một ngày Chủ Nhật nhiều niềm vui và may mắn. Vận trình công việc ổn định, các kế hoạch diễn ra thuận lợi, đồng thời tài lộc dồi dào mang đến cảm giác an tâm và phấn khởi. Ma Kết còn nhận được nhiều cơ hội hợp tác hoặc mở rộng kinh doanh, giúp bản thân ghi điểm trong mắt đồng nghiệp và đối tác.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Chủ Nhật 26/10/2025 dành lời khuyên cho Ma Kết nên tận hưởng những niềm vui nhỏ trong cuộc sống, đặc biệt là các cơ hội ăn uống, tụ họp bạn bè hay gặp gỡ quý nhân. Hãy duy trì thái độ tích cực, cởi mở và chú ý đến các mối quan hệ xung quanh, vì hôm nay là ngày may mắn giúp bạn kết nối và mở rộng các mối quan hệ hữu ích.

Sự nghiệp: Công việc ổn định, thuận lợi. Các kế hoạch hợp tác, dự án mới có cơ hội tiến triển tốt, nhờ vào sự chăm chỉ và tinh thần trách nhiệm của Ma Kết.

Tài lộc: Tài chính dồi dào, có cơ hội tăng thu nhập từ công việc hoặc kinh doanh. Đây là thời điểm thích hợp để đầu tư hay mở rộng kinh doanh.

Tình duyên: Nhân duyên tốt đẹp, cơ hội gặp gỡ người mới hoặc hâm nóng tình cảm với nửa kia. Các mối quan hệ xã giao hài hòa, mang lại cảm giác ấm áp và phấn khởi.

Sức khỏe: Tinh thần lạc quan, thể chất ổn định. Ma Kết nên tận hưởng ngày nghỉ để thư giãn, tham gia các bữa tiệc hay hoạt động ngoài trời để tăng thêm năng lượng.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 26/10/2025 cho thấy Bảo Bình có một ngày Chủ Nhật cần giữ tâm lý bình tĩnh và tránh các cuộc cãi vã không cần thiết. Vận trình sự nghiệp ổn định, có nhiều cơ hội để kiếm tiền và phát triển bản thân, nhưng nếu vướng vào tranh luận, xung đột sẽ làm giảm hiệu quả và ảnh hưởng đến tâm trạng. Bảo Bình hôm nay nên tập trung vào những việc mang lại lợi ích lâu dài và giữ mối quan hệ hài hòa với mọi người xung quanh.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Chủ Nhật 26/10/2025 dành lời khuyên cho Bảo Bình nên bình tĩnh, tránh nóng vội trong mọi tình huống. Đừng để những tranh cãi nhỏ làm ảnh hưởng đến tinh thần, tài lộc hay mối quan hệ tình cảm. Hãy tận dụng ngày nghỉ để thư giãn, tận hưởng sự ủng hộ từ gia đình và bạn bè, đồng thời dồn tâm huyết cho công việc hoặc kế hoạch riêng một cách hiệu quả.

Sự nghiệp: Công việc tiến triển ổn định, có cơ hội thăng tiến nếu Bảo Bình tập trung, tránh bị phân tâm bởi các xung đột hoặc thị phi không đáng có.

Tài lộc: Nguồn thu ổn định, có cơ hội tăng thêm nếu bản mệnh biết nắm bắt cơ hội và làm việc chăm chỉ, tránh sa vào những tranh đấu làm hao tổn thời gian và tiền bạc.

Tình duyên: Các mối quan hệ cá nhân hài hòa, mọi khúc mắc được giải quyết êm đẹp. Đây là thời điểm lý tưởng để hâm nóng tình cảm với nửa kia hoặc gần gũi gia đình, người thân.

Sức khỏe: Cần chú ý giữ tinh thần thoải mái, nghỉ ngơi hợp lý để tránh căng thẳng. Tránh những hoạt động gây áp lực hoặc mệt mỏi quá sức.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 26/10/2025 cho thấy Song Ngư sẽ phải đối mặt với một ngày Chủ Nhật đầy thử thách, nhiều chuyện đau đầu xuất hiện cả trong công việc lẫn chuyện cá nhân. Những quyết định bạn đưa ra có thể gặp sự phản đối hoặc thiếu sự ủng hộ từ người xung quanh, khiến bản mệnh cảm thấy bối rối và mệt mỏi. Đây cũng là ngày mà Song Ngư cần cẩn trọng trong lời nói và hành động, tránh những căng thẳng không đáng có.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Chủ Nhật 26/10/2025 dành lời khuyên cho Song Ngư nên giữ bình tĩnh và suy xét mọi việc kỹ lưỡng trước khi hành động. Đừng vội vàng đánh giá hay trách móc người khác khi gặp phản đối, hãy nhìn nhận tình huống một cách khách quan. Về mặt tình cảm, Song Ngư cần kiềm chế cảm xúc, tăng cường giao tiếp và thấu hiểu nửa kia để tránh những mâu thuẫn không đáng có.

Sự nghiệp: Công việc có thể phát sinh nhiều rắc rối hoặc bất đồng với đồng nghiệp, cần giữ thái độ bình tĩnh, giải quyết theo hướng hợp lý, tránh bốc đồng.

Tài lộc: Nguồn thu không quá dư dả, nên cân nhắc chi tiêu, tránh đầu tư mạo hiểm trong hôm nay để giảm rủi ro.

Tình duyên: Cần chú ý cách giao tiếp với nửa kia, tránh tranh cãi, nóng nảy khiến tình cảm căng thẳng, hãy dành thời gian chia sẻ và thông cảm cho nhau hơn.

Sức khỏe: Tinh thần căng thẳng có thể khiến mệt mỏi, đau đầu hoặc áp lực. Song Ngư nên nghỉ ngơi, thư giãn, ăn uống điều độ để duy trì sức khỏe.

Trên đây là tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 26/10/2025 của 12 cung hoàng đạo, hãy lên cho mình kế hoạch tốt nhất cho ngày mới nhé.

(*) Thông tin về bài viết tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.