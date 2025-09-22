Trực tiếp bóng đá Ninh Bình vs Nam Định, vòng 4 V.League 2025-2026

Ninh Bình đấu với Nam Định (18h ngày 22/9)

Trận Ninh Bình đấu với Nam Định là màn so tài giữa 2 nhà vô địch của bóng đá Việt Nam mùa giải trước. Điều thú vị là đội bóng bị đánh giá thấp hơn lại đang giữ vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng V.League sau 3 vòng đấu. Đây cũng là lần đầu tiên câu lạc bộ Ninh Bình và Nam Định gặp nhau kể từ khi trở thành 2 đội bóng cùng tỉnh.

Ninh Bình nối dài thành tích bất bại kéo dài từ mùa giải trước, thiết lập kỷ lục của bóng đá Việt Nam. Dù là tân binh của V.League, nhà đương kim vô địch giải Hạng Nhất cho thấy họ đủ sức cạnh tranh ở nhóm đầu bảng. Thành tích 4 trận thắng liên tiếp, ghi ít nhất 3 bàn mỗi trận và màn thể hiện của thầy trò huấn luyện viên Gerald Albadalejo chứng minh điều đó.

CLB Ninh Bình (áo đen) chưa thua trận nào từ mùa giải trước.

Đội hình của CLB Ninh Bình mạnh nhất ở cặp tiền vệ trung tâm và các ngoại binh hàng công. Việc chiêu mộ Nguyễn Đức Chiến về đá cặp với Nguyễn Hoàng Đức giúp tuyến giữa của đội bóng đất cố đô càng thêm mạnh. Trong khi đó, 2 ngoại binh Gustavo Henrique và Daniel dos Anjos đóng góp 6 bàn thắng sau 3 vòng đấu đầu tiên.

Dù vậy, cuộc đối đầu với CLB Nam Định tối nay 22/9 mới là thử thách thực sự đối với Ninh Bình. Sau 4 trận đấu với các đối thủ thuộc diện trung bình-yếu, cuộc chạm trán nhà đương kim vô địch V.League rõ ràng có độ khó cao hơn.

CLB Nam Định vừa có màn trình diễn thuyết phục tại AFC Champions League 2 với đội hình gồm 11 cầu thủ nước ngoài. Tuy nhiên, khi trở về đấu trường V.League, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt không thể sử dụng toàn bộ dàn sao đắt giá này.

Khả năng đáp ứng của các nội binh vẫn là vấn đề đáng lo đối với CLB Nam Định. Đội bóng thành Nam không có nhiều nhân tố nội binh thuộc diện đẳng cấp hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Cầu thủ duy nhất của CLB Nam Định khoác áo đội tuyển quốc gia trong trận đấu gần nhất là Nguyễn Văn Vĩ.

Phong độ của Nam Định ở đấu trường trong nước chưa mang đến cảm giác yên tâm cho người hâm mộ. Sau 4 trận (tính cả trận đá sớm vòng 6), đội bóng này mới giành được 2 chiến thắng, còn lại là trận thua SLNA và hòa Công an TP.HCM.