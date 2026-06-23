Trực tiếp bóng đá Anh vs Ghana 3h ngày 24/6, bảng L World Cup 2026

Trận đấu giữa Anh và Ghana bắt đầu lúc 3h ngày 24/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Anh vs Ghana mới nhất tại đây.

Thông tin đội hình đá chính, dự bị của Anh và Ghana được công bố trên trang chủ FIFA trước giờ thi đấu 90 phút (khoảng 1h30 ngày 24/6 theo giờ Việt Nam).

Thông tin trận Anh đấu với Ghana

Anh và Ghana bước vào lượt hai bảng L World Cup 2026 với cùng 3 điểm. Đội tuyển Anh thắng Croatia 4-2 ở trận ra quân, còn Ghana thắng Panama 1-0 nhờ bàn quyết định ở phút bù giờ.

Trận Anh vs Ghana diễn ra trên sân vận động Gillette ở Foxborough, bang Massachusetts, Mỹ. Trọng tài chính là ông Saíd Martínez, người Honduras. Trận đấu giữa Anh và Ghana được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV10 và VTV6.

Sau lượt đầu tiên, Anh đứng đầu bảng L với 3 điểm và hiệu số +2. Ghana xếp thứ hai với 3 điểm và hiệu số +1. Panama và Croatia chưa có điểm. Trận còn lại của lượt hai bảng L là Panama vs Croatia, diễn ra lúc 6h ngày 24/6 theo giờ Việt Nam.

Đội tuyển Anh đấu với Ghana ở lượt trận thứ hai bảng L World Cup 2026.

Đây là lần đầu tiên Anh và Ghana gặp nhau tại World Cup. Hai đội mới đối đầu một lần, trong trận giao hữu tại Wembley tháng 3/2011. Trận đấu đó kết thúc với tỷ số 1-1, Andy Carroll ghi bàn cho Anh, Asamoah Gyan ghi bàn cho Ghana.

Anh bất bại trong 8 trận gặp các đội châu Phi tại World Cup, với 5 chiến thắng và 3 trận hòa. Ghana từng gặp các đội châu Âu 7 lần tại World Cup, thắng 2, hòa 1 và thua 4.

Theo Opta, đội tuyển Anh có 78,8% khả năng thắng dựa trên dữ liệu nhận định kết quả trận đấu. Khả năng hòa là 13,3%, còn Ghana có 7,9% khả năng thắng. Đội thắng trong trận Anh vs Ghana sẽ chắc chắn giành quyền vào vòng 1/16.