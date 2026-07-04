Trực tiếp bóng đá Colombia vs Ghana 8h30 ngày 4/7, kết quả tỷ số mới nhất

Theo lịch thi đấu World Cup 2026 , trận đấu giữa Colombia và Ghana bắt đầu lúc 8h30 ngày 4/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Colombia vs Ghana mới nhất tại đây.

Thông tin trận đấu Colombia vs Ghana

Colombia gặp Ghana ở vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri, Mỹ. Đây là cặp đấu giữa đội nhất bảng K và một trong các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Đội thắng cặp Colombia vs Ghana gặp Thụy Sỹ ở vòng 1/8.

Colombia đứng đầu bảng K với 7 điểm. Đội bóng của huấn luyện viên Nestor Lorenzo thắng Uzbekistan 3-1, thắng CHDC Congo 1-0 và hòa Bồ Đào Nha 0-0. Ghana đứng thứ ba bảng L với 4 điểm. Đội bóng châu Phi thắng Panama 1-0, hòa Anh 0-0 và thua Croatia 1-2 ở lượt cuối.

Colombia đấu với Ghana ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Opta đánh giá Colombia có 68,9% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Ghana là 11,6%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 19,5%.

Đây là lần đầu Colombia và Ghana gặp nhau ở cấp đội tuyển quốc gia. Colombia thắng 4 trận World Cup gần nhất trước các đội châu Phi, trong đó có chiến thắng 1-0 trước CHDC Congo ở vòng bảng năm nay.

Ghana chưa từng thắng các đại diện Nam Mỹ tại World Cup. Đội bóng châu Phi thua Brazil năm 2006, Uruguay năm 2022 và bị Uruguay loại sau loạt luân lưu ở tứ kết World Cup 2010.