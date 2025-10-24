Truy tìm người đàn ông ném 'bom xăng' vào cổng nhà dân lúc rạng sáng

(VTC News) -

Ngày 24/10, Công an xã Quảng Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đang vào cuộc xác minh đoạn clip ghi lại cảnh một đối tượng ném vật nghi “bom xăng” vào cổng nhà dân rồi bỏ trốn.

Hình ảnh người đàn ông cầm theo “bom xăng” đang cháy, chạy đến trước cổng nhà dân (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, khoảng 1h36 ngày 9/10, một người đàn ông cầm theo hai chai chứa chất lỏng đang cháy lao tới trước cổng một hộ dân. Đối tượng ném liên tiếp hai chai xuống khu vực cổng rồi phóng xe rời khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, ngọn lửa bùng lên dữ dội, tạo thành mảng lửa lớn trước cửa nhà. Rất may thời điểm này không có ai ở gần nên không gây thương tích cho người trong gia đình.

Toàn bộ vụ việc được camera ghi lại và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, khiến dư luận bức xúc trước hành vi liều lĩnh, nguy hiểm.

Công an xã Quảng Châu (Nghệ An) đang truy tìm danh tính đối tượng để xử lý theo quy định.