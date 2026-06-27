Trụ sở Ủy ban châu Âu phải tắt điều hòa giữa đợt nắng nóng kỷ lục

(VTC News) -

Theo Politico, nhân viên làm việc tại đây đã nhận được tin nhắn vào giữa trưa với nội dung: "KHẨN CẤP - Do điều kiện thời tiết cực đoan, hệ thống làm mát không khí buộc phải tắt từ tầng 1 đến tầng 7 trong phần còn lại của ngày”.

Tòa nhà 13 tầng này là nơi làm việc của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, 26 ủy viên châu Âu cùng khoảng 3.000 nhân viên. Bà von der Leyen làm việc tại tầng 13, trong khi phần lớn các ủy viên khác đặt văn phòng từ tầng 8 trở lên.

Bên ngoài trụ sở Uỷ ban châu Âu. (Ảnh: Reuters)

Bỉ và nhiều khu vực châu Âu đã trải qua tuần nắng nóng gay gắt với nhiệt độ kỷ lục. Trước đó, Ủy ban châu Âu ban hành hướng dẫn cho nhân viên như: hạn chế ra ngoài vào giờ nắng gắt, uống đủ nước và bắt đầu làm việc sớm hơn trong ngày.

Tuy nhiên, một số nhân viên cho rằng các biện pháp này chưa đủ, đặc biệt là tại những tòa nhà không có điều hòa. Một số nguồn nội bộ thì mô tả tình trạng chênh lệch điều kiện làm việc giữa các tầng, ám chỉ việc các tầng cao - nơi đặt văn phòng các ủy viên vẫn có điều hòa hoạt động.

Trong khi đó, một nhân viên làm việc ở tầng 8 cho biết dù có điều hòa, nhiệt độ trong phòng vẫn lên tới 25,7°C.

Đợt nắng nóng hiện tại đang khiến châu Âu phải đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến cơ sở hạ tầng, đặc biệt là việc thiếu hệ thống điều hòa trong nhà ở và văn phòng. Hiện chỉ khoảng 1/5 hộ gia đình ở châu Âu có điều hòa.

Tại Bỉ, khoảng 1/5 số tàu hỏa không có điều hòa, khiến công ty đường sắt phải hủy nhiều chuyến vào giờ cao điểm.

Nghị viện châu Âu cũng ghi nhận tình trạng mất điện trong tuần này do nhu cầu sử dụng hệ thống làm mát tăng cao.

Trong khi đó, trên khắp châu Âu, các địa danh văn hóa phải đóng cửa, nông nghiệp bị ảnh hưởng và một số bệnh viện vật lộn đối phó với nắng nóng. Theo Reuters Climate Monitor, nguyên nhân của đợt nắng nóng là do hiện tượng gọi là khối Omega.

Kiểu thời tiết này giữ một khối không khí nóng phình to ở một số khu vực trong thời gian dài, với không khí mát hơn lại nằm ở rìa.

Nhu cầu về quạt điện tăng vọt và các nhà sản xuất máy điều hòa không khí châu Á báo cáo doanh số bán hàng bùng nổ ở châu Âu. Hầu hết các ngôi nhà ở Bắc Âu không được xây dựng để giảm bớt cái nóng mà là để giữ nhiệt.

Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết đợt nắng nóng hiện tại sẽ bắt đầu dịch chuyển vào cuối tháng, ảnh hưởng đến Trung Âu và Balkan.

Các nhà khoa học cho biết đợt nắng nóng này hầu như không thể xảy ra nếu không có biến đổi khí hậu do con người gây ra.