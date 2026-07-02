Tin thế giới nổi bật trong ngày 2/7

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 2/7, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào việc “vòm nhiệt” tiếp tục bao trùm nước Mỹ, đẩy hàng chục triệu người vào tình trạng cảnh báo nắng nóng ngay trước Quốc khánh 4/7; vòng đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran tại Doha khép lại mà chưa đạt đột phá; Ukraine gia tăng các cuộc tập kích tầm xa nhằm vào nhà máy lọc dầu và cơ sở quốc phòng của Nga; trong khi quân đội Mỹ đang khẩn trương tìm kiếm một binh sĩ mất tích sau vụ trực thăng Seahawk hạ cánh khẩn cấp xuống Biển Arập.

'Vòm nhiệt' khắc nghiệt mở rộng, nắng nóng thiêu đốt nước Mỹ

Hiện tượng “vòm nhiệt” tiếp tục bao trùm khu vực Trung Tây và miền Nam nước Mỹ trước khi dịch chuyển về phía Đông, khiến khoảng 46 triệu người nằm trong vùng cảnh báo nắng nóng.

Thị trưởng New York Zohran Mamdani nhận định đây có thể là đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất mà thành phố phải đối mặt trong hơn một thập kỷ qua. Chính quyền New York đã mở hàng trăm trung tâm làm mát cộng đồng, kéo dài thời gian hoạt động của các bể bơi công cộng và triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ người dân dễ bị tổn thương.

Hiện tượng “vòm nhiệt” tiếp tục bao trùm khu vực Trung Tây và miền Nam nước Mỹ

Tại Chicago, nhu cầu sử dụng điện tăng vọt do người dân đồng loạt bật điều hòa, gây áp lực lớn lên hệ thống lưới điện. Chính quyền địa phương kêu gọi cư dân tiết kiệm năng lượng và hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm.

Trong khi đó, thủ đô Washington được dự báo sẽ trải qua ba ngày liên tiếp có nhiệt độ vượt 38°C, với mức đỉnh điểm có thể lên tới 40°C vào ngày 3/7, tiệm cận kỷ lục lịch sử của thành phố.

Đợt nắng nóng diễn ra đúng thời điểm nước Mỹ chuẩn bị kỷ niệm 250 năm Tuyên ngôn Độc lập và đồng thời đăng cai nhiều trận đấu thuộc World Cup 2026, làm gia tăng những lo ngại về sức khỏe cộng đồng và an toàn cho các hoạt động ngoài trời.

Đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran tại Doha kết thúc

Vòng đàm phán gián tiếp kéo dài hai ngày giữa Mỹ và Iran tại Doha, Qatar đã kết thúc mà chưa xuất hiện dấu hiệu rõ ràng về một bước đột phá hướng tới hòa bình lâu dài.

Theo các nguồn tin ngoại giao, nội dung thảo luận chủ yếu xoay quanh việc khôi phục hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz và tiến trình giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran.

Bộ Ngoại giao Qatar cho biết các bên đã đạt được “tiến bộ tích cực” trong việc thực thi bản ghi nhớ chấm dứt xung đột hồi tháng 6, đồng thời xác nhận vòng đối thoại tiếp theo sẽ diễn ra sau lễ tang của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định tiến trình liên quan đến chương trình hạt nhân Iran đang có những tín hiệu khả quan, dù chủ đề này chưa được đưa vào chương trình nghị sự của cuộc họp kỹ thuật vừa qua.

Trong khi đó, Tehran tiếp tục nhấn mạnh quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz và tuyên bố sẽ áp dụng phí vận tải hàng hải từ giữa tháng 8 sau khi thời hạn miễn trừ hiện tại kết thúc.

Ukraine gia tăng tấn công nhà máy lọc dầu và cơ sở sản xuất tên lửa của Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đang tiếp tục mở rộng chiến dịch tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu chiến lược bên trong lãnh thổ Nga.

Ukraine gia tăng tấn công nhà máy lọc dầu và cơ sở sản xuất tên lửa của Nga

Theo ông Zelensky, lực lượng Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu tại thành phố Ufa, cách tiền tuyến hơn 1.300 km, cũng như một cơ sở công nghiệp quốc phòng tại vùng Penza, nơi sản xuất linh kiện phục vụ chương trình tên lửa của Nga.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác định cơ sở ở Penza thuộc Tập đoàn Vũ trụ Nhà nước Nga (Roscosmos), chuyên chế tạo cảm biến cho tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và thiết bị phục vụ vệ tinh trinh sát.

Ngoài ra, Kiev cũng tuyên bố đã đánh trúng nhiều công trình hậu cần, bao gồm các cây cầu tại Donetsk và Lugansk cùng một sân bay quân sự tại bán đảo Crimea.

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, riêng trong tháng 6, quân đội nước này đã tiến hành tập kích 11 nhà máy lọc dầu cùng nhiều cơ sở công nghiệp và quân sự khác của Nga nhằm làm suy giảm năng lực tiếp vận của Moskva.

Trực thăng Mỹ gặp nạn tại Biển Arập

Quân đội Mỹ ngày 1/7 thông báo một binh sĩ mất tích và ba người khác bị thương sau khi trực thăng MH-60S Seahawk phải hạ cánh khẩn cấp xuống Biển Arập.

(Ảnh minh hoạ)

Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ cho biết chiến dịch tìm kiếm người mất tích đang được triển khai khẩn trương, đồng thời nhấn mạnh chưa phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy vụ việc liên quan đến hành động thù địch.

Giới chức quân sự Mỹ hiện cũng mở cuộc điều tra nhằm xác định nguyên nhân sự cố.

Theo các chuyên gia hàng không quân sự, việc hạ cánh trực thăng xuống mặt biển luôn tiềm ẩn rủi ro rất lớn, ngay cả với những phi công giàu kinh nghiệm, do nguy cơ máy bay mất thăng bằng hoặc bị lật khi tiếp xúc với sóng nước.