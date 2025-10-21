Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thông điệp tới hội nghị UNCTAD tại Liên Hợp Quốc

Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 16 Cơ quan Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) khai mạc trọng thể tại Trụ sở Liên Hợp Quốc tại thành phố Geneve, Thuỵ Sĩ với chủ đề "Định hình tương lai: Thúc đẩy chuyển đổi kinh tế hướng tới phát triển công bằng, bao trùm và bền vững".

Hội nghị có sự tham dự trực tiếp của Tổng Thư ký Cơ quan Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển, gần 90 Bộ trưởng, Thứ trưởng, lãnh đạo các tổ chức quốc tế và khoảng 1.000 đại biểu đến từ 195 nước thành viên UNCTAD và các tổ chức phi chính phủ quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính là một trong ba Lãnh đạo cấp cao được mời có phát biểu ghi hình tại Phiên Khai mạc của Hội nghị.

Phát biểu tại Phiên khai mạc, Tổng Thư ký Cơ quan Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển cho rằng thế giới đang ở thời điểm bước ngoặt với nhiều biến động sâu sắc về kinh tế, công nghệ và địa chính trị. Mô hình thương mại toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, với trung tâm tăng trưởng kinh tế đang dịch chuyển sang các nước đang phát triển; cấu trúc thương mại đang chuyển từ hàng hóa hữu hình sang dịch vụ và dữ liệu.

Công nghệ xanh và trí tuệ nhân tạo (AI) mở ra cơ hội phát triển mới, nhưng cũng làm sâu sắc thêm khoảng cách số và nguy cơ bất bình đẳng, trong khi khủng hoảng nợ vẫn là thách thức nghiêm trọng.

Trong bối cảnh đó, Tổng Thư ký Cơ quan Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển đề xuất thúc đẩy cải cách hệ thống đa phương, đặc biệt là các thể chế tài chính và thương mại quốc tế, để đảm bảo công bằng và tính bao trùm, hỗ trợ các nước, nhất là các nước kém phát triển, duy trì tăng trưởng bền vững; tăng cường hợp tác Nam - Nam; thu hẹp khoảng cách số thông qua tăng cường năng lực và sáng tạo; khuyến khích đầu tư bền vững, đặc biệt vào hạ tầng xanh, chuỗi cung ứng và chuyển đổi năng lượng.

Trong thông điệp gửi tới hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao chủ đề hội nghị và nhấn mạnh thế giới đang sống trong giai đoạn bước ngoặt của lịch sử, đòi hỏi con người phải thay đổi tư duy, thay đổi cách nghĩ, cách làm, phải nghĩ sâu, làm lớn hơn; cần đặt con người làm trung tâm, là chủ thể, là nguồn lực, động lực, là mục tiêu của sự phát triển, mọi chính sách phải hướng đến phát triển con người.

Thủ tướng khẳng định cần lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm nền tảng; lấy bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội làm động lực chính để phát triển nhanh, bền vững.

Bối cảnh hiện nay, Thủ tướng cho rằng cần kêu gọi sự đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương và hợp tác cùng nhau để thúc đẩy phát triển toàn cầu; phải bảo đảm một trật tự thế giới công bằng, minh bạch, dựa trên luật lệ, coi đó là điều kiện tiên quyết cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển và thịnh vượng chung cho tất cả người dân.

Thủ tướng nhấn mạnh cần cải tổ, củng cố niềm tin vào chủ nghĩa đa phương, tăng cường hợp tác quốc tế, chung tay thúc đẩy cải tổ mạnh mẽ và hiệu quả hệ thống thương mại và tài chính đa phương theo hướng mở, công bằng, bao trùm, đáp ứng lợi ích của tất cả các quốc gia.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam theo đuổi đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá, là bạn bè tốt, đối tác tin cậy với tất cả các nước trên thế giới, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Thủ tướng bày tỏ Việt Nam kiên định ủng hộ vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong đảm bảo môi trường hòa bình, thúc đẩy hợp tác, giải quyết các vấn đề có tính toàn cầu, toàn dân, trong đó có thương mại, đầu tư và phát triển bao trùm, bền vững.

Phát biểu của các nhà lãnh đạo quốc tế tại phiên khai mạc hội nghị cũng nhấn mạnh vai trò then chốt của thương mại công bằng, toàn diện trong việc thúc đẩy phát triển bền vững và tái thiết niềm tin vào chủ nghĩa đa phương, là công cụ quan trọng để kết nối các quốc gia, thúc đẩy sáng tạo và thu hẹp khoảng cách phát triển; kêu gọi Cơ quan Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong việc gắn kết thương mại và phát triển, thúc đẩy đa dạng hóa kinh tế, tài chính bền vững và cải cách hệ thống đa phương, tạo động lực mới cho hợp tác quốc tế, hướng tới một nền kinh tế toàn cầu công bằng, bao trùm và thịnh vượng hơn.

Hội nghị tiếp tục với các Phiên thảo luận cấp bộ trưởng về các chủ đề thương mại, đầu tư, tài chính và nợ công, AI và kinh tế số, chuỗi cung ứng...

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị. Dự kiến Hội nghị sẽ thông qua Chương trình hành động "Định hình tương lai: Thúc đẩy chuyển đổi kinh tế hướng tới phát triển công bằng, bao trùm và bền vững" tại phiên bế mạc ngày 23/10/2025.