Tổng Bí thư: Xây dựng Thổ Châu kinh tế và sinh thái bền vững, quốc phòng kiên cố

Cùng đi có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ những khó khăn mà nhân dân trên đảo phải đối mặt, với nhiều thách thức, với nắng cháy, gió dữ, sóng bạc quanh năm, thiếu điện, nước ngọt, thiếu trường học, bệnh xá. Nhưng tất cả nhân dân và các cán bộ, chiến sĩ là những người dũng cảm, ngày đêm bám biển, bám đảo, lặng thầm gánh phần gian khó để Tổ quốc bình yên và phát triển.

Tổng Bí thư cho rằng, đặc khu Thổ Châu vừa mới thành lập, đảo dân ít sống giữa sóng to, gió lớn, giao thông nối các đảo còn khó khăn nhưng chính nơi này lại là điểm tựa giữ bình yên cho cả vùng biển Tây Nam và biên cương Tổ quốc. Thổ Châu không chỉ mang lợi ích kinh tế mà trước hết là giá trị chiến lược quốc phòng đặc biệt quan trọng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn Công tác Trung ương đến thăm, làm việc tại đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

Tổng Bí thư nhấn mạnh, với những yếu tố đó, các cấp chính quyền cần quyết tâm phấn đấu đưa đặc khu Thổ Châu trở thành vùng biển đảo kiêu hãnh, bền vững, trụ cột, phát triển của Việt Nam, với tinh thần "Mũi tàu hướng ra biển lớn; giữ biển, giữ dân, giữ bình yên Tổ quốc".

Để phát triển bền vững Thổ Châu, đưa đời sống nhân dân tốt hơn, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị tỉnh An Giang cần phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan xây dựng Quy hoạch phát triển bền vững Đặc khu Thổ Châu gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh; tập trung hỗ trợ đặc khu Thổ Châu nghiên cứu khả thi xây dựng các khu dân cư ổn định, nâng cấp đường vòng đảo và các công trình giao thông khác.

Tập trung vào nhiệm vụ xây dựng đặc khu Thổ Châu ổn định bộ máy, vận hành thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp trật tự nghề cá bảo đảm cân bằng môi trường sinh thái; nghiên cứu xây dựng khu sản xuất - dịch vụ thu mua, chế biến thủy sản quy mô lớn; tuyệt đối không để tái diễn nuôi tự phát, vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); thu hút đầu tư du lịch sinh thái - biển đảo, du lịch tâm linh, nhất là nghiên cứu Khu tưởng niệm hơn 500 đồng bào và chiến sĩ đã khuất.

Tổng Bí thư đặc biệt yêu cầu tỉnh An Giang phải chăm lo cho Thổ Châu từ những điều căn bản, thiết yếu nhất: y tế đủ đầy, giáo dục vững vàng, văn hóa phong phú - để mỗi người dân, mỗi cán bộ, chiến sĩ, mỗi đứa trẻ nơi đảo xa không còn thiệt thòi, mà được hưởng trọn vẹn quyền phát triển như bất kỳ người Việt Nam nào trên đất liền, để có được những thế hệ "nơi tiền tiêu, nơi rẽ sóng vươn khơi" của Tổ quốc.

Tổng Bí thư đề nghị Bộ Quốc phòng tập trung củng cố thế trận phòng thủ biển - đảo; nghiên cứu khả thi xây dựng Cảng hàng không lưỡng dụng, nghiên cứu khả thi nâng cấp hai cảng cá lưỡng dụng phục vụ hậu cần nghề cá; xây dựng Thổ Châu trở thành điểm tựa chiến lược trong hệ thống phòng thủ Tây Nam.

Củng cố thế trận phòng thủ liên hoàn với 3 điểm tựa tam giác chiến lược: Phú Quốc - Hòn Khoai - Thổ Chu; bảo đảm 3 vùng chiến lược: Vùng ven bờ chiến lược, vùng tam giác chuyển tiếp chiến lược và vùng tiền tiêu chiến lược; đầu tư trang thiết bị hệ thống radar, phòng thủ, cứu hộ và cơ sở hậu cần hải quân phù hợp; kiểm soát chặt chẽ cư trú, đất đai, tuyệt đối không để bao chiếm đất quốc phòng phá vỡ cấu trúc phát triển bền vững.

Tổng Bí thư mong muốn toàn thể Đảng bộ, chính quyền, chiến sĩ và nhân dân đặc khu Thổ Châu chung một lòng dựng xây Thổ Châu mới, kinh tế vững vàng, sinh thái bền vững, quốc phòng kiên cố, an ninh bền vững; một Thổ Châu tương lai mà mỗi người dân cả nước đều muốn đặt chân tới, để tự hào, tin yêu; để nơi đây trở thành một đặc khu biển đảo xanh - mạnh - bền vững.

Nhân chuyến thăm, làm việc tại Thổ Châu, Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà lưu niệm tượng Bác Hồ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đặc khu Thổ Châu; tặng quà cho 2 đơn vị: Trung đoàn 152 và Đồn Biên phòng Thổ Châu.

Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất và các Anh hùng liệt sĩ tại Đền Thổ Châu.