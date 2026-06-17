Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc

(VTC News) -

Nội dung này được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh khi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: dangcongsan.vn)

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, bước đầu hình thành được các dự thảo tài liệu, nhất là hoàn thành dự thảo hai đề cương chi tiết là một cố gắng rất đáng ghi nhận. Đây mới là những kết quả bước đầu, nhưng rất quan trọng, là căn cứ để nhìn rõ hơn hướng đi, cách làm, phương pháp tiếp cận và những việc cần tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Tổ Biên tập khẩn trương chỉnh sửa, hoàn thiện tài liệu với tinh thần cầu thị, khoa học, trách nhiệm, không né tránh những vấn đề khó và không bằng lòng với những kết quả bước đầu.

Nhấn mạnh tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam là một công việc có ý nghĩa đặc biệt hệ trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý tổng kết phải bám chắc sự thật lịch sử, tôn trọng lịch sử, xuất phát từ lịch sử; nhưng không dừng lại ở việc kể lại lịch sử, không phải là liệt kê sự kiện theo lối biên niên sử.

Điều quan trọng, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, từ lịch sử phải đúc kết được những vấn đề, những kết luận và những bài học lớn, những quy luật xuyên suốt. "Từ đó làm sáng rõ hơn con đường cách mạng Việt Nam, vai trò lãnh đạo của Đảng, sức mạnh của nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tương lai phát triển của dân tộc", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tổng kết lần này phải tạo ra được giá trị mới, đóng góp mới, nhận thức mới so với các lần tổng kết trước.

"Phải trả lời được câu hỏi, sau tổng kết này, sự phát triển về nhận thức lý luận của Đảng ta qua 100 năm sâu sắc hơn ở điểm nào; con đường phát triển của đất nước sáng rõ hơn ở điểm nào; bài học kinh nghiệm nào được khái quát ở tầm cao hơn; vấn đề lý luận nào được bổ sung, phát triển sáng tạo; tầm nhìn và định hướng chiến lược nào cho 100 năm tới được xác lập có căn cứ, có sức thuyết phục", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt vấn đề.

Đi kèm với đó là làm rõ mối quan hệ giữa tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam với tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng đây là hai nội dung lớn, có mối quan hệ rất chặt chẽ nhưng không đồng nhất, cũng không thể tách rời; cần xác định rõ phương thức kết hợp hai nội dung này. Không làm rời rạc, song song một cách cơ học; cũng không hòa lẫn làm mờ trọng tâm cốt lõi của từng báo cáo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh phải được đặt trong dòng chảy 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam; làm rõ những nội dung Cương lĩnh đã được thực tiễn chứng minh là đúng đắn, những nội dung cần tiếp tục bổ sung, phát triển và những vấn đề mới mà lý luận phải đi trước, vượt trước, dẫn đường; góp phần làm sâu sắc hơn nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Tổng kết phải nhấn mạnh được những thành tựu vĩ đại qua 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam; phải làm rõ giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại, giá trị lý luận và giá trị thực tiễn của những thành tựu đó; làm rõ tầm vóc lịch sử của những thành tựu đã thay đổi vận mệnh dân tộc, thay đổi vị thế đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân.

"Tổng kết phải thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm, những vấn đề chưa thành công, những bài học, những điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị làm rõ những vấn đề cốt lõi, xuyên suốt trong 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Phải trả lời được vì sao Đảng ta có thể lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, trong những điều kiện hết sức khó khăn, phức tạp; làm nổi bật các bài học kinh nghiệm mang tính quy luật. Các bài học kinh nghiệm phải được chắt lọc, khái quát ở tầm lý luận, tránh những nhận xét chung chung, quen thuộc nhưng chưa đủ sức định hướng.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước chỉ đạo đặc biệt coi trọng xác định tầm nhìn và định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tới, phải có cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn, cơ sở khoa học, phương pháp dự báo và tư duy chiến lược dài hạn.

"Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện được khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam. Phải trả lời được những câu hỏi lớn: Việt Nam muốn trở thành một quốc gia phát triển như thế nào trong thế kỷ tới; những nền tảng nào phải giữ vững; những động lực phát triển mới là gì; những đột phá nào phải vạch ra; những nguy cơ nào phải đối mặt; những giá trị nào phải được bảo vệ và phát huy. Tầm nhìn phải có chiều cao của khát vọng, chiều sâu của lý luận, bám sát thực tiễn đất nước và xu thế của thời đại, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo.

Quang cảnh cuộc làm việc. (Ảnh: dangcongsan.vn)

Về công tác tổ chức thực hiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh các nhóm tổng kết phải triển khai ngay, không chờ đợi nhau, không làm theo kiểu tuần tự, nhóm này xong nhóm kia mới làm. Từng nhóm phải chủ động xây dựng kế hoạch, xác định rõ sản phẩm, rõ thời hạn, rõ người chịu trách nhiệm, rõ cơ chế phối hợp, rõ điểm đến của từng giai đoạn.

Các ban, bộ, ngành và các địa phương bám sát đề cương và hướng dẫn tổng kết để thống nhất về cấu trúc nội dung báo cáo, phương pháp đánh giá, hệ thống vấn đề cần tập trung; đồng thời phát huy được đặc thù, sáng tạo, kinh nghiệm phong phú của từng địa phương, từng ngành, từng lĩnh vực.

Định hướng tổng kết 100 năm không chỉ dựa vào các báo cáo hành chính, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị huy động trí tuệ của toàn Đảng, của các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ thực tiễn, các nhân chứng lịch sử, các lão thành cách mạng, các thế hệ lãnh đạo, quản lý qua các thời kỳ.

Đây là nguồn tri thức, kinh nghiệm và tư liệu rất quý. Có những vấn đề chỉ được làm sáng tỏ khi kết hợp tư liệu lưu trữ với hồi ức của nhân chứng, với nghiên cứu của nhà khoa học, với kinh nghiệm của cán bộ thực tiễn và với sự phân tích khách quan, đa chiều.

Sử dụng tốt các kho tư liệu, dữ liệu lịch sử, các công trình nghiên cứu đã có, các tài liệu lưu trữ trong nước và quốc tế, các kết quả tổng kết chuyên đề, tổng kết ngành, lĩnh vực, địa phương. Việc này, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, phải được làm nghiêm túc, chặt chẽ, khoa học, vừa bảo đảm yêu cầu bảo mật, vừa đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, tổng kết, làm sáng tỏ những vấn đề lịch sử cần kết luận.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh có những vấn đề lịch sử đã rõ phải khẳng định dứt khoát. Có những vấn đề còn ý kiến khác nhau phải nghiên cứu, phân tích thấu đáo. Những vấn đề cần kết luận phải chuẩn bị căn cứ thật chắc để kết luận.

"Không né tránh những vấn đề khó; nhưng cũng không nóng vội, giản đơn, chủ quan trong kết luận. Kết luận lịch sử phải có căn cứ, có phương pháp, có trách nhiệm; kết luận để thống nhất nhận thức, củng cố niềm tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu.