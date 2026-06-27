Tiểu hành tinh kích thước 1km áp sát Trái Đất tối nay

(VTC News) -

Theo Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), một tiểu hành tinh mang tên 1997 NC1 sẽ bay qua Trái Đất vào ngày 27/6. Dù được xếp vào nhóm “tiểu hành tinh có khả năng gây nguy hiểm” nhưng giới khoa học khẳng định không có nguy cơ va chạm với Trái Đất trong lần tiếp cận này.

Theo tính toán, đây là một trong những lần bay gần nhất của 1997 NC1 trong khoảng hàng trăm năm. Khi gần nhất, tiểu hành tinh sẽ cách Trái Đất khoảng 2,56 triệu km, tương đương 6,66 lần khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng.

Thời điểm áp sát Trái Đất được xác định là khoảng 11H14 UTC ngày 27/6 (18h14 giờ Việt Nam).

Các nhà thiên văn nhấn mạnh, quỹ đạo của 1997 NC1 đã được theo dõi và tính toán chính xác, cho thấy không có khả năng va chạm với Trái Đất trong lần bay qua này. (Ảnh: AI)

1997 NC1 được quan tâm do có kích thước lớn, ước tính khoảng 750-1.650 m. Đây là một vật thể thuộc nhóm tiểu hành tinh gần Trái Đất (NEO), thường xuyên được các hệ thống quan trắc theo dõi.

So sánh rõ hơn, thiên thạch Chelyabinsk năm 2013 chỉ khoảng 20 m nhưng khi nổ trong khí quyển vẫn gây sóng xung kích làm hơn 1.000 người bị thương tại Nga. Tuy nhiên, 1997 NC1 lớn hơn nhiều nhưng sẽ bay hoàn toàn an toàn ngoài không gian gần Trái Đất.

Tiểu hành tinh này được phát hiện bởi hệ thống theo dõi NEAT tại Hawaii và quỹ đạo đã được xác định qua nhiều lần quan sát.

Sơ đồ quỹ đạo của tiểu hành tinh trên mặt phẳng hoàng đạo. (Nguồn: ESA)

Trong kịch bản giả định, nếu một tiểu hành tinh kích thước khoảng 1 km va vào Trái Đất, tốc độ va chạm có thể lên tới 32.000 km/h và tạo miệng hố rộng vài km, gây tàn phá trên diện rộng quanh khu vực rơi.

Tuy nhiên, các nhà khoa học khẳng định đây chỉ là kịch bản lý thuyết và không liên quan đến 1997 NC1 trong lần bay qua này.

Dù có kích thước lớn hơn một tòa nhà chọc trời, tiểu hành tinh này vẫn không thể nhìn thấy bằng mắt thường. ESA ước tính độ sáng của nó vào khoảng cấp sao 10, tương đương sao Hải Vương.

Thông tin về 1997 NC1. (Nguồn: ESA - Đồ họa: AI)