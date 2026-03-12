Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay 12/3/2026 - XSAG 12/3

XSAG 12/3. Kết quả xổ số An Giang hôm nay 12/3/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSAG 12/3/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSAG 12/3 - Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay 12/3/2026 - Xổ số An Giang thứ Năm ngày 12/3/2026

Cơ cấu giải thưởng XSAG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số An Giang bao gồm các hạng giải sau:

- Giải Đặc biệt (6 số): 01 giải duy nhất trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải Nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải Ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải Tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải Năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải Sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải Bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải Tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải Phụ đặc biệt: Cho những vé chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với dãy số giải Đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải Khuyến khích: Dành cho những vé chỉ sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào so với dãy số giải Đặc biệt 6 số (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai gồm các đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp mở thưởng.

- XSMN thứ Ba do đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu mở thưởng.

- XSMN thứ Tư do đài Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai mở thưởng.

- XSMN thứ Năm do đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu do đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy do đài Hậu Giang, Bình Phước, Long A và TP.HCM mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật sẽ do đài Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số An Giang hôm nay 12/3/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.