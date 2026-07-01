Trồng cây gì cho sân vườn biệt thự đẹp và sang?

(VTC News) -

Sân vườn là điểm nhấn quan trọng trong thiết kế biệt thự, góp phần tạo nên vẻ đẹp hài hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên.

Tiêu chí chọn cây trồng sân vườn biệt thự

Khi lựa chọn cây trồng cho sân vườn biệt thự, gia chủ nên cân nhắc nhiều yếu tố để đảm bảo tính thẩm mỹ, sự hài hòa với kiến trúc và khả năng phát triển lâu dài của cây.

Cây trồng phù hợp

Nên ưu tiên các loại cây phù hợp với diện tích sân vườn và phong cách thiết kế của biệt thự, từ hiện đại, tối giản đến tân cổ điển hay nhiệt đới.

Bên cạnh đó, cây cần thích nghi tốt với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng địa phương để sinh trưởng khỏe mạnh, hạn chế công chăm sóc.

Đặc tính hệ rễ và an toàn kết cấu

Khi trồng cây ở biệt thự, nên ưu tiên cây rễ cọc, ăn sâu vào đất thay vì rễ chùm lan ngang. Rễ cây phát triển mạnh có thể đội nền gạch, gây nứt tường rào hoặc xâm lấn bể ngầm, bể phốt.

Những loại cây thích hợp trồng sân vườn biệt thự

Tùng la hán

Đại diện cho sự trường tồn và khí tiết thanh cao, tùng la hán phù hợp trồng trong sân vườn biệt thự theo phong cách Nhật Bản hoặc Á Đông đương đại.

Tùng la hán thích hợp trồng trong biệt thự cao cấp. (Ảnh: Vinavic)

Cây có dáng đẹp, tuổi thọ cao, ít rụng lá, không xâm lấn nền móng và có thể tạo hình nghệ thuật theo nhiều phong cách khác nhau.

Tùng la hán thường được đặt tại vị trí trung tâm sân vườn hoặc gần cổng chính để tạo điểm nhấn.

Cây lộc vừng

Lộc vừng là một trong những loại cây được trồng phổ biến tại sân vườn biệt thự nhờ tán lá rộng, dáng cây đẹp và những chùm hoa đỏ rủ xuống rất ấn tượng.

Cây lộc vừng có tán rộng và dáng đẹp. (Ảnh: Khang Nông Seeds)

Ngoài giá trị cảnh quan, lộc vừng còn mang ý nghĩa phong thủy về tài lộc, may mắn và thịnh vượng. Cây phù hợp trồng gần hồ nước, lối đi hoặc trước sân để tạo điểm nhấn.

Cây giáng hương

Giáng hương sở hữu thân gỗ chắc khỏe, tán lá cân đối và hoa vàng cho hương thơm dịu nhẹ. Cây giáng hương vừa tạo bóng mát hiệu quả vừa góp phần làm tăng vẻ bề thế, sang trọng cho sân vườn.

Cây trúc Nhật

Cây trúc Nhật phù hợp để trang trí sân vườn biệt thự nhờ dáng mảnh mai, thanh nhã. Cây thường được trồng dọc lối đi, hoặc sát tường tạo không gian sân vườn kiểu Nhật.

Cây cau vua

Cau vua có thân thẳng, cao và tán lá xanh mướt, mang đến vẻ đẹp hiện đại, thanh lịch. Cau vua phù hợp với biệt thự phong cách nhiệt đới hoặc hiện đại. Trồng cau vua thành hàng hai bên lối đi tạo cảm giác bề thế và sang trọng.

Cây thiên tuế

Thiên tuế nổi bật với dáng lá xòe đều, xanh quanh năm và khả năng thích nghi tốt. Theo quan niệm phong thủy, cây thiên tuế tượng trưng cho sự trường thọ, bền vững và thịnh vượng.

Cây thiên tuế thường trồng kết hợp với sỏi rải sân vườn, tạo cảm giác khu vườn nhiệt đới.