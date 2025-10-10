Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/10: Song Ngư bất an, Ma Kết tài lộc

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 12/5 về sự nghiệp, tài lộc, tình yêu: Song Ngư kiên trì vượt khó, Ma Kết nên nhẫn nại trong tình cảm.

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 11/10/2025 cho thấy Bạch Dương thuận lợi để tận dụng nguồn năng lượng tích cực này nhằm phát triển sự nghiệp và tiến lên các vị trí cao hơn. Tuy nhiên, đừng quên rằng ngoài sự chăm chỉ, việc tích lũy thêm kiến thức và kỹ năng cũng vô cùng cần thiết để đạt được thành công bền vững.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Bảy 11/10/2025 dành lời khuyên cho Bạch Dương hãy mạnh dạn đặt ra các mục tiêu tham vọng và lên kế hoạch cụ thể để đạt được chúng. Đồng thời, đừng quên cân bằng thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe để duy trì năng lượng ổn định trong suốt ngày dài.

Sự nghiệp: Bạch Dương đang có một bước tiến mạnh mẽ trên con đường sự nghiệp. Năng lượng và sự quyết đoán của bạn giúp bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đồng thời dễ dàng ghi điểm với cấp trên. Đây là thời điểm tốt để bạn đề xuất những ý tưởng mới hoặc nhận những dự án quan trọng.

Tài lộc: Bạch Dương có thể nhận được những khoản thu nhập bất ngờ hoặc các cơ hội kiếm tiền mới, nhưng vẫn cần thận trọng trong chi tiêu và đầu tư.

Tình duyên: Chuyện tình cảm khá suôn sẻ và ngọt ngào. Bạn sẽ nhận được sự quan tâm và những bất ngờ dễ thương từ người ấy, tạo nên không khí ấm áp, hạnh phúc trong mối quan hệ.

Sức khỏe: Sức khỏe của bạn ổn định nhưng cần lưu ý giữ thói quen ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Tránh áp lực công việc quá mức gây mệt mỏi. Có thể dành chút thời gian thư giãn hoặc tập luyện nhẹ nhàng để tăng cường sức khỏe.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 11/10/2025 cho thấy Kim Ngưu trải qua một ngày nhiều may mắn và thuận lợi, đặc biệt trong công việc. Bạn có khả năng đàm phán, thuyết phục tốt, tạo ấn tượng sâu sắc với đồng nghiệp và đối tác. Đây là thời điểm thích hợp để bạn tận dụng kỹ năng giao tiếp và sự kiên định của mình để đạt được các mục tiêu đề ra.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Bảy 11/10/2025 dành lời khuyên cho Kim Ngưu nên cảnh giác với những người xung quanh có thể mang tâm lý ganh ghét hoặc đố kỵ. Hãy tập trung hoàn thành nhiệm vụ của bản thân và tránh những tranh cãi không cần thiết. Ngoài ra, sức khỏe của bạn có thể có dấu hiệu suy giảm do làm việc quá sức, vì vậy hãy dành thời gian thư giãn, nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng.

Sự nghiệp: Kim Ngưu có cơ hội thể hiện tốt năng lực chuyên môn và kỹ năng giao tiếp trong công việc. Những cuộc đàm phán hay thương lượng đều diễn ra thuận lợi, giúp bạn ghi điểm với cấp trên và đối tác.

Tài lộc: Tài chính trong ngày khá rực rỡ, có thể xuất hiện thêm thu nhập ngoài kế hoạch hoặc các cơ hội đầu tư sinh lời. Hãy tận dụng thời điểm này để cải thiện nguồn thu của mình.

Tình duyên: Chuyện tình cảm của Kim Ngưu rất tích cực, bạn nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ người thân và nửa kia, giúp tâm trạng thêm vui vẻ và hạnh phúc.

Sức khỏe: Sức khỏe có dấu hiệu mệt mỏi do làm việc quá độ. Bạn nên ưu tiên nghỉ ngơi, tránh lao lực và chăm sóc bản thân nhiều hơn, nhất là vào buổi tối.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 11/10/2025 cho thấy Song Tử trải qua một ngày làm việc không thật sự thoải mái. Bạn có thể cảm thấy công sức và nỗ lực của mình không được ghi nhận xứng đáng, khi những nhiệm vụ khó khăn bạn đảm nhận lại không được ai thừa nhận công lao. Điều này khiến bạn dễ rơi vào trạng thái căng thẳng và đôi khi mất kiên nhẫn trong công việc.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Bảy 11/10/2025 dành lời khuyên cho Song Tử hãy giữ vững sự tỉnh táo và lý trí trong mọi quyết định, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Đừng để cảm xúc chi phối quá nhiều khiến bạn dễ bị tổn thương. Hãy dành thời gian để chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất, cân bằng lại cuộc sống để ngày càng mạnh mẽ hơn.

Sự nghiệp: Mặc dù gặp phải khó khăn và cảm giác không được công nhận, Song Tử vẫn giữ được sự chuyên nghiệp và hoàn thành tốt công việc. Bạn luôn đặt ra yêu cầu cao cho bản thân và cố gắng không để ai phải phàn nàn.

Tài lộc: Tài chính trong ngày không mấy khả quan. Bạn nên thận trọng trong chi tiêu và hạn chế các quyết định đầu tư hay mua sắm lớn để tránh rủi ro.

Tình duyên: Chuyện tình cảm có lúc thăng trầm vì sự thiếu tỉnh táo của bạn khi để cảm xúc chi phối. Hãy bình tĩnh hơn để giữ gìn hạnh phúc và tránh những tổn thương không đáng có.

Sức khỏe: Sức khỏe tương đối ổn định, tuy nhiên bạn cần chú ý đến tinh thần và nghỉ ngơi hợp lý để tránh áp lực kéo dài.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 11/10/2025 cho thấy Cự Giải có năng lực tốt nhưng cần chú ý không nên quá tự cao về bản thân. Trong công việc, thái độ khiêm tốn và biết lắng nghe sẽ giúp bạn phát triển tốt hơn. Dù bạn giỏi, vẫn có nhiều người khác cũng xuất sắc không kém, vì vậy việc học hỏi từ họ là điều cần thiết để tiến bộ.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Bảy 11/10/2025 dành lời khuyên cho Cự Giải đừng để chuyện tình cảm không thuận lợi làm ảnh hưởng đến tâm trạng và hiệu quả công việc. Hãy giữ tinh thần vững vàng, cân bằng giữa công việc và tình cảm. Bên cạnh đó, sức khỏe của bạn đang có dấu hiệu báo động, cần chú ý ăn uống đầy đủ và tăng cường vận động để nâng cao sức đề kháng.

Sự nghiệp: Cự Giải thể hiện năng lực ổn định nhưng nên khiêm tốn hơn, tránh thái độ tự cao khiến mối quan hệ công việc trở nên căng thẳng.

Tài lộc: Tài chính của bạn khá tốt, có thể đón nhận những tin vui về thu nhập hoặc cơ hội mới trong đầu tư.

Tình duyên: Chuyện tình cảm không được như ý, có thể khiến bạn cảm thấy buồn và khó tập trung vào công việc.

Sức khỏe: Sức khỏe đang có dấu hiệu mệt mỏi, bạn nên chú ý nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ và vận động nhẹ nhàng để cải thiện.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 11/10/2025 cho thấy Sư Tử có một ngày công việc thuận lợi và trôi chảy. Bạn luôn biết cách lên kế hoạch chi tiết và làm việc một cách linh hoạt, phối hợp ăn ý với đồng nghiệp. Điều này giúp bạn dễ dàng vượt qua các thử thách và hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc.

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Bảy 11/10/2025 dành lời khuyên cho Sư Tử hãy duy trì thói quen chi tiêu hợp lý và tiết kiệm. Khoản tiền bạn tích lũy được sẽ giúp hiện thực hóa những dự định đã ấp ủ từ lâu.

Sự nghiệp: Sư Tử làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và kế hoạch rõ ràng, giúp mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, không gặp nhiều trở ngại.

Tài lộc: Tài chính rất vững chắc nhờ sự chi tiêu hợp lý và tiết kiệm, giúp bạn có nguồn vốn để thực hiện những kế hoạch quan trọng.

Tình duyên: Tình cảm chưa thật sự ổn định vì những tổn thương trong quá khứ khiến bạn chưa thể mở lòng hoàn toàn với ai đó.

Sức khỏe: Sức khỏe tương đối tốt, bạn cần chú ý duy trì thói quen nghỉ ngơi và vận động hợp lý để giữ tinh thần luôn sảng khoái.

Xử Nữ (23/8 – 11/10)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 11/10/2025 cho thấy Xử Nữ cần thận trọng hơn trong công việc. Bạn nên tập trung vào các chi tiết nhỏ để tránh sai sót không đáng có, đặc biệt là khi xử lý các giấy tờ, hợp đồng quan trọng. Việc đọc kỹ từng điều khoản và không được chủ quan sẽ giúp bạn tránh được những rắc rối không mong muốn trong tương lai.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Bảy 11/10/2025 dành lời khuyên cho Xử Nữ đừng để những chuyện trong quá khứ làm ảnh hưởng đến tâm trạng hiện tại. Hãy để quá khứ ngủ yên và tập trung vào tương lai để giữ tinh thần lạc quan, yêu đời hơn. Sự tỉ mỉ và thận trọng trong công việc cùng tinh thần tích cực trong cuộc sống sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn.

Sự nghiệp: Xử Nữ cần chú ý đến những chi tiết nhỏ nhất trong công việc để tránh sai sót, đặc biệt là các hợp đồng và giấy tờ quan trọng.

Tài lộc: Tài chính ổn định, có những khoản thu nhập đáng kể, tuy nhiên bạn cũng nên duy trì sự thận trọng trong chi tiêu.

Tình duyên: Tình cảm không được như ý do tâm trạng bị ảnh hưởng bởi chuyện cũ, bạn cần tập trung vào hiện tại và tương lai để cải thiện.

Sức khỏe: Sức khỏe khá tốt, bạn có thể duy trì thói quen tập luyện và nghỉ ngơi hợp lý để giữ gìn năng lượng.

Thiên Bình (11/10 – 23/10)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/10/2025 cho thấy Thiên Bình phải đối mặt với nhiều áp lực về tiền bạc. Những lo toan tài chính khiến bạn cảm thấy căng thẳng và dễ xúc động hơn bình thường. Tuy vậy, sự hiện diện và ủng hộ từ gia đình sẽ giúp bạn vững vàng vượt qua những khó khăn này.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Bảy 11/10/2025 dành lời khuyên cho Thiên Bình nên biết cách buông bỏ những trách nhiệm, bổn phận không cần thiết để có thể tận hưởng những khoảnh khắc thư giãn và vui vẻ. Đừng để áp lực tiền bạc và công việc làm tổn hại đến sức khỏe cũng như tâm trạng của bạn. Nếu gặp khó khăn, đừng ngại xin sự trợ giúp từ người thân và bạn bè để tìm ra giải pháp phù hợp

Sự nghiệp: Công việc có thể gặp chút trở ngại do áp lực và căng thẳng tâm lý, cần giữ bình tĩnh để xử lý mọi việc hiệu quả.

Tài lộc: Tài chính gặp khó khăn, gây ra áp lực không nhỏ. Hãy cẩn trọng trong các quyết định chi tiêu và tìm cách hỗ trợ khi cần.

Tình duyên: Tình cảm là điểm sáng giúp bạn cân bằng cảm xúc. Gia đình và người thân là nguồn động viên lớn giúp bạn vượt qua thử thách.

Sức khỏe: Sức khỏe cần được quan tâm hơn, tránh căng thẳng kéo dài ảnh hưởng xấu tới thể trạng.

Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/10/2025 cho thấy Bọ Cạp đang chịu tác động xấu từ hung tinh, khiến bạn gặp không ít khó khăn trong giao tiếp và ứng xử, đặc biệt là với những người bạn thân thiết. Việc thể hiện thái độ biết hết mọi chuyện có thể khiến người khác cảm thấy khó chịu, vì vậy bạn cần kiềm chế và thận trọng hơn trong lời nói và hành động.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Bảy 11/10/2025 dành lời khuyên cho Bọ Cạp nên kiểm tra kỹ càng thông tin trước khi truyền đạt để tránh hiểu lầm không đáng có. Hãy giữ bình tĩnh khi đối diện với mâu thuẫn trong tình cảm, đặc biệt là trong các mối quan hệ gia đình và vợ chồng. Thay vì to tiếng, bạn nên chờ cả hai bình tĩnh rồi cùng nhau giải quyết vấn đề. Về sức khỏe, nếu có kế hoạch giảm cân hay cải thiện vóc dáng, hãy xây dựng chế độ ăn uống và luyện tập khoa học, tránh áp lực và căng thẳng.

Sự nghiệp: Giao tiếp công việc dễ gặp trở ngại, bạn cần kiềm chế cảm xúc và chú ý cách thể hiện ý kiến để tránh xung đột.

Tài lộc: Tình hình tài chính ổn định nhưng bạn nên thận trọng trong các quyết định liên quan đến tiền bạc để tránh tổn thất.

Tình duyên: Mâu thuẫn, hiểu lầm có thể xảy ra trong các mối quan hệ tình cảm và gia đình, cần kiên nhẫn và nhẫn nại để giải quyết.

Sức khỏe: Sức khỏe không tốt lắm, đặc biệt cần chú ý chế độ ăn uống và luyện tập, tránh áp lực gây hại cho cơ thể.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 11/10/2025 cho thấy Nhân Mã nhận được nhiều may mắn trong công việc, đặc biệt là từ những công việc tay trái mang lại nguồn thu nhập ổn định và khấm khá. Nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn đã bắt đầu được đền đáp xứng đáng, giúp cải thiện cuộc sống và tạo động lực hoàn thiện bản thân.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Bảy 11/10/2025 dành lời khuyên cho Nhân Mã nên tiếp tục duy trì tinh thần tích cực và mở rộng các mối quan hệ xã hội. Hãy dành thời gian quan tâm đến cảm nhận của người khác và chủ động giúp đỡ mọi người xung quanh, điều này không chỉ củng cố nhân duyên mà còn mang đến những cơ hội mới.

Sự nghiệp: Công việc thuận lợi, đặc biệt các dự án tay trái và các cơ hội mới mang lại thành công rõ rệt.

Tài lộc: Tài chính khấm khá, nguồn thu nhập ổn định giúp bạn cảm thấy an tâm và thoải mái hơn.

Tình duyên: Nhân Mã hãy duy trì sự tin tưởng và chia sẻ cùng nửa kia để giữ gìn hạnh phúc bền lâu. Với những ai còn độc thân, đây là thời điểm thích hợp để mở lòng, đón nhận những mối quan hệ mới đầy hứa hẹn.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, tuy nhiên nên duy trì chế độ nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý để giữ gìn phong độ.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/10/2025 cho thấy Ma Kết có vận may tài lộc ghé thăm, công việc làm ăn buôn bán diễn ra vô cùng thuận lợi và hanh thông. Đây là thời điểm tốt để Ma Kết tìm kiếm những hướng đi mới, mở rộng cơ hội trong các thị trường tiềm năng, giúp xây dựng nền tảng vững chắc cho thành công trong tương lai gần.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Bảy 11/10/2025 dành lời khuyên cho Ma Kết nên kiên nhẫn hơn trong chuyện tình cảm. Dù Ma Kết luôn nhiệt tình và chân thành, nhưng cảm xúc không được đáp lại như mong muốn có thể khiến bạn cảm thấy chán nản, buồn bã. Hãy nhớ rằng, trong tình yêu, đừng vội vàng quyết định khi chưa đúng thời điểm hay đối tượng, tránh những tổn thương không đáng có.

Sự nghiệp: Sự nghiệp phát triển thuận lợi, nhiều cơ hội mới mở ra, giúp Ma Kết thể hiện năng lực và tiến xa hơn.

Tài lộc: Tài chính dồi dào, may mắn trong làm ăn buôn bán, nguồn thu nhập tăng lên rõ rệt.

Tình duyên: Tình cảm có những khó khăn và thử thách, cần sự kiên nhẫn và thấu hiểu từ cả hai phía.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định nhưng Ma Kết nên chú trọng vận động, tập luyện thể dục để duy trì sức khỏe tốt.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/10/2025 cho thấy Bảo Bình có một ngày làm việc khá nhẹ nhàng nhưng vẫn đạt được những thành quả tốt đẹp. Sự nghiệp của bạn đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, mở ra cơ hội để Bảo Bình cân nhắc thay đổi công việc hoặc thử sức ở những lĩnh vực mới mà bạn cảm thấy hứng thú và đam mê.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Bảy 11/10/2025 dành lời khuyên cho Bảo Bình nên cẩn trọng hơn trong chuyện tiền bạc. Mặc dù nguồn tài chính của bạn tương đối ổn định, nhưng vẫn có nguy cơ gặp phải những rắc rối liên quan đến tiền bạc như bị lừa gạt hay cho vay mượn không thu hồi được. Bảo Bình nên giữ vững sự tỉnh táo và đừng quá tin tưởng người khác trong những vấn đề nhạy cảm này. Qua những thử thách này, bạn sẽ nhận ra rõ hơn ai là người bạn thật sự và ai cần tránh xa để bảo vệ mình.

Sự nghiệp: Công việc diễn ra thuận lợi, có thể cân nhắc thay đổi để tìm thử thách mới phù hợp.

Tài lộc: Tài chính ổn định nhưng cần thận trọng trong các giao dịch, tránh rủi ro không đáng có.

Tình duyên: Tình cảm bình ổn, có những phút giây hài hòa bên người thân và bạn bè.

Sức khỏe: Sức khỏe rất tốt, năng lượng dồi dào giúp bạn tận hưởng ngày mới đầy tích cực.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/10/2025 cho thấy Song Ngư dễ cảm thấy bất an và có những lo lắng nhất định liên quan đến công việc. Những rắc rối và thử thách xuất hiện khiến bạn khó chịu, dễ mất bình tĩnh. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để Song Ngư rèn luyện sự quyết đoán và thẳng thắn, từ đó tìm ra cách giải quyết hiệu quả những vấn đề tồn đọng, đồng thời giữ vững niềm tin và uy tín với đồng nghiệp, cấp trên.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Bảy 11/10/2025 dành lời khuyên cho Song Ngư hãy kiên trì và không nên nản lòng trước những khó khăn. Thành công có thể chưa đến ngay lúc này nhưng với sự cố gắng bền bỉ, phần thưởng xứng đáng sẽ đến bất ngờ.

Sự nghiệp: Cần thẳng thắn giải quyết các vấn đề công việc để giữ uy tín và niềm tin.

Tài lộc: Tài chính ổn định, chưa có bước tiến đột phá nhưng không gặp nhiều khó khăn.

Tình duyên: Mối quan hệ giữa Song Ngư và nửa kia ngày càng khăng khít, có cơ hội hóa giải hiểu lầm và vun đắp tương lai hạnh phúc. Hãy trân trọng những khoảnh khắc gắn kết này để tình yêu thêm bền chặt.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, nên duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh.

Trên đây là tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 11/10/2025 của 12 cung hoàng đạo, hãy lên cho mình kế hoạch tốt nhất cho ngày mới nhé.

