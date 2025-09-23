Trùm giang hồ Bình 'Kiểm' bị đề nghị 13 - 15 năm tù

(VTC News) -

Ngày 23/9, TAND Khu vực 7 (TP.HCM) mở phiên xét xử Nguyễn Đức Bình (55 tuổi, tức Bình "Kiểm") và Nguyễn Tuấn An (42 tuổi, quê Hưng Yên) cùng các đồng phạm về tội "Mua bán" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Đại diện Viện KSND Khu vực 7 đưa ra quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với bị cáo Phạm Đức Bình (55 tuổi).

Theo đó, cơ quan công tố đề nghị phạt 8 - 9 năm tù về tội "Mua bán trái phép vũ khí quân dụng" và 5 - 6 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", tổng hợp hình phạt từ 13 - 15 năm tù.

Đại diện VKS đánh giá Bình là chủ mưu, cầm đầu, có nhân thân xấu, nhiều lần phạm tội, cần xử lý nghiêm để răn đe.

Hành vi của nhóm bị cáo được nhận định là đặc biệt nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự và tiềm ẩn phát sinh tội phạm khác. Tuy nhiên, cơ quan công tố cũng ghi nhận một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Tại phiên toà, Bình "Kiểm" cho biết việc tìm mua nhiều súng quân dụng xuất phát từ “niềm đam mê với súng từ năm mười mấy tuổi”.

Liên quan vụ án, 12 bị cáo khác bị đề nghị mức án từ 1 - 12 năm tù về các hành vi "Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng", "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc", "Không tố giác tội phạm" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tại tòa, Bình "Kiểm" thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, cho rằng việc tìm mua nhiều súng quân dụng xuất phát từ “niềm đam mê với súng từ năm mười mấy tuổi”. Bị cáo nói: “Mới ra tù được vài tháng thì lại bị bắt, năm nay đã 55 tuổi, nếu phải chấp hành án này có thể đến khi hơn 70 tuổi mới được ra tù”.

Chủ tọa đặt câu hỏi liệu bị cáo có “bị ám ảnh bởi súng đạn” hay không, Bình thừa nhận cáo trạng truy tố đúng người, đúng tội.

Riêng bị cáo Huỳnh Hoàng Vũ (53 tuổi) khai từng tặng Bình một khẩu súng, nhưng khi thử ngay tại quán nhậu thì súng không nổ.

Bị cáo Chu Văn Hoàng Anh (35 tuổi, Lâm Đồng) – bạn tù của "Bình Kiểm" cũng cho biết đã nhận cất giấu khẩu súng do Bình gửi, sau đó chôn trong vườn nhà, đến khi bị bắt mới giao nộp cho cơ quan điều tra. Các bị cáo khác cũng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Hội đồng xét xử vụ trùm giang hồ Bình "Kiểm".

Theo cáo trạng, Bình "Kiểm" từng nhiều lần vào tù, trong đó năm 2005 chủ mưu vụ bắt cóc con trai ông Trầm Bê đòi 10 triệu USD và năm 2007 bị TAND TP.HCM tuyên phạt 28 năm tù. Sau khi mãn hạn, Bình tiếp tục tập hợp đàn em, lên kế hoạch bắt cóc ca sĩ, người mẫu để uy hiếp, quay clip phát tán trên các website khiêu dâm nhằm trục lợi.

Để chuẩn bị, Bình phân công đàn em tìm mua vũ khí. Tháng 7/2024, Vũ “Mèo” tặng Bình một khẩu Beretta cùng 13 viên đạn, được Hoàng Anh mang về Lâm Đồng cất giấu.

Tháng 8/2024, Bình nhờ Nguyễn Tuấn An mua thêm một khẩu AK, 4 hộp tiếp đạn, 250 viên đạn ngắn và 242 viên đạn AK từ Lào với giá 227 triệu đồng, nhưng An bị công an Lào bắt giữ và bàn giao Bộ Công an Việt Nam. Bình còn đưa 20 triệu đồng cho một người quen ở Vũng Tàu nhờ mua súng, nhưng bị chiếm đoạt hơn 21 triệu đồng.

Đến cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2024, Cục Cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) phối hợp công an nhiều địa phương bắt giữ băng nhóm Bình "Kiểm", thu giữ 3 khẩu AK, 8 súng ngắn quân dụng, hơn 1.400 viên đạn, 5 áo giáp chống đạn, ma túy cùng nhiều tang vật khác, chặn đứng âm mưu bắt cóc nghệ sĩ.

Một số hành vi chế tạo, tàng trữ vũ khí quân dụng của các bị can khác đã được tách ra để xử lý trong vụ án riêng.