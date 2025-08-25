Tin bão số 5 mới nhất và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày từ 25/8 đến 3/9

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi bản tin bão số 5 mới nhất lúc 8h ngày 25/8 và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới, từ nay tới hết 3/9 cho Hà Nội.

Theo đó, hồi 7h ngày 25/8, tâm bão số 5 Kajiki ở 18,4°N - 107,2°E, cách Hà Tĩnh 145km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20km/h.

Vị trí và đường đi bão số 5.

Do ảnh hưởng của bão số 5, tại Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Cô Tô cấp 6, giật cấp 9; Bãi Cháy cấp 6, giật cấp 8; Hòn Ngư cấp 7, giật cấp 9; Cồn Cỏ cấp 6, giật cấp 8.

Các tỉnh Hà Tĩnh – Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Dự báo diễn biến bão:

Dự báo diễn biến bão số 5.

Cơ quan khí tượng dự báo tác động của bão số 5, trên đất liền, Bắc Thanh Hóa gió cấp 8-9, giật 10-11.

Nam Thanh Hóa–Bắc Hà Tĩnh cấp 10-11, gần tâm bão 12-14, giật 15-16.

Nam Hà Tĩnh–Quảng Trị, ven biển Quảng Ninh–Ninh Bình: gió cấp 6-8, giật 9-10.

Về tình hình mưa lớn trong hai ngày 25-26/8, Trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai, Thanh Hóa–Huế 100-150mm, cục bộ >250mm.Thanh Hóa–Bắc Quảng Trị 200-400mm, cục bộ >600mm.

Hà Nội mưa vừa, mưa to, có dông.

Đà Nẵng (25/8) mưa vừa, có dông.

TP.HCM (25-26/8) mưa rào, có dông (tập trung chiều tối).

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày (25/8 - 3/9):

Hôm nay 25/9, Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nền nhiệt dao động thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 27-29 độ C.

Từ 26/8-3/9, Hà Nội hầu hết có mưa, nhiều ngày mưa rào và dông, nền nhiệt thấp nhất dự báo 24-25 độ C, cao nhất 33-34 độ C.

Thời tiết Hà Nội ngày 2/9 có mây, mưa rào và dông, nền nhiệt trong ngày dao động 26-32 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội từ 26/8 - 3/9.

Những thông tin mới nhất về bão số 5 và thời tiết Hà Nội từ nay đến hết đợt nghỉ lễ 2/9 sẽ được cập nhật liên tục trong các bản tin tiếp theo.