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TS Nguyễn Trí Hiếu: Giá vàng lên mốc 8.000 USD/ounce, xác suất chỉ 30%

(VTC News) -

TS Nguyễn Trí Hiếu đánh giá kịch bản giá vàng lên 8.000 USD/ounce xác suất chỉ 30% và chỉ rõ những điều kiện quyết định.

DUNG NHIÊN
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