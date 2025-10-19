Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 20/10: Song Ngư vận đỏ, Kim Ngưu muộn phiền

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 20/10 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên: Song Ngư đang đứng trước cơ hội quý giá để tỏa sáng, còn Kim Ngưu cần thật bình tĩnh để vượt qua thử thách

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 20/10/2025 cho thấy Bạch Dương có vận trình rất thuận lợi trên nhiều phương diện. Với sự xuất hiện của ngày tam hợp, mọi việc diễn ra suôn sẻ, có quý nhân phù trợ giúp đỡ nhiệt tình. Những mối quan hệ xã giao tốt đẹp trước đó của Bạch Dương tiếp tục phát huy tác dụng, đem lại nhiều may mắn và cơ hội mới. Bạn sẽ cảm thấy tự tin và năng lượng dồi dào để xử lý các công việc cũng như duy trì các mối quan hệ thân thiết.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Hai 20/10/2025 dành lời khuyên cho Bạch Dương nên giữ vững thái độ tích cực và sự kiên nhẫn trong mọi việc. Sự chân thành và cách ứng xử khéo léo của bạn chính là chìa khóa giúp bạn vượt qua mọi thử thách. Hãy tận dụng cơ hội để phát triển bản thân và không quên dành thời gian cho người thân yêu, để tình cảm thêm bền chặt.

Sự nghiệp: Ngày hôm nay sự nghiệp của Bạch Dương vô cùng hanh thông. Bạn nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và cấp trên, nhờ đó mọi kế hoạch đều tiến triển thuận lợi. Đây là thời điểm tốt để bạn thể hiện khả năng lãnh đạo và sáng tạo, giúp công việc đạt hiệu quả tối đa.

Tài lộc: Bạch Dương biết tận dụng các cơ hội đầu tư và kinh doanh một cách thông minh, nhờ vậy nguồn thu nhập được cải thiện đáng kể. Việc chi tiêu cũng được kiểm soát hợp lý, giúp bạn cảm thấy an tâm hơn về mặt tài chính.

Tình duyên: Chuyện tình cảm của Bạch Dương rất ngọt ngào và ấm áp. Bạn nhận được nhiều sự quan tâm từ nửa kia, khiến tình cảm thêm phần sâu sắc và bền vững. Nếu còn độc thân, hôm nay bạn có thể gặp gỡ những người mang lại cảm giác an toàn và chân thành.

Sức khỏe: Sức khỏe của bạn ổn định, tuy nhiên nên chú ý giữ thói quen sinh hoạt điều độ và nghỉ ngơi hợp lý để duy trì năng lượng cho cả ngày dài. Nhớ vận động nhẹ mỗi ngày để tăng cường sức khỏe và đề kháng.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 20/10/2025 cho thấy Kim Ngưu trải qua một ngày khá muộn phiền do hung vận gây trở ngại trên nhiều phương diện. Dù đã cố gắng hết sức trong công việc nhưng kết quả không được như ý, khiến bạn cảm thấy chán nản và mất động lực. Những mâu thuẫn nhỏ với đồng nghiệp hay người thân cũng dễ nảy sinh trong ngày, khiến tâm trạng Kim Ngưu thêm phần căng thẳng.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Hai 20/10/2025 dành lời khuyên cho Kim Ngưu hãy giữ bình tĩnh và kiên nhẫn vượt qua những khó khăn hiện tại. Đừng ngần ngại mở lòng chia sẻ cảm xúc với người thân hoặc bạn bè để được an ủi và giúp đỡ. Việc xem xét lại cách làm việc và tinh thần hợp tác sẽ giúp bạn tháo gỡ được những rào cản, từ đó từng bước cải thiện tình hình.

Sự nghiệp: Công việc trong ngày có nhiều trở ngại, dù Kim Ngưu đã cố gắng rất nhiều nhưng kết quả không như mong đợi. Có thể bạn đang gặp vấn đề trong việc phối hợp với đồng nghiệp hoặc áp lực công việc khiến hiệu suất giảm sút. Hãy bình tĩnh đánh giá lại phương pháp làm việc, đồng thời giữ tinh thần cởi mở để hợp tác tốt hơn.

Tài lộc: Tài chính trong ngày có phần ổn định nhưng chưa thật sự khởi sắc. Bạn nên hạn chế các quyết định đầu tư mạo hiểm và cân nhắc kỹ trước khi chi tiêu lớn. Tài lộc tuy không quá xấu nhưng cần tiết chế để tránh những khoản hao hụt không cần thiết.

Tình duyên: Chuyện tình cảm hôm nay khiến Kim Ngưu không khỏi buồn phiền. Những hiểu lầm hoặc sự thiếu thông cảm từ nửa kia tạo ra khoảng cách trong mối quan hệ. Đôi bên cần dành thời gian trò chuyện thẳng thắn, tránh để những xích mích nhỏ trở thành rạn nứt lớn.

Sức khỏe: Sức khỏe nhìn chung ổn định nhưng bạn nên chú ý đến việc giảm stress và nghỉ ngơi hợp lý. Tránh làm việc quá sức và dành thời gian thư giãn để tinh thần thoải mái hơn.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 20/10/2025 cho thấy Song Tử có một ngày vô cùng may mắn và thuận lợi. Vận trình tài chính của bạn dồi dào, mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền cũng như đầu tư sinh lời hiệu quả. Các dự án hay công việc liên quan đến kinh doanh đều có dấu hiệu khả quan, giúp Song Tử thu về những khoản lợi nhuận đáng kể.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Hai 20/10/2025 dành lời khuyên cho Song Tử hãy tận dụng tối đa thời gian để phát triển các mối quan hệ xã giao và công việc. Đồng thời, đừng quên dành thời gian bên người thân và bạn bè, tạo nên những kỷ niệm vui vẻ, nhất là khi chuyện tình cảm đang rất ngọt ngào. Bên cạnh đó, duy trì thói quen tập luyện thể thao để giữ gìn sức khỏe là điều rất cần thiết.

Sự nghiệp: Sự nghiệp của Song Tử tiến triển ổn định với nhiều cơ hội mới mở ra. Bạn có khả năng thể hiện tốt năng lực và nhận được sự ghi nhận từ cấp trên. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bắt đầu các kế hoạch dài hạn hoặc thực hiện những ý tưởng sáng tạo.

Tài lộc: Song Tử có thể nhận được thêm thu nhập từ các khoản đầu tư hoặc công việc kinh doanh riêng. Việc quản lý chi tiêu hợp lý giúp bạn duy trì nguồn tài chính ổn định và dư dả hơn.

Tình duyên: Song Tử và nửa kia có những phút giây hạnh phúc, thấu hiểu và chia sẻ với nhau. Đây cũng là dịp tốt để lên kế hoạch cho những chuyến đi chơi hoặc hoạt động ngoài trời cùng nhau.

Sức khỏe: Sức khỏe khá tốt, tuy nhiên cần duy trì thói quen tập luyện đều đặn để giữ gìn thể trạng và tăng cường sức đề kháng. Hãy chú ý đến chế độ ăn uống và nghỉ ngơi để cơ thể luôn trong trạng thái tốt nhất.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 20/10/2025 cho thấy Cự Giải trải qua một ngày khá bị chi phối bởi cảm xúc. Những căng thẳng nhỏ nhặt trong cuộc sống dồn nén kéo dài khiến bạn dễ bị kích động và phản ứng nóng nảy hơn bình thường. Áp lực tâm lý có thể khiến Cự Giải mất kiểm soát trong công việc và các mối quan hệ xung quanh, làm ảnh hưởng đến hiệu quả và sự hài hòa trong cuộc sống.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Hai 20/10/2025 dành lời khuyên cho Cự Giải hãy dành thời gian để thư giãn và giữ cho tâm trạng được cân bằng. Học cách kiểm soát cảm xúc, kiên nhẫn và bình tĩnh trong mọi tình huống sẽ giúp bạn vượt qua được những khó khăn trước mắt. Đừng để những áp lực vô hình ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cũng như các mối quan hệ thân thiết.

Sự nghiệp: Cự Giải có thể gặp phải một số trở ngại do cảm xúc không ổn định gây ra. Bạn nên cố gắng giữ thái độ bình tĩnh, tránh nóng giận để duy trì sự tập trung và hiệu quả. Việc phối hợp với đồng nghiệp cũng cần sự kiên nhẫn và lắng nghe nhiều hơn.

Tài lộc: Tài chính hôm nay tương đối ổn định, tuy không có biến động lớn nhưng bạn vẫn duy trì được nguồn thu nhập đều đặn. Cự Giải nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra các quyết định chi tiêu hoặc đầu tư để tránh rủi ro không đáng có.

Tình duyên: Cự Giải nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ từ người thân và bạn bè. Những mối quan hệ này giúp bạn giải tỏa căng thẳng và lấy lại sự cân bằng trong tâm hồn. Đừng ngại mở lòng để đón nhận yêu thương và thấu hiểu từ đối phương.

Sức khỏe: Bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi, tập luyện nhẹ nhàng và tránh làm việc quá sức để phục hồi năng lượng. Thư giãn tinh thần cũng rất quan trọng để giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 20/10/2025 cho thấy Sư Tử có một ngày tài lộc vượng phát mạnh mẽ. Tiền bạc thu về tay không ít, đặc biệt là với những ai đang theo đuổi con đường kinh doanh hay buôn bán. Hàng hóa bán chạy, doanh thu và lợi nhuận đều tăng cao, mang lại cho bạn cảm giác hài lòng và tự tin hơn trong công việc. Đây cũng là thời điểm thuận lợi để bạn mở rộng quy mô kinh doanh hoặc triển khai các kế hoạch mới.

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Hai 20/10/2025 dành lời khuyên cho Sư Tử hãy giữ bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc tốt hơn trong các mối quan hệ cá nhân. Dù vận trình có phần thuận lợi nhưng sự nóng giận, thiếu kiềm chế trong lời ăn tiếng nói có thể dẫn đến những hiểu lầm, xích mích không đáng có, làm ảnh hưởng đến hòa khí gia đình và bạn bè cũng như vận khí chung.

Sự nghiệp: Công việc tiến triển tích cực, bạn có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực và nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên. Việc mở rộng dự án, khai trương hoặc bắt đầu kế hoạch mới đều được ủng hộ. Tuy nhiên, hãy chú ý duy trì thái độ làm việc hòa nhã, tránh gây mâu thuẫn với đồng nghiệp.

Tài lộc: Tài chính rất thuận lợi, tiền bạc đổ về tay không ít. Các khoản đầu tư hoặc kinh doanh đều mang lại lợi nhuận khả quan, giúp bạn tự tin hơn về mặt kinh tế. Đây cũng là thời điểm thích hợp để thực hiện những dự định tài chính lớn nếu đã chuẩn bị kỹ càng.

Tình duyên: Chuyện tình cảm có phần giảm nhiệt, mối quan hệ đôi khi xảy ra mâu thuẫn nhỏ do sự nóng giận và thiếu kiềm chế. Sư Tử nên dành thời gian lắng nghe và thấu hiểu hơn để giữ gìn hòa khí, tránh làm tổn thương người thân yêu.

Sức khỏe: Sức khỏe ở mức ổn định, tuy nhiên bạn cần chú ý giữ gìn chế độ nghỉ ngơi hợp lý, tránh làm việc quá sức. Việc duy trì vận động nhẹ nhàng sẽ giúp bạn có tinh thần tốt và thể trạng khỏe mạnh hơn.

Xử Nữ (23/8 – 20/10)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 20/10/2025 cho thấy Xử Nữ nên hài lòng với những gì đang có và không nên đặt quá nhiều kỳ vọng lớn lao trong ngày hôm nay. Trong công việc, bạn nên duy trì sự ổn định, làm tốt từng việc một thay vì vội vàng triển khai những kế hoạch lớn hay tham vọng. Việc thuận theo tự nhiên sẽ giúp mọi chuyện diễn ra suôn sẻ và an lành.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Hai 20/10/2025 dành lời khuyên cho Xử Nữ hãy chớp lấy cơ hội khi có người mời hợp tác, đừng do dự mà bỏ lỡ lợi ích tự nhiên đến với mình. Tuy nhiên, bạn cũng không nên đặt quá nhiều tham vọng, vì những khoản lợi nhỏ tích tụ lại sẽ mang đến kết quả khả quan. Trong việc tài chính, giữ thái độ uyển chuyển, kiềm chế nóng giận sẽ giúp tránh được những hiểu lầm không đáng có. Về mặt tình cảm và gia đình, Xử Nữ nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói để tránh gây mếch lòng người thân dù chỉ là chuyện nhỏ.

Sự nghiệp: Sự nghiệp tiến triển đều đều, bạn nên tập trung hoàn thành công việc hiện tại thay vì tính chuyện to lớn. Nếu có lời mời hợp tác, hãy nhận lời khéo léo bởi đó có thể là cơ hội tốt giúp bạn cải thiện tình hình. Dù gặp phải khó khăn hoặc điều kiện làm việc khắt khe, bạn hãy giữ thái độ bình tĩnh, kiên nhẫn vì sự thuận lợi sẽ đến về sau.

Tài lộc: Tài chính ở mức trung bình, các khoản thu không lớn nhưng ổn định. Bạn nên tận dụng cơ hội nhỏ nhặt và tránh nóng vội trong các quyết định tiền bạc. Việc quản lý tài chính uyển chuyển, mềm dẻo sẽ giúp bạn duy trì nguồn thu bền vững, đồng thời tránh được những tranh cãi không đáng có.

Tình duyên: Chuyện tình cảm có phần gặp trục trặc nhỏ, có thể do sự bất đồng hoặc lời nói không phù hợp gây ra hiểu lầm. Bạn nên dành thời gian quan tâm và chăm sóc gia đình nhiều hơn, đồng thời chú ý cách cư xử để giữ gìn hòa khí trong nhà.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, bạn có thể yên tâm về thể trạng của mình. Tuy nhiên, đừng quên dành thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân để duy trì nguồn năng lượng tích cực cho những ngày tiếp theo.

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 20/10: Song Ngư vận đỏ, Kim Ngưu muộn phiền

Thiên Bình (20/10 – 23/10)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 20/10/2025 cho thấy Thiên Bình cần đặc biệt chú ý đến khả năng của bản thân khi quyết định thực hiện các kế hoạch lớn. Đây không phải là thời điểm phù hợp để đơn độc hành động hay ôm đồm quá nhiều. Bạn nên biết tự lượng sức mình và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người có kinh nghiệm hoặc đáng tin cậy. Càng có sự hợp sức, đồng lòng thì khả năng thành công càng cao.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Hai 20/10/2025 dành lời khuyên cho Thiên Bình hãy tận dụng các mối quan hệ xã giao và đừng ngần ngại hợp tác. Đây cũng là một ngày tương đối thuận lợi về tài chính, song bạn cần hiểu rằng, thành công không chỉ đến từ các khoản lớn mà còn từ việc tích lũy những lợi ích nhỏ. Trong chuyện tình cảm, Thiên Bình cần hành xử tế nhị, tránh gây hiểu nhầm với người khác phái, đồng thời dành sự quan tâm nhiều hơn cho gia đình.

Sự nghiệp: Hôm nay Thiên Bình nên làm việc theo nhóm hoặc hợp tác thay vì làm một mình. Mọi kế hoạch cần có sự đồng lòng và phối hợp nhịp nhàng với người khác để đạt hiệu quả tốt nhất. Nếu cố gắng hành động độc lập hoặc quá tự tin, bạn dễ gặp trở ngại.

Tài lộc: Tài chính khởi sắc nhẹ, bạn có thể thu được lợi nhuận từ nhiều nguồn nhỏ gộp lại. Tuy không phải là con số lớn nhưng nếu biết tích lũy và kiên trì, bạn sẽ có được thành quả đáng kể. Hợp tác làm ăn với người đáng tin cậy sẽ giúp bạn tiến xa hơn.

Tình duyên: Với những Thiên Bình đã lập gia đình, hãy cẩn thận trong giao tiếp với người khác phái, tránh sự vô tình gây hiểu lầm. Tình yêu cần được vun đắp bằng sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, đừng để những phút vui chơi bên ngoài làm xao lãng mái ấm của mình.

Sức khỏe: Sức khỏe ở mức tốt, nhưng bạn vẫn nên cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi. Tham gia các buổi gặp gỡ, tiệc tùng nên điều độ, đừng để vui quá mà ảnh hưởng đến thể lực và tinh thần vào những ngày sau.

Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 20/10/2025 cho thấy Bọ Cạp có một ngày khá ổn định trên nhiều phương diện, đặc biệt là công việc và tình cảm. Bạn chỉ cần kiên trì theo đuổi kế hoạch đã vạch ra từ trước, không nên thay đổi hay mạo hiểm làm khác đi thì sẽ đạt được kết quả như mong đợi. Bọ Cạp hôm nay phát huy rất tốt khả năng phân tích và xử lý tình huống linh hoạt, nên được mọi người tin tưởng và đánh giá cao.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Hai 20/10/2025 dành lời khuyên cho Bọ Cạp đừng hấp tấp thay đổi lộ trình khi mọi thứ vẫn đang đi đúng hướng. Hãy giữ sự tỉnh táo, phát huy điểm mạnh của bản thân và hành động theo đúng kế hoạch. Đồng thời, bạn cũng nên dành nhiều thời gian hơn cho chuyện tình cảm, đây sẽ là điểm sáng giúp bạn cân bằng cảm xúc và thêm động lực để bước tiếp.

Sự nghiệp: Bạn thể hiện được tinh thần trách nhiệm cao, làm việc có đầu óc chiến lược và kiên định với mục tiêu đã chọn. Dù gặp khó khăn nhỏ, bạn vẫn biết cách xử lý khéo léo, không để mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát.

Tài lộc: Tài chính duy trì ở mức khá, có thu có chi nhưng không bị thất thoát lớn. Bạn nên ưu tiên chi tiêu cho những việc thực sự cần thiết, tránh đầu tư mạo hiểm hay thay đổi kế hoạch tài chính đột ngột trong hôm nay.

Tình duyên: Các cặp đôi đang yêu hoặc đã kết hôn có cơ hội hâm nóng mối quan hệ. Những hiểu lầm dần được hóa giải, không khí trở nên ngọt ngào và gắn bó hơn. Với người độc thân, tử vi khuyên bạn hãy mở lòng và đón nhận cơ hội mới, dù chưa hoàn hảo, nhưng đủ để bạn bắt đầu một hành trình cảm xúc đầy hứa hẹn.

Sức khỏe: Bọ Cạp có đủ năng lượng để hoàn thành công việc trong ngày và vẫn còn thời gian chăm sóc bản thân. Tiếp tục duy trì thói quen tốt sẽ giúp bạn duy trì phong độ ổn định.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 20/10/2025 cho thấy Nhân Mã có một ngày vô cùng thuận lợi về phương diện tài lộc và sự nghiệp. Sau nhiều ngày nỗ lực không ngừng, thành quả hôm nay chính là phần thưởng xứng đáng. Những hợp đồng, mối hợp tác kinh doanh đã và đang mang lại kết quả khả quan, giúp túi tiền của Nhân Mã rủng rỉnh trở lại.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Hai 20/10/2025 dành lời khuyên cho Nhân Mã đừng vì thuận lợi mà lơ là. Dù có quý nhân phù trợ và vận may song hành, bạn vẫn cần thận trọng trong từng bước đi, nhất là khi liên quan đến giấy tờ, pháp lý hoặc thi cử. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm vẫn còn là điều khiến bạn trăn trở. Hãy kiên nhẫn, bao dung và cởi mở hơn để mối quan hệ được cải thiện.

Sự nghiệp: Nhân Mã đang ở vào giai đoạn khởi sắc trong sự nghiệp. Những ai đang thi cử, xét tuyển hay phỏng vấn sẽ có nhiều cơ hội tỏa sáng nếu biết tận dụng thời cơ. Công việc ổn định, tiến triển thuận lợi, giúp bạn củng cố vị thế cá nhân trong mắt đồng nghiệp và cấp trên.

Tài lộc: Nguồn thu chủ yếu đến từ công việc kinh doanh, đầu tư hoặc hợp tác lâu dài. Những gì bạn đã kiên trì xây dựng trước đó nay bắt đầu sinh lời, mở ra giai đoạn tài chính khởi sắc.

Tình duyên: Tình cảm có phần lặng lẽ, còn tồn tại những khoảng cách vô hình giữa bạn và người ấy. Việc thiếu giao tiếp hoặc không chịu lắng nghe có thể khiến mối quan hệ chững lại. Với người độc thân, vẫn còn rào cản tâm lý khiến bạn chưa sẵn sàng mở lòng.

Sức khỏe: Sức khỏe không có gì đáng lo ngại, nhưng bạn cần chú ý nghỉ ngơi và cân bằng lại chế độ sinh hoạt. Áp lực công việc có thể khiến tinh thần bạn dễ căng thẳng nếu không biết điều tiết kịp thời.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 20/10/2025 cho thấy Ma Kết có một ngày làm việc đầy hiệu quả, khi liên tiếp đạt được những thành tựu rõ rệt trong công việc. Bạn thể hiện được sự chuyên nghiệp, tính kiên trì và khả năng quản lý tình huống tốt, nhờ đó nhận được sự tín nhiệm từ đồng nghiệp và sự đánh giá cao từ cấp trên.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Hai 20/10/2025 dành lời khuyên cho Ma Kết nên mở lòng hơn trong cách làm việc nhóm, hạn chế tính bảo thủ và khuynh hướng “một mình một kiểu”. Bên cạnh đó, đừng quá tập trung vào sự nghiệp mà quên đi cảm xúc của những người bên cạnh. Một chút quan tâm đúng lúc sẽ giúp bạn giữ được sự hài hòa cả trong công việc lẫn tình cảm.

Sự nghiệp: Công việc hôm nay mang lại nhiều niềm vui và thành tích nổi bật cho Ma Kết. Bạn được ghi nhận về năng lực cũng như tác phong làm việc chỉn chu. Tuy nhiên, để duy trì được đà tiến này, bạn nên lắng nghe ý kiến từ tập thể, tránh tự quyết quá mức khiến đồng nghiệp cảm thấy khó chịu.

Tài lộc: Nhờ công việc tiến triển thuận lợi nên các khoản thu nhập của Ma Kết cũng theo đó mà tăng lên. Bạn có thể chi tiêu thoải mái hơn thường ngày, song vẫn cần tránh mua sắm cảm tính hoặc đầu tư thiếu cân nhắc.

Tình duyên: Ma Kết vì quá chú tâm vào công việc mà vô tình bỏ quên cảm xúc của người mình yêu. Đối phương có thể đang cảm thấy bị lạnh nhạt, tổn thương. Nếu không muốn tạo khoảng cách, bạn nên chủ động bù đắp bằng một buổi tối trò chuyện nhẹ nhàng hoặc một hành động quan tâm nhỏ nhưng chân thành.

Sức khỏe: Sức khỏe có dấu hiệu sa sút nhẹ do lịch trình bận rộn khiến bạn ít thời gian nghỉ ngơi. Hãy chú ý đến chế độ ăn uống và ngủ đủ giấc để đảm bảo cơ thể không bị quá tải, tránh làm việc liên tục mà không có điểm dừng.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 20/10/2025 cho thấy Bảo Bình rơi vào giai đoạn có phần chững lại trong công việc và cuộc sống. Dù mọi thứ vẫn vận hành ổn định nhưng cung hoàng đạo này dường như đang thiếu động lực, có xu hướng hài lòng với hiện tại mà chưa muốn bước tiếp hay thử thách bản thân nhiều hơn.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Hai 20/10/2025 dành lời khuyên cho Bảo Bình hãy cẩn trọng với cảm giác “dậm chân tại chỗ”. Nếu không chủ động thay đổi, bạn sẽ rất dễ bị tụt lại phía sau so với đồng nghiệp hay bạn bè đồng trang lứa. Hãy tìm lại cảm hứng thông qua việc học hỏi điều mới, mở rộng các mối quan hệ, hoặc đơn giản là tự thưởng cho bản thân những khoảnh khắc thư giãn để nạp lại năng lượng tích cực.

Sự nghiệp: Công việc diễn ra suôn sẻ nhưng thiếu sự bứt phá. Bảo Bình hoàn thành nhiệm vụ một cách vừa đủ, không có sai sót nhưng cũng chưa thể hiện được tinh thần cầu tiến. Đây là lúc bạn nên chủ động tìm kiếm thêm cơ hội hoặc đề xuất ý tưởng mới thay vì chỉ làm tròn vai.

Tài lộc: Bảo Bình không gặp áp lực tiền bạc, thậm chí còn có chút dư dả nhờ quản lý chi tiêu khôn ngoan. Tuy nhiên, nếu bạn đang có ý định đầu tư hay bắt đầu dự án mới, hãy xem xét kỹ lưỡng thay vì hành động theo cảm hứng.

Tình duyên: Các cặp đôi tìm được tiếng nói chung, thấu hiểu và cùng nhau tháo gỡ những hiểu lầm trước đó. Không khí giữa hai người nhẹ nhàng và ấm áp hơn. Với Bảo Bình còn độc thân, đây chưa phải là thời điểm vàng để bộc lộ cảm xúc, nhưng cứ kiên nhẫn, bạn sẽ sớm gặp được người phù hợp.

Sức khỏe: Tình trạng sức khỏe tương đối tốt, nhưng có dấu hiệu mệt mỏi tinh thần do thiếu hứng khởi. Bạn nên cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, dành thời gian nhiều hơn cho bản thân, đặc biệt là giấc ngủ và các hoạt động ngoài trời.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 20/10/2025 cho thấy Song Ngư đón một ngày với vận may rực rỡ trên nhiều phương diện. Từ công việc, tài lộc đến tình cảm, mọi thứ đều diễn ra thuận lợi đúng như những gì bạn mong đợi bấy lâu. Những dự định tưởng chừng khó thành lại bất ngờ có tiến triển tích cực nhờ cục diện tử vi vô cùng sáng sủa.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Hai 20/10/2025 dành lời khuyên cho Song Ngư hãy tận dụng triệt để những cơ hội đang đến. Đây là thời điểm bạn nên mạnh dạn tiến bước, mạnh dạn bày tỏ mong muốn và theo đuổi mục tiêu của mình. Dù là trong sự nghiệp, tình yêu hay tài chính, sự chủ động sẽ mang lại cho bạn những kết quả bất ngờ. Đừng ngại thử sức ở những lĩnh vực mới mẻ, bạn đang được quý nhân phù trợ rất rõ ràng.

Sự nghiệp: Song Ngư có cơ hội thể hiện tài năng đúng lúc, đúng chỗ. Bạn sẽ nhận được sự công nhận từ cấp trên hoặc những lời đề nghị hợp tác tiềm năng. Nếu đang tìm việc, xin thăng chức hay chuẩn bị thi cử, hôm nay là ngày cực kỳ thích hợp để bứt phá.

Tài lộc: Bạn có thể được nhận khoản thưởng, quà tặng bất ngờ hoặc lợi nhuận đến từ công việc kinh doanh. Nếu đang có ý định đầu tư hay hợp tác, hôm nay là thời điểm vàng để “xuống tiền” vì tỷ lệ thành công rất cao.

Tình duyên: Song Ngư và nửa kia hiểu nhau nhiều hơn, tình cảm ngày càng khăng khít. Người độc thân dễ gặp được đối tượng phù hợp thông qua các buổi gặp gỡ, tiệc tùng hay sự kiện mang tính xã hội. Một mối lương duyên bất ngờ có thể nảy nở.

Sức khỏe: Sức khỏe nhìn chung ổn định, tinh thần phấn chấn do vận khí hanh thông. Tuy nhiên, đừng quên giữ thói quen sinh hoạt lành mạnh, ăn uống điều độ và ngủ đủ giấc để duy trì thể lực tốt.

Trên đây là tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 20/10/2025 của 12 cung hoàng đạo, hãy lên cho mình kế hoạch tốt nhất cho ngày mới nhé.

(*) Thông tin về bài viết tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.