Trực tiếp bóng đá Colombia vs Ghana 8h30 ngày 4/7, kết quả tỷ số mới nhất

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Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Colombia và Ghana bắt đầu lúc 8h30 ngày 4/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Colombia vs Ghana mới nhất tại đây.
Colombia gặp Ghana ở vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri, Mỹ. Đây là cặp đấu giữa đội nhất bảng K và một trong các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Đội thắng cặp Colombia vs Ghana gặp Thụy Sỹ ở vòng 1/8.
Colombia đứng đầu bảng K với 7 điểm. Đội bóng của huấn luyện viên Nestor Lorenzo thắng Uzbekistan 3-1, thắng CHDC Congo 1-0 và hòa Bồ Đào Nha 0-0. Ghana đứng thứ ba bảng L với 4 điểm. Đội bóng châu Phi thắng Panama 1-0, hòa Anh 0-0 và thua Croatia 1-2 ở lượt cuối.
Opta đánh giá Colombia có 68,9% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Ghana là 11,6%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 19,5%.
Đây là lần đầu Colombia và Ghana gặp nhau ở cấp đội tuyển quốc gia. Colombia thắng 4 trận World Cup gần nhất trước các đội châu Phi, trong đó có chiến thắng 1-0 trước CHDC Congo ở vòng bảng năm nay.
Ghana chưa từng thắng các đại diện Nam Mỹ tại World Cup. Đội bóng châu Phi thua Brazil năm 2006, Uruguay năm 2022 và bị Uruguay loại sau loạt luân lưu ở tứ kết World Cup 2010.
Thống kê trận Colombia vs Ghana đáng chú ý
Colombia đứng đầu bảng K với 7 điểm, ghi 4 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần.
Ghana đứng thứ ba bảng L với 4 điểm, ghi 2 bàn và thủng lưới 2 lần.
Colombia giữ sạch lưới 4 trong 6 trận gần nhất tại World Cup.
Daniel Munoz ghi 2 trong 4 bàn của Colombia tại World Cup 2026.
Đây là lần đầu tiên Colombia và Ghana gặp nhau ở cấp đội tuyển quốc gia.
Trận Colombia vs Ghana được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Khán giả tại Việt Nam có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.
Link xem trực tiếp Argentina vs Cape Verde trên VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html
Để xem trực tiếp Colombia vs Ghana trên VTV bằng điện thoại, khán giả có thể sử dụng ứng dụng VTVgo, hoặc các nền tảng tiếp sóng như TV360, FPT Play. Người dùng Android tải ứng dụng trên Google Play, còn người dùng iPhone và iPad tải trên App Store.
Sau khi mở ứng dụng, người xem vào giao diện chính và tìm mục “Sự kiện trực tiếp”, nhấn vào biểu tượng World Cup 2026 để truy cập luồng phát sóng trận đấu Colombia vs Ghana đang diễn ra.
Cách xem trực tiếp World Cup 2026 trên máy tính là truy cập website VTVgo. Tại trang chủ, mục “Sự kiện trực tiếp” hiển thị biểu tượng World Cup 2026 tương tự như trên ứng dụng điện thoại. Người xem nhấn vào biểu tượng này để vào luồng trực tiếp trận đấu.