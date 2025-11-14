Trung Quốc phát hiện mỏ vàng lớn nhất từ trước tới nay, trữ lượng hơn 1.400 tấn

(VTC News) -

Theo Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc, mỏ vàng Đại Đông Câu chứa khoảng 2.586 triệu tấn quặng, với hàm lượng trung bình 0,56 gram vàng trên mỗi tấn quặng. Trữ lượng kim loại vàng của mỏ này hơn 1.400 tấn.

Đây là mỏ vàng đơn lẻ lớn nhất được ghi nhận kể từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập năm 1949.

Trung Quốc phát hiện mỏ vàng siêu lớn. (Ảnh: Euro News)

Với giá vàng hiện tại, lượng vàng này có giá trị hơn 166 tỷ euro, trong bối cảnh giá thế giới liên tục lập đỉnh và đang giao dịch trên 115.000 euro/kg.

Dự án thăm dò do Tập đoàn Địa chất và Khai khoáng Liêu Ninh, một doanh nghiệp nhà nước triển khai, huy động gần 1.000 kỹ thuật viên và công nhân, hoàn tất chỉ trong 15 tháng.

Thông báo về mỏ vàng mới xuất hiện trong bối cảnh nhu cầu vàng toàn cầu đang bùng nổ. Giá vàng đã tăng hơn 50% trong năm nay, được thúc đẩy bởi đồng USD suy yếu, căng thẳng địa chính trị leo thang và xu hướng các ngân hàng trung ương, đặc biệt ở những nền kinh tế mới nổi. tăng cường mua vàng để đa dạng hóa dự trữ.

Trong vài năm trở lại đây, Trung Quốc tăng tốc hoạt động thăm dò khoáng sản. Năm 2024, nước này phát hiện một mỏ hơn 1.000 tấn tại Hồ Nam và một mỏ hơn 40 tấn ở Cam Túc.

Sản lượng vàng năm 2024 đạt 377,24 tấn, tăng 0,56% so với năm trước. Tiêu thụ vàng trong nước cũng lập kỷ lục, đạt 985,31 tấn trong năm 2024.

Nhu cầu vàng miếng và tiền xu tăng hơn 24%, phản ánh xu hướng người dân. Trong đó, đặc biệt là tầng lớp trung lưu, tìm đến vàng như kênh trú ẩn tài sản giữa biến động kinh tế toàn cầu.