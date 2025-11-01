Truy nã người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt hơn 5,5 tỷ đồng ở Hà Nội

(VTC News) -

Theo kết quả điều tra, từ năm 2022 đến 2023, Nguyễn Hoàng Thanh Trúc đã tung tin có thể đặt vé máy bay và phòng khách sạn giá rẻ kèm nhiều ưu đãi, qua đó tạo lòng tin với nhiều người. Sau khi nhận tiền đặt cọc và thanh toán, đối tượng chiếm đoạt hơn 5,5 tỷ đồng rồi cắt đứt liên lạc.

Nguyễn Hoàng Thanh Trúc và quyết định truy nã

Ngày 23/6/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Thanh Trúc về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên, sau khi bị khởi tố, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đến ngày 06/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục ban hành quyết định truy nã đối với Nguyễn Hoàng Thanh Trúc.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin về đối tượng Nguyễn Hoàng Thanh Trúc, hãy báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội, số điện thoại 0904.635.467, hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.