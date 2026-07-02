'Vòm nhiệt' khắc nghiệt mở rộng, nắng nóng thiêu đốt nước Mỹ

(VTC News) -

Hiện tượng "mái vòm nhiệt" vẫn tiếp diễn ở vùng Trung Tây cùng miền Nam nước Mỹ và hiện đang di chuyển về phía Đông với khoảng 46 triệu người nhận được tình trạng cảnh báo nắng nóng.

“Chúng ta đang bước vào đợt nắng nóng có thể là khắc nghiệt nhất mà thành phố từng chứng kiến ​​trong hơn một thập kỷ qua”, Thị trưởng New York Zohran Mamdani nhấn mạnh. Đồng thời, ông cho biết thêm ông muốn mọi người giữ an toàn khi xem World Cup, ăn mừng ngày Quốc khánh 4/7 hoặc khi “thuê sân vận động MSG để tổ chức đám cưới, giả sử vậy" - ám chỉ đến đám cưới của ngôi sao nhạc pop Taylor Swift.

Thủ đô Washington, Mỹ được dự báo có 3 ngày liên tiếp nhiệt độ trên 38°C. (Ảnh: Getty)

Thành phố New York chỉ định hàng trăm tòa nhà công cộng làm trung tâm làm mát, kéo dài giờ mở cửa của bể bơi công cộng, cử tình nguyện viên đến thăm hỏi những cư dân dễ bị tổn thương do nắng nóng và mở nhiều trạm làm mát "tạm thời" với quạt phun sương, khăn ướt.

Tại thành phố Chicago thuộc vùng Trung Tây nước Mỹ, lưới điện đang chịu "áp lực nghiêm trọng", do nhu cầu sử dụng điều hòa tăng đột biến. "Hãy tăng nhiệt độ điều hòa lên mức cao nhất mà vẫn đảm bảo an toàn”, chính quyền thành phố Chicago kêu gọi cư dân và khuyến nghị hoãn sử dụng máy giặt, máy rửa bát, bộ sạc xe điện sau 20h.

Từ ngày 2/7, thủ đô Washington của Mỹ được dự báo sẽ có 3 ngày liên tiếp nhiệt độ trên 38°C và mức nhiệt cao nhất sẽ rơi vào ngày 3/7, khi nhiệt độ có thể chạm mức 40°C. Nếu dự báo trở thành hiện thực, các kỷ lục về nhiệt độ hàng ngày của Washington sẽ bị phá vỡ, trong khi nhiệt độ cao nhất mọi thời đại của Washington ở mức 41°C cũng có nguy cơ bị phá vỡ.

Các trung tâm làm mát cộng đồng được mở cửa để hỗ trợ người dân trong thời gian nắng nóng. (Ảnh: Reuters)

Thời tiết nóng bức diễn ra đúng thời điểm nước Mỹ hướng tới dịp kỷ niệm 250 năm Tuyên ngôn Độc lập (4/7/1776 - 4/7/2026) với hàng loạt hoạt động quy mô lớn diễn ra trên khắp cả nước. Trong đó có màn bắn pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời thành phố lớn, bao gồm New York và Washington.

Tuy nhiên, pháo hoa sẽ làm tăng đột biến lượng bụi mịn có hại, gây ra nhiều vấn đề về hô hấp và sự kết hợp giữa nhiệt, khói càng làm trầm trọng thêm tác động đến sức khỏe.

Jaden Martin (22 tuổi) làm việc trong lĩnh vực marketing và đến từ bang Arizona ở phía tây nam nước Mỹ cho biết anh đến thủ đô để cùng bạn gái tham dự hội nghị toán học. “Chúng tôi chịu được cái nóng, nhưng độ ẩm thì lại là chuyện khác”, anh nói khi đang đẩy chiếc xe đạp thuê của mình dọc theo đoạn đường thuộc khu National Mall đông đúc khách du lịch.

Tương tự giáo viên Cecile Hansen và Peter Helmkamp khuyên nên mang theo quạt, kem chống nắng, mũ che nắng và ghé vào các quán cà phê có máy lạnh cứ sau 20 phút/lần. “Hãy uống nhiều nước và cố gắng làm đông lạnh một chai nước trước khi ra ngoài", cô Hansen đang cầm chiếc quạt điện trên tay nói.

Trong khi đó, Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 vẫn đang diễn ra trong điều kiện khắc nghiệt.