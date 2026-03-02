Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 3/3/2026 - XSVT 3/3

XSVT 3/3. Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 3/3/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSVT 3/3/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVT 3/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 3/3/2026 - Xổ số Vũng Tàu thứ Ba ngày 3/3/2026

Xem thêm kết quả XSVT các ngày mở thưởng trước

- XSVT 17/2, kết quả xổ số Vũng Tàu thứ Ba ngày 17/2/2026

XSVT 17/2, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 17/2/2026.

- XSVT 10/2/2026

XSVT 10/2, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 10/2/2026.

- XSVT 3/2/2026

XSVT 3/2, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 3/2/2026.

- XSVT 27/1/2026

XSVT 27/1, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 27/1/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSVT

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Vũng Tàu gồm các hạng giải sau:

- Giải Đặc biệt (6 số): 01 giải duy nhất trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải Nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải Ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải Tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải Năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải Sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải Bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải Tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Cho những vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trúng giải này khi trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải nhận được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai gồm có 3 đài là Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp mở thưởng.

- XSMN thứ Ba gồm có 3 đài là Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm 3 đài là Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm có 3 đài là Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm 3 đài là Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm có 4 đài là Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM sẽ mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm 3 đài là Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 3/3/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.