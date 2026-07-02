Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng được ECFMG Mỹ công nhận

(VTC News) -

Đây là một cột mốc lịch sử, đánh dấu bước tiến quan trọng, khẳng định chương trình đào tạo Y khoa HIU đã chính thức vươn tầm trong quá trình hội nhập quốc tế và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe toàn cầu.

Cột mốc lịch sử khẳng định chất lượng đào tạo chuẩn quốc tế

ECFMG - Educational Commission for Foreign Medical Graduates (Ủy ban Giáo dục về người tốt nghiệp ngành Y khoa tại nước ngoài) là một tổ chức của Mỹ, được công nhận trên toàn cầu với nhiệm vụ đánh giá và chứng nhận các bác sĩ quốc tế (IMGs) tốt nghiệp từ các trường y khoa ngoài Hoa Kỳ, đảm bảo họ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn để hành nghề y tại Mỹ và các quốc gia khác.

Các bác sĩ, học viên tốt nghiệp y khoa ở các nước có nhu cầu học tập và dự thi kì thi cấp phép hành nghề Y khoa tại Mỹ (USMLE) đều phải được chứng thực bởi ECFMG trước khi đăng kí dự thi. Bước đầu tiên để các bác sĩ, học viên được chứng thực là trường nơi học viên tốt nghiệp y khoa phải được ghi nhận (Sponsor Note) bởi ECFMG.

Thông tin Sponsor Notes của HIU trên World Directory of Medical Schools.

Việc Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng chính thức được ghi nhận bởi tổ chức ECFMG, với thông tin Sponsor Note được hiển thị trên World Directory of Medical Schools (WDOMS) - địa chỉ các trường đào tạo y khoa trên thế giới, chính là chiếc chìa khóa vàng mở ra nhiều cơ hội toàn cầu cho sinh viên y khoa của HIU.

Chìa khóa vàng mở ra cơ hội phát triển toàn cầu cho sinh viên HIU

Bên cạnh Mỹ, các bằng Y khoa cấp bởi Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng hiện cũng được chấp nhận bởi các cơ quan quản lý y tế tại các tỉnh/vùng lãnh thổ của Canada, cũng như được chấp nhận bởi tất cả các tổ chức y tế tại quốc gia này.

Đây không chỉ là thước đo đánh giá kỹ năng mà còn là “cửa ngõ” để sinh viên HIU hòa nhập vào cộng đồng y khoa toàn cầu. Từ đây, sinh viên y khoa HIU tự tin với các cơ hội tham gia tuyển chọn vào chương trình đào tạo bác sĩ nội trú tại Mỹ.

Sinh viên y khoa HIU trong giờ thực hành lâm sàng dưới sự hướng dẫn của giảng viên.

Bên cạnh đó, sinh viên HIU cũng sẽ được mở rộng các cơ hội tiếp cận với nhiều kỳ thi quốc tế, thực tập y khoa và các chương trình đào tạo sau đại học, nghiên cứu và hợp tác quốc tế không chỉ ở Mỹ mà còn ở các quốc gia có hệ thống chăm sóc sức khỏe hàng đầu thế giới.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Thu Thủy, sự ghi nhận của ECFMG không chỉ là minh chứng cho chất lượng đào tạo mà còn là nền tảng để sinh viên tiếp cận các chương trình bác sĩ nội trú, đào tạo sau đại học, thực tập lâm sàng, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế tại nhiều quốc gia có nền y học phát triển.

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) đào tạo chuyên sâu về Khoa học Sức khỏe & các ngành ứng dụng trong Kinh doanh - Công nghệ - Xã hội - Ngôn ngữ.

HIU là một trong những trường đại học tư thục có nhiều đóng góp cho việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng của ngành y tế với 12 mã ngành đại học và 16 mã ngành sau đại học.

Năm học 2026-2027, học bổng Hippocrates áp dụng cho ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt có giá trị 120 triệu đồng. Ngành Dược học, Điều dưỡng chương trình tiếng Anh học bổng 100 triệu đồng, trong khi Y học cổ truyền học bổng 60 triệu đồng.

Các ngành còn lại như: Kỹ thuật phục hồi chức năng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật y sinh nhận học bổng 8 triệu, riêng ngành Hộ sinh, Dinh dưỡng, Y tế cộng nhận học bổng 12 triệu khi đăng ký chọn HIU là NV1, NV2 trên cổng Bộ.