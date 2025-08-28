Tổng Bí thư Tô Lâm trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng ông Phan Đình Trạc

Cùng dự có các Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Lê Hoài Trung.

Toàn cảnh buổi lễ.

Trân trọng trao Huy hiệu 45 tuổi đảng tặng Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: "Đồng chí Phan Đình Trạc là người con ưu tú của quê hương Nghệ An anh hùng, đã trưởng thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các cương vị công tác, nhất là 30 năm công tác trong lực lượng công an".

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.

Hiện nay trên cương vị Trưởng Ban Nội chính Trung ương với khối lượng công việc khổng lồ, ông Phan Đình Trạc cũng luôn tích cực nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ và có nhiều đóng góp tâm huyết đối với các công việc được Đảng, Nhà nước giao phó.

Tổng Bí thư mong muốn, thời gian tới, các cán bộ Ban Nội chính nói chung và ông Phan Đình Trạc nói riêng tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Thay mặt các cán bộ nhận Huy hiệu Đảng, ông Phan Đình Trạc bày tỏ xúc động và nhận thức sâu sắc rằng đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước – cũng là mốc son trong cuộc đời của những người cộng sản.

Nhấn mạnh buổi lễ cũng là dịp để nhìn lại và nhắc nhở chính mình phải không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng tin tưởng và mong muốn của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, cam kết sẽ mãi mãi giữ vững nhân cách, phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng của người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư chụp ảnh cùng các đại biểu Ban Nội chính Trung ương.

Dịp này, Chánh văn phòng Trung ương Lê Hoài Trung, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương cũng đã trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Phó Trưởng Ban Nội Chính Trung ương Nguyễn Thanh Hải, trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông và Phó Vụ trưởng Vụ địa phương 2 Nguyễn Văn Mạnh, Ban Nội chính Trung ương.