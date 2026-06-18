Tin thế giới nổi bật trong ngày 18/6

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 18/6, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào việc Mỹ và Iran ký thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông; Trung Quốc hỗ trợ tình báo giúp Myanmar triệt phá 13 cơ sở sản xuất ma túy; Pháp giới thiệu xe tăng thế hệ mới CAPINT chuyên đối phó UAV; Tổng thống Putin đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Nga và ASEAN; cùng những định hướng hợp tác mới trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.

Mỹ và Iran ký thỏa thuận hòa bình

Mỹ và Iran đã ký thỏa thuận nhằm hướng tới chấm dứt xung đột tại Trung Đông, trong đó Tehran đồng ý thực hiện các cam kết liên quan đến chương trình hạt nhân để đổi lấy hỗ trợ kinh tế và nới lỏng các biện pháp trừng phạt.

Tổng thống Donald Trump.

Theo các nguồn tin quốc tế, bản ghi nhớ đã được hoàn thiện với chữ ký của lãnh đạo hai nước. Văn kiện được xem là bước đi quan trọng nhằm hạ nhiệt căng thẳng kéo dài và mở đường cho tiến trình đàm phán tiếp theo.

Theo nội dung thỏa thuận, Washington cam kết xem xét dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lĩnh vực dầu mỏ của Iran. Đồng thời, Mỹ cũng để ngỏ khả năng hỗ trợ các chương trình phục hồi kinh tế sau khi hai bên đạt được thỏa thuận cuối cùng về vấn đề hạt nhân.

Động thái này được kỳ vọng sẽ tác động tích cực tới an ninh khu vực cũng như hoạt động thương mại và năng lượng toàn cầu.

Trung Quốc hỗ trợ Myanmar

Ủy ban Kiểm soát ma túy quốc gia Trung Quốc cho biết lực lượng quân đội và cảnh sát Myanmar đã phá hủy thành công 13 cơ sở sản xuất ma túy nhờ thông tin tình báo do Bắc Kinh cung cấp.

Theo giới chức Trung Quốc, chiến dịch này được đánh giá là một trong những đợt truy quét có quy mô lớn nhất từng diễn ra tại Myanmar về số lượng cơ sở bị triệt phá cũng như khối lượng nguyên liệu bị thu giữ. Lực lượng chức năng thu giữ hàng nghìn tấn hóa chất và nhiều thiết bị phục vụ sản xuất ma túy quy mô lớn tại khu vực miền Bắc Myanmar.

Giới chức Bắc Kinh cho biết chiến dịch đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác chống ma túy xuyên biên giới giữa hai nước, đồng thời mở ra mô hình phối hợp thực thi pháp luật hiệu quả hơn trong khu vực.

Trong thời gian tới, Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng chia sẻ thông tin tình báo và phối hợp chống tội phạm ma túy với các quốc gia Đông Nam Á.

Pháp ra mắt xe tăng chống UAV

Liên minh công nghiệp quốc phòng châu Âu KNDS vừa giới thiệu nguyên mẫu xe tăng chiến đấu CAPINT - phương tiện được định vị là giải pháp chuyển tiếp của quân đội Pháp trước khi phát triển thế hệ xe tăng chủ lực mới.

Xe tăng CAPINT của Pháp.

CAPINT sử dụng nền tảng thân xe Leopard 2A8 kết hợp với tháp pháo tự động do Pháp phát triển, đồng thời được trang bị pháo nòng trơn tiêu chuẩn NATO. Điểm nổi bật nhất của mẫu xe tăng này là khả năng chống máy bay không người lái thông qua hệ thống tác chiến điều khiển từ xa cùng pháo tự động có thể sử dụng đạn kích nổ lập trình.

Ngoài ra, phương tiện còn tích hợp UAV trinh sát đi kèm nhằm tăng cường khả năng nhận diện mục tiêu và mở rộng phạm vi tác chiến trên chiến trường hiện đại. Giới quan sát nhận định CAPINT phản ánh xu hướng phát triển xe tăng thế hệ mới khi các phương tiện chiến đấu buộc phải thích nghi với sự gia tăng ảnh hưởng của UAV trong các cuộc xung đột gần đây.

Tổng thống Putin đánh giá cao quan hệ Nga - ASEAN

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng nền tảng hợp tác được xây dựng trong nhiều thập kỷ qua sẽ tiếp tục tạo động lực cho quan hệ giữa Nga và các quốc gia ASEAN trong giai đoạn tiếp theo.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong thông điệp gửi tới Diễn đàn kinh doanh ASEAN - Nga, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh hai bên đã tích lũy nhiều kinh nghiệm hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực, đồng thời xây dựng được mạng lưới kết nối bền chặt giữa cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Putin cũng kêu gọi thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, phát triển hạ tầng kỹ thuật số và mở rộng hợp tác về năng lượng cũng như an ninh lương thực.

Theo Điện Kremlin, các cuộc tiếp xúc cấp cao trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Nga - ASEAN được kỳ vọng sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác kinh tế và đối thoại chiến lược giữa các bên.