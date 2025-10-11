Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 11/10/2025 - XSDNA 11/10 

XSDNA 11/10. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 11/10/2025 được mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng. Kết quả XSDNA 11/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 11/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 11/10/2025 - XS đài Đà Nẵng thứ Bảy ngày 11/10/2025

Xem thêm KQXSDNA các ngày quay số mở thưởng gần đây nhất

- XSDNA 8/10, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 8/10/2025

XSDNA 8/10, kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 8/10/2025.

- XSDNA 4/10/2025

XSDNA 4/10, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 4/10/2025.

- XSDNA 1/10/2025

XSDNA 1/10, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 1/10/2025.

- XSDNA 27/9/2025

XSDNA 27/9, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 27/9/2025.

Quy định cần biết

- Vé trúng phải giữ gìn cẩn thận, còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không được tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn nhận thưởng của vé trúng là 30 ngày, được tính kể từ ngày quay số mở thưởng. Sau thời hạn này, vé số trúng không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé trúng chỉ có giá trị nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Nếu vé trúng cùng lúc nhiều giải khác nhau thì người chơi sẽ lĩnh đủ giá trị các giải đó.

- Trường hợp người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể đến lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 được mở thưởng tại đài Phú Yên và Huế.

- Xổ số miền Trung thứ 3 có đài Đắk Lắk và Quảng Nam sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 4 sẽ mở thưởng tại đài Khánh Hòa và Đà Nẵng.

- Xổ số miền Trung thứ 5 do đài Quảng Bình, Bình Định, Quảng Trị mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 6 do đài Ninh Thuận, Gia Lai sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 7 sẽ mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Đắk Nông và Quảng Ngãi.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật do đài Huế, Khánh Hòa, Kon Tum mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 11/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.