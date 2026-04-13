Thủ tướng Israel: Lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran có thể sụp đổ bất cứ lúc nào

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo lệnh ngừng bắn giữa Iran và Mỹ “có thể đảo chiều trong chớp mắt”, đồng thời khẳng định Israel ủng hộ quyết định của Washington áp đặt phong tỏa hải quân nhằm vào Iran.

Phát biểu mở đầu cuộc họp nội các ngày 13/4, ông Netanyahu cho biết Phó Tổng thống JD Vance đã trực tiếp trao đổi với ông trên đường trở về sau các cuộc đàm phán với Iran tại Pakistan. Theo nhà lãnh đạo Israel, phía Mỹ “không thể chấp nhận việc Iran vi phạm trắng trợn thỏa thuận để bước vào đàm phán”.

“Thỏa thuận là họ sẽ ngừng bắn, còn Iran phải ngay lập tức mở eo biển [Hormuz], nhưng họ đã không làm vậy. Mỹ không thể chấp nhận điều đó”, ông nói.

Theo ông Netanyahu, Mỹ hiện tập trung vào mục tiêu “loại bỏ toàn bộ vật liệu [uranium] đã được làm giàu và bảo đảm sẽ không còn hoạt động làm giàu trong những năm tới, có thể là hàng thập kỷ, không làm giàu ngay trên lãnh thổ Iran”. Ông nhấn mạnh đây cũng là lợi ích cốt lõi của Israel.

Liên quan đến động thái mới nhất của Washington, Thủ tướng Israel khẳng định nước này ủng hộ quyết định của Tổng thống Donald Trump về việc áp đặt phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.

“Iran đã vi phạm các quy tắc. Tổng thống Trump quyết định áp đặt phong tỏa hải quân. Chúng tôi, dĩ nhiên, ủng hộ lập trường cứng rắn này và luôn phối hợp chặt chẽ với Mỹ”, ông Netanyahu nói trong tuyên bố video do văn phòng của ông công bố.

Thủ tướng Netanyahu cũng bác bỏ các thông tin cho rằng tồn tại bất đồng giữa hai bên. “Những tuyên bố cho rằng có rạn nứt là hoàn toàn sai sự thật. Hoàn toàn ngược lại. Bất kỳ ai tham gia các cuộc trao đổi này, cũng như các cuộc thảo luận hằng ngày giữa chúng tôi với Tổng thống và đội ngũ của ông, đều có thể chứng thực điều đó”, ông nói, nhấn mạnh các cuộc trao đổi và phối hợp giữa hai nước diễn ra thường xuyên ở cấp cao nhất.

Ông Netanyahu khẳng định: “Mức độ phối hợp này chưa từng có tiền lệ, không chỉ trong lịch sử Israel mà còn trong lịch sử của người Do Thái".